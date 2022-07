Bill Gates oddaje kolejne miliardy. "Wiem, że zejdę z listy najbogatszych ludzi na świecie"

km

Bill Gates poinformował, że przekazuje 20 miliardów dolarów swojego majątku Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Fundacja w obliczu globalnych wyzwań planuje zwiększyć swoje wydatki. Bill Gates jest obecnie czwartą najbogatszą osobą na świecie (fot. PAP/EPA)

Fundacja, która jest jedną z największych na świecie, planuje zwiększyć swoje wypłaty o 50 proc. w stosunku do poziomu sprzed pandemii, z prawie 6 miliardów dolarów do 9 miliardów dolarów rocznie do 2026 roku.

Współzałożyciel Microsoftu i jego była żona Melinda zobowiązali się przekazać zdecydowaną większość swojego majątku fundacji,

Bill Gates, którego majątek szacowanym jest na ok. 114 miliardów dolarów, jest obecnie czwartą najbogatszą osobą na świecie (według Bloomberg Billionaire Index). Większość jego majątku jest związana z akcjami Microsoftu.

- Zejdę w dół i ostatecznie zejdę z listy najbogatszych ludzi na świecie. Mam obowiązek zwrócić moje zasoby społeczeństwu w sposób, który ma największy wpływ na poprawę życia - napisał Gates na blogu.

