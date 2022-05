Biznes: musimy zatrzymać presję płacową, a nie sztucznie ją podbijać

3350 złotych od stycznia 2023, a od lipca 3500 złotych brutto – tak zapowiada się wzrost placy minimalnej w 2023 roku. Przedsiębiorcy są zaniepokojeni skokowym wzrostem płacy minimalnej i apelują: Musimy zatrzymać presję płacową, a nie sztucznie ją podbijać.

W 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej (fot. Shutterstock)

Zdaniem Hanny Mojsiuk problem pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorcy są „wyręczani” przez rząd w regulowaniu stawek płacowych.

Zrzeszeni w Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie eksperci rynku pracy podkreślają, że podnoszenie płacy minimalnej w tak radykalny sposób będzie mieć konsekwencje dla całej gospodarki.

Zgodnie z zapowiedziami rządu w 2023 roku czeka nas dwustopniowa podwyżka płacy minimalnej: pierwszy raz w styczniu do wartości 3350 zł brutto i drugi raz w lipcu do 3500 zł brutto.

- Płace powinny rosnąć i rosnąć. Konsekwentnie nie jesteśmy jednak zwolennikami nacisku na przedsiębiorców o ile, kiedy i w jakim trybie wzrosty powinny mieć miejsce. Uważam, że przedsiębiorcy dbają o swoich pracowników, o czym świadczy fakt, że średnie wynagrodzenie sektorze przedsiębiorstw osiąga już kwoty powyżej 6 tysięcy złotych brutto. Kolejne wzrosty będą podbijać presję płacową, a na tym etapie „rozgrzania” gospodarki można byłoby to potraktować po prostu jako działanie proinflacyjne - podkreśla Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jak podkreśla, nie jest przeciwna wzrostowi wynagrodzeń. Jej zdaniem, problem pojawia się jednak wtedy, gdy przedsiębiorcy są „wyręczani” przez rząd w regulowaniu stawek płacowych.

- Nie znam pracodawcy, do którego w ostatnim czasie nie przyszli pracownicy z wnioskami podwyżkowymi. Inflacja wywołała na rynku absolutnie rekordową presję płacową i nikt nie dyskutuje z tym, że jest potrzeba podnoszenia pensji pracownikom. Problem polega na tym, że wzrost w sektorze najniższych wynagrodzeń będzie powodował, iż te wyższe też będą musiały wzrosnąć. Propozycja rządu to 500 złotych brutto w skali roku. To jest wzrost absolutnie gigantyczny. Przedsiębiorcy będą więc musieli podnosić pensje wszystkim albo generować spłaszczenie wysokości wynagrodzeń, a to w firmach powoduje bardzo często nawet bunt czy zmniejszenie wydolności operacyjnej – mówi Hanna Mojsiuk.

Zrzeszeni w Izbie eksperci rynku pracy podkreślają, że podnoszenie płacy minimalnej w tak radykalny sposób będzie mieć konsekwencje dla całej gospodarki. - Galopująca inflacja sprawia, że wynagrodzenia pracowników staje się coraz częstszym tematem rozmów wśród pracodawców oraz samych pracowników. Presja płacowa zmusza tych pierwszych do podwyżek co jednocześnie przekłada się również na podwyżki oferowanych przez tych pracodawców usług i towarów. Mamy zatem do czynienia z typową spiralną płacowo-cenową, którą w najbliższych miesiącach będzie bardzo ciężko zatrzymać – tłumaczy Łukasz Żak, ekspert rynku pracy z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Niezależnie jednak od sposobu liczenia wzrostu minimalnego wynagrodzenia pojawia się zasadnicze pytanie, czy tak istotna podwyżka płacy minimalnej nie będzie kolejnym elementem stymulującym wzrost inflacji oraz czy nie uderzy w mniejszych pracodawców oraz przyczyni się do osłabienia pozycji osób najsłabiej wykształconych i wzrostu szarej strefy. Z kolei Anna Sudolska, również związana z Izbą podkreśla, że podwyższanie płac w ramach walki ze wzrostem cen to dolewanie oliwy do ognia. - Pracodawcy już się martwią i apelują, aby podwyżkę minimalnego wynagrodzenia przeprowadzić proporcjonalnie do wskaźnika prognozowanej inflacji na przyszły rok. Niestety zwiększanie kosztów pracy powoduje zwiększenie kosztów produkcji, a docelowo cen produktów i usług. Oznacza to, że radykalny wzrost płacy minimalnej w krótkim okresie czasu odbija się przede wszystkim na konsumentach, którzy muszą płacić za wyższe ceny. Te z kolei są ratunkiem zachowania rentowności firm. Przedsiębiorcy oczekują od rządu podejmowania działań antyinflacyjnych i realne wspieranie inwestycji, co jest jedynym sposobem uniknięcia kryzysu gospodarczego i galopującej inflacji.

