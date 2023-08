Będzie świadczenie w wysokości 200 proc. pensji? W ministerstwie "trwają analizy"

OPZZ postuluje, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione (Fot. Marjan Blan/Unsplash)

OPZZ postuluje, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione (Fot. Marjan Blan/Unsplash)

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych walczy o urealnienie zasiłku pogrzebowego. Związkowcy postulują, aby świadczenie to przysługiwało w wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci.

Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi jedynie 4000 zł. Przez ostatnie dwanaście lat, mimo wzrostu cen usług pogrzebowych, świadczenie to pozostaje na niezmiennym poziomie. Tymczasem Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe wskazuje, że w 2022 roku uśredniony koszt pogrzebu wyniósł 7350 zł (bez stypy, autokaru, oprawy muzycznej, nekrologów).

Jak wyjaśniają związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), niski zasiłek pogrzebowy to duży problem szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych i starszych.

- Zdarza się, że rodzina zmusza jest oszczędzać na wielu wydatkach związanych z zachowaniem godności zmarłego. Dochodzi do sytuacji, że aby pochować bliską osobę, krewni muszą zaciągać pożyczkę w banku. Wysokość zasiłku pogrzebowego jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu do kosztów pogrzebu - czytamy w piśmie OPZZ skierowanym do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.