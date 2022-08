Brakuje ludzi. Tylko jedna na pięć firm w tej branży znajduje odpowiedniego pracownika

Sektor finansów i bankowości pod względem największego problemu rekrutacyjnego nie różni się niczym od pozostałych firm w Polsce. Najtrudniej jest im znaleźć pracowników do działów IT, którzy mieliby odpowiednie kompetencje.

Blisko 8 na 10 pracodawców reprezentujących sektor bankowości i finansów ma problemy z obsadzeniem miejsc pracy nowymi pracownikami – takie wnioski płyną z najnowszego raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

Jak pokazuje analiza, skala trudności w pozyskaniu pracowników dla tej branży w Polsce jest wyższa niż średnia globalna dla sektora, wynosząca 75 proc.

– Rynek pracy sektora bankowości i finansów w Polsce charakteryzuje się przede wszystkim stosunkowo dużą stabilnością zatrudnienia. Pojawia się także coraz więcej nowych możliwości zawodowych, które łączą chociażby świat bankowości ze światem IT, między innymi dzięki nieustannie postępującej automatyzacji i cyfryzacji procesów – mówi Marta Szymańska, manager zatrudnienia stałego w Manpower.

Jak wskazuje Marta Szymańska, zmiany w systemie podatkowym wpłynęły również na oczekiwania finansowe specjalistów z tej branży. W efekcie dziś często przewyższają one możliwości budżetowe organizacji.

- By przyciągnąć talenty i zwiększyć swoją atrakcyjność, firmy starają się elastycznie dopasować do potrzeb kandydatów - mówi Marta Szymańska. fot. Shutterstock

- W połączeniu z trudnościami wynikającymi z dużego zapotrzebowania na kandydatów i wysokimi oczekiwaniami wobec ich profilu, skala trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników jest wysoka - przyznaje Marta Szymańska.

Jednym z zauważalnych trendów rynku pracy bankowości i finansów jest wdrożenie możliwości częściowej pracy zdalnej. Organizacje z tego sektora w dużych miastach wdrażają przede wszystkim model hybrydowy, rzadko całkowicie zdalny lub w 100 proc. z biura. Trochę inaczej wygląda sytuacja w mniejszych miejscowościach. Firmy są często bardziej skłonne do zaproponowania pracy w pełni zdalnej ze względu na duży niedobór kandydatów na rynku lokalnym.

- By przyciągnąć talenty i zwiększyć swoją atrakcyjność, firmy starają się elastycznie dopasować do potrzeb kandydatów. Słuchają ich potrzeb i w miarę możliwości wprowadzają rozwiązania odpowiednie dla pracowników. Dodatkowo, organizacje są skłonne negocjować wynagrodzenia, tworzą także atrakcyjną ofertę szkoleń rozwojowych czy kursów certyfikacyjnych - nie ma wątpliwości ekspertka ManpowerGroup.

Kogo najtrudniej zrekrutować?

Z raportu ManpowerGroup wynika, że pracodawcy mają największe trudności w obsadzeniu stanowisk specjalistami IT i analizy danych, o czym mówi 43 proc. badanych firm.

Problem z dostępem do pracowników z sektora IT odczuwa wiele przedsiębiorstw w Polsce. Także sama branża IT. W jednym z ostatnich badań koniunktury GUS podał, że już co druga firma z branży IT wskazywała niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę w działalności. Niedobór pracowników w dziedzinie IT wynika m.in. z ogromnej skali digitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce.

- Duże braki w branży IT wynikają m.in. z ciągłego rozwoju obszarów gospodarki wspieranych przez rozwiązania informatyczne. W obecnych czasach nie ma branży, która z nich nie korzysta. Rozwiązania te pozwalają m.in. na poprawę efektywności procesów czy zarządzanie produkcją, stają się również kluczowym wyznacznikiem do osiągnięcia przewagi rynkowej - mówi lider odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu usług IT w Experis Konrad Gandziarski.

Firmy sygnalizują także brak kandydatów w obszarze obsługi klienta (38 proc.) oraz administracji (36 proc.). Z kolei w ujęciu globalnym firmy najczęściej wskazywały trudności z rekrutacją osób zajmujących się IT i analizą danych (35 proc.) oraz marketingiem i sprzedażą (29 proc.). Globalnie wyzwaniem jest także pozyskanie specjalistów obsługi klienta (23 proc.).

Tych kompetencji brakuje

Pracodawcy podczas rekrutacji zwracają również uwagę na wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, a z tym nie zawsze jest kolorowo.

Wśród najtrudniejszych do zrekrutowani kompetencji miękkich pracowników znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (39 proc.) fot. Unsplash

- Wymagania wobec kandydatów, utrzymujące się na niezmiennie wysokim poziomie, przekładają się na to, że liczba pracowników na rynku nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania organizacji. Specjaliści z branży bankowości oraz finansów zawsze byli tą grupą zawodową, która niechętnie podchodziła do zmiany pracy. Wraz z wprowadzeniem zdalnego modelu rekrutacji kandydaci otworzyli się na rozmowy kwalifikacyjne, między innymi po to, by sprawdzić, co oferuje rynek. W konsekwencji często uczestniczą w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie, pomimo że ich motywacja do zmiany organizacji nie jest zbyt silna. Dodatkowo kandydaci, którzy decydują się na złożenie wypowiedzenia, mogą w niektórych przypadkach liczyć na kontrofertę obecnego pracodawcy, co często utrudnia i znacznie wydłuża proces rekrutacji - podsumowuje Marta Szymańska.

Wśród najtrudniejszych do zrekrutowania kompetencji miękkich pracowników znalazły się odporność na stres i umiejętność adaptacji (39 proc.), a także analizy oraz krytycznego myślenia (34 proc.). Brakuje również osób wykazujących się łatwością w rozwiązywaniu problemów (34 proc.), kreatywnych (30 proc.) i podejmujących inicjatywy (30 proc.).

