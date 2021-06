Będziemy głodować. Szokująco niskie prognozy emerytur z ZUS

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka zapytał ZUS o szacunkową wysokość przyszłych emerytur. Dane nie napawają optymizmem. Przyjdzie nam żyć za głodowe emerytury.

Autor: KDS

• 24 cze 2021 12:14





Pracownicy, którzy przejdą na emeryturę w 2040 roku, otrzymają średnio 37,9 proc. przeciętnej pensji (Fot. Shutterstock)

Z wyliczeń przedstawionych przez ZUS wynika, że dzisiejsi trzydziestolatkowie czy dwudziestolatkowie będą musieli się mocno nagimnastykować, by związać koniec z końcem. Ich emerytury będą dużo niższe niż obecne wynagrodzenie.

- Rząd konsekwentnie pozbawia nas środków do życia na emeryturze. Nie wierzycie? Spójrzcie na dane ZUS - napisał na Twitterze parlamentarzysta i zamieścił screen pisma, jakie otrzymał z ZUS.

Zakład oszacował, że w 2030 roku relacja średniej emerytury do przeciętnej płacy wyniesie ponad 48 proc. Oznacza to, że za dziewięć lat przeciętna wysokość emerytury będzie oscylowała w okolicy połowy wynagrodzenia. Samo to jest marnym pocieszeniem, a w kolejnych latach będzie tylko gorzej.

Rząd @MorawieckiM i @pisorgpl konsekwentnie pozbawia nas środków do życia na emeryturze. Nie wierzycie? Spójrzcie na dane @zus_pl ⬇️ pic.twitter.com/tC6LoUpZgc — Adam Szłapka (@adamSzlapka) June 21, 2021

Pracownicy, którzy przejdą na emeryturę w 2040 roku otrzymają średnio 37,9 proc. przeciętnej pensji. W 2050 roku będzie to już tylko 29 proc., zaś w 2060 roku stoa zastąpienia wyniesie tylko jedną czwartą kwoty średniej płacy. W 2070 roku emeryci otrzymają 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jak w raporcie "Stopa zastąpienia – czy Polska spełnia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy?” zaznaczają eksperci z Instytutu Emerytalnego, w kolejnych latach szacowane wartości są dużo poniżej przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy minimalnej normy zabezpieczenia społecznego. Jednym ze wskaźników, który brany jest w niej pod uwagę, jest stopa procentowa wypłaty periodycznych świadczeń dla typowych uprawnionych. Wartość ta, będąca stopą zastąpienia, określona została na poziomie 40 proc.

- Oznacza to, że aby spełnić minimalne standardy MOP, system emerytalny powinien zapewniać przyznawanie świadczeń na poziomie nie niższym niż 40 proc. - zaznaczają eksperci z IE.

