Benefity w dobie pandemii. Oto czego oczekują pracownicy

Ograniczony dostęp do niektórych produktów i usług oraz zmieniające się potrzeby pracowników okazały się sprawdzianem dla systemów motywacyjnych. Nietrafione benefity mogą wywołać niezadowolenie i frustrację u pracowników, czyli przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Dla pracodawcy inwestycja w motywowanie i budowa zaangażowania na fundamencie nieodpowiednio dobranych świadczeń jest jedynie zbędnym wydatkiem i stratą.

Autor:Justyna Koc

• 13 lis 2020 12:00





Benefity w Polsce otrzymuje około 9,5 miliona pracowników, a łączna wartość świadczeń przyznanych w 2019 roku wyniosła ponad 14 mld zł. (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Z badania „Potrzeby pracowników 2020” wynika, że współczesny benefit idealny powinien być wyrazem troski, odpowiedzią na obawy pracowników i wpływać, a wręcz przekładać się na wzmacnianie poczucia stabilności i pewności.

Nie dziwi zatem fakt, że - zdaniem 66 proc. badanych - świadczenie powinno wspierać domowy budżet, czyli stanowić realne wsparcie ich codziennego życia.

Jako drugi najistotniejszy czynnik pojawia się elastyczność benefitów.

Benefity w Polsce otrzymuje około 9,5 miliona pracowników, a łączna wartość świadczeń przyznanych w 2019 r. sięgnęła ponad 14 mld zł. Ostatnie miesiące jednak mocno zmieniły rzeczywistość w wielu firmach. Wiosenny lockdown oraz obowiązujące do tej pory obostrzenia sanitarne wpłynęły na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Dziś w firmach nie ma wspólnych śniadań, owocowych czy kawowych dni, zupełnie inną formę przybrały też imprezy integracyjne.

Obecnie dla większości firm kluczowe jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości prowadzenia biznesu. Wyzwaniem jest jak, pomimo tylu ograniczeń, prowadzić rentowną działalność i zadbać o motywację zatrudnionych. To właśnie ich postawa, nastawienie do pracy oraz efektywność mają kluczowe znaczenie dla realizacji bieżących zadań czy obsługi klienta, a w konsekwencji - także dla przyszłości firmy.

Czytaj też: Koronawirus namieszał w benefitach? Jest nowy pomysł

Warto się zastanowić, jak wesprzeć i co zaoferować pracownikom w sytuacji, gdy niemal połowa z nich boi się obniżki pensji, co trzeci - braku premii, a co czwarty - utraty pracy i ograniczenia benefitów. To ważny komunikat dla pracodawcy: zatrudnieni cenią sobie dodatki do pensji i nie chcą z nich rezygnować.

Benefity bez korzyści

Podczas gdy jedyną pewną jest niepewność, warto otoczyć pracownika troską i zadbać, by to, co otrzymuje poza wynagrodzeniem, sprawiało, żeby „chciało mu się chcieć”. Bez względu, czy firma okazjonalnie przyznaje pojedyncze świadczenia, czy oferuje złożone systemy kafeteryjne, zdaniem połowy aktywnych zawodowo Polaków benefity należy dostosować do oczekiwań i potrzeb pracowników. Taką strategię wdrożyło jedynie 16 proc. organizacji - wynika z badania „Potrzeby pracowników 2020", przeprowadzonego przez sopocką pracownię badawczą PBS na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services. Warto także wziąć pod uwagę fakt, że dwie trzecie pracowników miało problem z realizacją świadczenia w czasie pandemii. W praktyce oznacza to, że benefity mogły stracić swoją moc, nie wspominając już o stracie finansowej wynikającej z nieefektywnego wykorzystania budżetu. Czego oczekują pracownicy? W świetle wyników badania „Potrzeby pracowników 2020” współczesny benefit idealny powinien być wyrazem troski, odpowiedzią na obawy pracowników i wpływać, a wręcz przekładać się na budowę poczucia stabilności i pewności. Nie dziwi zatem fakt, że zdaniem 66 proc. badanych świadczenie powinno wspierać domowy budżet, czyli stanowić realne wsparcie ich codziennego życia. Jako drugi najistotniejszy czynnik pojawia się elastyczność benefitów: pracownik nie chce ponosić ryzyka i czuć przymusu realizacji świadczenia w określony z góry sposób – chce mieć wolność wyboru. Również forma świadczenia ma duże znaczenie – co czwarty respondent oczekuje go w nowoczesnej formie, najchętniej elektronicznej lub mobilnej. - Wybierając benefity, warto wziąć pod uwagę trzy kluczowe kryteria: bezpieczeństwo, elastyczność i nowoczesność. Bezpieczeństwo, czyli możliwość skorzystania z benefitu bez ryzyka zakażenia. Elastyczność, czyli możliwość wykorzystania świadczenia w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Trzeci element to nowoczesność wyrażona mobilnością i wspierana nowoczesnymi technologiami - mówi Katarzyna Turska, dyrektor ds. HR w Sodexo Benefits and Rewards Services. Podobne wnioski płyną z raportu Activy "Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych - nowe porządki", niespełna 74 proc. pracowników uważa, że najważniejsze w obecnym pakiecie benefitowym powinno być elastyczne podejście do miejsca i czasu wykonywania pracy. Priorytetowe stało się także oferowanie przez pracodawcę pakietu medycznego – wskazuje na to 73,3 proc. badanych. Zdrowie w centrum zainteresowania Maja Kołodziejczyk, psycholog, HR-owiec, senior HR manager w agencji kreatywnej 180heartbeats/JvM, komentując wyniki raportu, zwraca uwagę na rosnącą rolę benefitów, których celem jest dbałość o kondycję psychiczną pracowników. Jeszcze przed pandemią polscy pracownicy należeli do jednych z najbardziej zestresowanych w Europie. Niepewna zawodowa sytuacja, troska o zdrowie najbliższych i trudne łączenie pracy zdalnej ze zdalną nauką mocno wpłynęły na kondycję psychiczną pracowników. Z sondażu Hays Polska wynika, że wśród ponad 1400 respondentów w Polsce, pogorszenia stanu zdrowia psychicznego w ostatnich miesiącach doświadczyło 32 proc. specjalistów i menedżerów. Zaledwie 36 proc. z nich otrzymało od pracodawcy jakiekolwiek wsparcie w tej mierze. - Główna idea, która powinna właśnie teraz przyświecać pracodawcom, to zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników. To nie jest żadna nowość, ale pandemia uwypukliła wiele problemów, które wcześniej nie były tak widoczne. Teraz jest czas na działanie. Niestety, część firm wciąż nie zauważa tego problemu. Niektórzy pracownicy przeszli przez pandemię bezproblemowo, ale inni bardzo podupadli na zdrowiu psychicznym, głównie z powodu izolacji, utraty pracy, gorszej sytuacji finansowej. Stres opanował wiele sfer życia - podkreśla Maja Kołodziejczyk. Rosnące zapotrzebowanie na benefity zapewniające lepszy dobrostan psychofizyczny pracowników zauważa także Benefit Systems. - Wielu pracodawców, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii, poszukuje rozwiązań zapewniających długofalowo lepsze samopoczucie, redukujących poziom stresu czy też programów z obszaru mindfulness. Wpływ na to ma zapewne obecna sytuacja, jak również fakt, że dla Polaków dobry stan zdrowia jest jedną z najważniejszych wartości w życiu. Z drugiej strony sami pracodawcy dostrzegają, jak wielkie koszty psychofizyczne ponoszą ich pracownicy - podkreśla Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems I dodaje, że zmiany w podejściu do benefitów widoczne były już podczas wiosennego lockdownu. - Dodatkowo dostrzegamy zmianę w zakresie korzystania z rozwiązań, takich jak platforma kafeteryjna MyBenefit, gdzie pracownicy i pracodawcy oczekują dostępu do pakietów wykraczających poza standardową ofertę i dających dostęp - np. do porad dietetyka oraz specjalistów w dziedzinie nietolerancji pokarmowych, psychologa czy fizjoterapeuty - precyzuje Rogalewicz.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.