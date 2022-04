Biedronka nagrodzi dziesiątki tysięcy pracowników. Prawie 3 tysiące złotych dla każdego

Blisko 55 tys. pracowników sieci Biedronka otrzyma nagrodę specjalną za 2021 rok w wysokości 2800 zł.

jk

11 kwi 2022





Bonus finansowy otrzymają pracownicy sieci zatrudnieni zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich (Fot. mat. pras.)

Biedronka chce nagrodzić codzienne wysiłki członków zespołu w kolejnym roku naznaczonym pandemią i jej ekonomicznymi skutkami. Bonus finansowy otrzymają pracownicy sieci zatrudnieni zarówno w sklepach, jak i w centrach dystrybucyjnych i biurach, pracujący na stanowiskach niemenedżerskich. Tegoroczna wartość nagrody jest wyższa o 300 zł od zeszłorocznej.

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli pracę na podstawie umowy o pracę nie później niż 1 kwietnia 2021 r. i byli zatrudnieni w dniu 1 kwietnia 2022 r. Dodatkowo wszystkie ich nieobecności w roku 2021 nie mogą przekroczyć 180 dni.

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

- Nagroda zostanie wypłacona jeszcze w tygodniu poprzedzającym Wielką Sobotę, by można było z niej skorzystać w trakcie przygotowań do świąt - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka.

Warto przypomnieć, że na świąteczny bonus mogą liczyć pracownicy sieci Kaufland - otrzymają karty przedpłacone. W tym roku pracodawca postanowił zwiększyć na stałe wartość bonów świątecznych. Przeznaczy na nie 4,7 mln zł.

Również Lidl naszykował niespodziankę dla pracowników o łącznej wartości ponad 7,5 mln zł. Sieć zaprasza do akcji promocyjnej Lidl Plus, w ramach której rozdane zostaną kupony rabatowe o łącznej wartości 300 zł. W akcji oprócz pracowników (ok. 25 tys. osób) wezmą również udział współpracownicy, a także osoby zatrudnione przez niektórych kontrahentów sieci. Na tym jednak nie koniec. Pracownicy będą mogli zaprosić do udziału w akcji dowolnie przez siebie wybrane osoby, w tym swoich bliskich.

