Bieda odwleczona w czasie. Taki los czeka aż 70 proc. Polaków

Większość z nas nie oszczędza samodzielnie na emeryturę. Do takiej postawy przyznało się ponad 70 proc. biorących udział w badaniu „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?". Sytuacja wygląda odrobinę lepiej w przypadku odkładania pieniędzy na inne cele. Połowa Polaków przyznała, że posiada oszczędności. Do tego co trzeci z nas może pochwalić się finansową poduszką powyżej sumy 5 wynagrodzeń.

Większość z nas nie oszczędza samodzielnie na emeryturę (fot. Pixabay)

Z badania „Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do świadomości finansowej?” wynika, że większość z nas nie zbiera samodzielnie oszczędności na emeryturę (76,1 proc.).

Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się więcej osób z wykształceniem wyższym niż średnim, podstawowym lub zawodowym.

Na oszczędzanie na starość rzadziej decydują się również ci o najniższych dochodach, nieprzekraczających 2 000 lub 3 000 zł miesięcznie.

Z wyliczeń Instytutu Emerytalnego wynika, że na koniec 2020 r. stopa zastąpienia (relacja wysokości emerytury do ostatnio pobieranego wynagrodzenia) spadła do 42,4 proc. (z 43,6 proc. w 2019 r.).

Zdaniem analityków do obniżenia stopy zastąpienia w Polsce istotnie przyczyniło się obniżenie wieku emerytalnego w 2017 roku. Co najważniejsze, eksperci prognozują, że w najbliższych latach wysokość nowo przyznanych świadczeń dla osób odchodzących z rynku pracy będzie często wynosiła poniżej 40 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że by móc żyć na godnym poziomie na emeryturze większość z nas powinna już dziś myśleć o swoich finansach za kilka lat. Powinniśmy, ale jak pokazują badania, na przyszłe życie nie oszczędzamy.

Oszczędzanie na emeryturę? Nie, dziękuję

Zachowanie to w niemal równym stopniu dotyczy wszystkich grup wiekowych, nie widać także większej rozbieżności ze względu na płeć. Różnice w myśleniu o swojej przyszłości widać w momencie, w którym zanalizujemy poziom wykształcenia badanych. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się więcej osób z wykształceniem wyższym niż średnim, podstawowym lub zawodowym.

fot. Pixabay Na oszczędzanie na starość rzadziej decydują się również ci o najniższych dochodach, nieprzekraczających 2 000 lub 3 000 zł miesięcznie (kolejno 95 i 81,3 proc. odpowiedzi negatywnych). - Po przeanalizowaniu sytuacji związanej z wynagrodzeniami nie ma wątpliwości, że to właśnie ten czynnik w dużej mierze przyczynia się do tego, że tak mało osób decyduje się samodzielnie odkładać pieniądze na jesień życia – wyjaśnia Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku. - Ilość negatywnych odpowiedzi spada wraz z wzrostem pensji i w ten sposób w grupie zarabiających między 4 000 a 4 999 zł miesięcznie na własną rękę na emeryturę nie oszczędza 77,1 proc. ankietowanych, a w przypadku zarobków powyżej 5 000 zł już tylko 38,6 proc. - dodaje. Przeczytaj: Kobiety powinny zacząć oszczędzać na emeryturę wcześniej niż mężczyźni Jak jednak zauważają autorzy badania widać poprawę w naszym podejściu do oszczędzania. Co czwarty badany stwierdził, że budując swoją poduszkę finansową, nie zapomina o samodzielnym odkładaniu pieniędzy na okres emerytalny (23,9 proc.). Tu również największy wpływ ma osiągane wynagrodzenie. Skłonność do samodzielnego zbierania na emeryturę rośnie wraz z pensją ankietowanego. W grupie osiągającej dochód powyżej 5 000 zł netto miesięcznie, na ten cel oszczędza ponad połowa (61,4 proc.). Przeczytaj: Wypłata pod stołem. Nieraz chce tego pracownik, a nie wie, ile traci Jak się okazuje, Polacy najczęściej “blokują” część pieniędzy na bieżącym rachunku, koncie oszczędnościowym lub lokacie (48,9 proc.). W tej grupie dominują młodzi w wieku 18-29 lat (80,7 proc.). Co czwarty badany inwestuje w nieruchomości (22,5 proc.). Dotyczy to zwłaszcza ankietowanych po 40. lub 50. roku życia (kolejno 28,1 i 27,1 proc. wskazań), a także – co może zaskoczyć - tych z mniejszym miesięcznym dochodem, nieprzekraczającym 3 000 zł (33 proc.). Polacy pokładają również nadzieję w programach emerytalnych takich jak IKE lub IKZE. Łącznie korzysta z nich ok. 27 proc społeczeństwa. Co ciekawe, najbardziej ufają im 30-latkowie i najlepiej zarabiający (powyżej 5 000 zł na rękę). Przeczytaj: Zbadali, co Polacy robią z pieniędzmi Oszczędzamy nie tylko na emeryturę 53 proc. badanych odkłada pieniądze na inne cele. Odkładają wszyscy bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Wśród tych, którzy nie maja żadnych oszczędności, dominują osoby zarabiające najmniej, do 3 000 zł miesięcznie na rękę. - Da się również zauważyć, że o oszczędności dbają bardziej osoby z wyższym wykształceniem i zamieszkujące w większych miastach, co może się wiązać ze zwiększoną świadomością potrzeby poduszki finansowej oraz z wysokimi kosztami życia w dużych ośrodkach - zauważa Magdalena Grzelak. fot. Shutterstock Na co oszczędzają Polacy? Najczęściej na podróże (42 proc.), remonty mieszkań (37 proc.), zakup auta (34 proc.) oraz zdrowie lub leczenie i zakup nieruchomości (po 28 proc.) - wynika z badania przeprowadzonego dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Co trzeci Polak może pochwalić się poduszką powyżej sumy 5 wynagrodzeń (31 proc.). Są to zwłaszcza osoby o najwyższych dochodach uzyskujące co najmniej 5 000 zł miesięcznie (55,9 proc.). Większość ma oszczędności w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia. Tak odpowiedział co czwarty ankietowany (25,6 proc.). W tej grupie najczęściej znajdują się osoby z dochodem do 2 000 zł na rękę (46,7 proc.). Ponadto, ok. 17 proc. Polaków może pochwalić się oszczędnościami w wysokości 4-5, a 15,5 proc. 2-3 miesięcznych wynagrodzeń.

