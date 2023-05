Błąd w systemie czy błąd płatnika? Jest problem z odzyskaniem nadpłaty składki zdrowotnej

Problem, na który trafiają przedsiębiorcy decydujący się na zamknięcie działalności w tym roku generuje fakt, że zamykając działalność zamknęli też konto bankowe, z którego robili przelewy do ZUS-u. System nie pozwala wpisać nowego numeru rachunku bankowego.

- Z opisu wynika, że płatnik jest nieaktywny, co oznacza, że ma możliwość wybrania numeru rachunku bankowego, który był zapisany na koncie (jest podpowiadany) albo wprowadzenia we wniosku manualnie rachunku bankowego. Jeżeli tak nie jest, to może wcale nie zlikwidował działalności w ZUS, zapomniał złożyć dokumenty wyrejestrowujące - tłumaczy Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS

Jak podkreśla Dyjak, jeżeli płatnik jest aktywny, to w pierwszej kolejności powinien zaktualizować numer rachunku bankowego na koncie, wypełniając dokument ZUS ZBA. Po jego przetworzeniu w systemie będzie możliwe wybranie nowego konta, na który zostanie przeprowadzony zwrot.

