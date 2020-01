Bez wcześniejszej emerytury, ale z podwyżką - ministerstwo odpowiada na akcję #doceńTOPR

Od 1 stycznia 2020 roku ratownicy zawodowi liczyć mogą na podwyżkę w wysokości 873 złotych brutto (około 670 zł netto).

O 11 zwiększono także liczę etatów ratowniczych: 4 etaty otrzymał TOPR, 11 GOPR.

W październiku 2019 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożono petycję „Podwyżki dla ratowników TOPR-u realizujących zlecone przez rząd działania z zakresu ratownictwa w Tatrach”. Podpisy pod nią złożyło 26 tysięcy osób.

- Przyjaciele i wielbiciele TOPR-u, nadeszła odpowiedź z MSWiA. Niestety, nasza petycja nie zrobiła na nich wrażenia. Owszem są konkretne obietnice, ale to te, które Premier złożył naczelnikowi TOPR-u, tuż po akcji na Giewoncie. Dobrze, że rząd się z nich nie wycofuje, ale też nie proponuje nic więcej - czytamy w internetowym wpisie Beaty Sabały-Zielińskiej.

Dziennikarka była pomysłodawczynią akcji #doceńTOPR. Zebrane pod specjalną petycją podpisy zostały w październiku 2019 roku złożone w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Akcja była absolutnie spontaniczna. Po wypadku na Giewoncie do Zakopanego zjechały wszystkie media i, co zrozumiałe, zachwycały się profesjonalizmem i odwagą ratowników. W pewnym momencie pomyślałam, że to jest właśnie to, czego oni nie znoszą - poklepywanie ich po ramionach. Że tacy cudowni, wspaniali itp. itd., tymczasem na kwitku z wypłatą widzą ledwo 3 tys zł. Świadoma działania mediów (żadne, zbyt długo na sprawie się nie zatrzymują) napisałam post, z apelem do polityków, by zachowali się honorowo i dali ratownikom górskim godziwe pensje. Post błyskawicznie rozszedł się po Internecie - ludzie zaczęli zagrzewać mnie do walki i tak powstała petycja oraz akcja #doceńTOPR - tłumaczyła w rozmowie z portalem PulsHR.pl, Beata Sabała-Zielińska.

873 złotych podwyżki brutto

Petycja (rozpowszechniona w internecie m.in. dzięki portalowi Tatromaniak) zebrała 26 tysięcy podpisów, a jej głównym celem było uregulowanie trzech istotnych dla ratowników kwestii: - zwiększenie wynagrodzeń dla ratowników,

- zwiększenie liczby etatów w TOPR (obecnie 39 etatów),

- objęcie ratowników systemem emerytalnym pozwalającym na wcześniejsze przejście na emeryturę (obecnie 65 lat). Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ratownicy liczyć mogą na spełnienie dwóch postulowanych kwestii. Od 1 stycznia 2020 roku ratownicy zawodowi liczyć mogą na podwyżkę w wysokości 873 złotych brutto (około 670 zł netto). Ministerstwo postanowiło także "zabezpieczyć środki" na zwiększenie o 11 osób liczby etatów. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zyskało 4 etaty, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 7. W związku z faktem, że TOPR nie jest służbą państwową, a prywatnym stowarzyszeniem zmniejszenie wieku emerytalnego dla ratowników zawodowych nie jest możliwe. - Rozmawiamy na ten temat. Rozmawiamy z premierem, mamy deklaracje. To z pewnością nie jest temat, który zostanie załatwiony w perspektywie najbliższego roku. Są pewne deklaracje, są już pewne decyzje. Mam nadzieję, że ta praca w pewnym momencie stanie się, może nie atrakcyjna finansowo bo to będzie przesada, ale godnie wynagradzana. Tak by więcej czasu można było rzeczywiście poświęcić na wypoczynek - powiedział w rozmowie z redaktorem naczelnym Gór Piotrem Drożdżem, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof. W chwili obecnej zawodowych ratowników TOPR-u jest 39. Przeciętne wynagrodzenie ratownika to 3,3 tys. zł. netto. Początkujący ratownik zarabia średnio 2,6 tys. złotych na rękę.

