Będą zmiany w pensjach kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

5 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Zmienia mnożniki, które służą do naliczania wynagrodzeń zasadniczych kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Zmianie uległ natomiast mnożnik dla aplikantów kuratorskich, z wcześniejszych 1,63 (w rozporządzeniu z 12 maja 2022 r.) do 1,65 w rozporządzeniu wchodzącym w życie 5 kwietnia 2023 r. Wynagrodzenie zasadnicze aplikantów kuratorskich do dnia 30 czerwca 2023 r. ustala się przy zastosowaniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,63.

Mnożniki kwoty bazowej dla kuratorów specjalistów, starszych kuratorów zawodowych oraz kuratorów zawodowych pozostały bez zmian względem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Wynoszą one kolejno 2,96, 2,66 oraz 2,36.

Tabela mnożników kwoty bazowej obejmuje także wprowadzonych w zeszłym roku dyplomowanych kuratorów specjalistów. Tytuł honorowy, który można uzyskać po co najmniej 20 latach pracy jako kurator, w tym 5 lat jako kurator specjalista, daje możliwość stosowania przelicznika na poziomie 3,26.

Jeśli chodzi o dodatki funkcyjne, to prezentują się one w następujący sposób:

Tabela stanowisk oraz odpowiadających im stawek dodatku funkcyjnego

Tu również ostatnie zmiany zaszły już jakiś czas temu, bo w obwieszczeniu prezesa rady ministrów z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Obejmowała ona tylko kuratorów okręgowych, zastępców kuratorów okręgowych oraz kierowników zespołu kuratorskiej służby sądowej. Dla nich procent kwoty bazowej nie uległ zmian, te dotyczą jedynie kuratorów, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy oraz kuratorów, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy.

Dodatek patronacki i specjalny po spełnieniu kilku wymogów

Rozporządzenie określa także informacje o sposobie naliczania dodatku patronackiego. Kuratorowi, który sprawuje patronat nad jednym aplikantem przez okres minimum miesiąca, przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów – w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego kolejnego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,2 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie. Jeśli z jakiegoś powodu nastąpi przerwa w sprawowaniu patronatu, czy to z powodu powodu nieobecności patrona czy aplikanta, i będzie trwała więcej niż 10 dni roboczych, to wtedy w danym miesiącu patronowi nie przysługuje dodatek za aplikanta.

Ostatnią rzeczą zmienianą przez rozporządzenie jest kwestia dodatku specjalnego. Jest on przyznawany za miesiąc, w którym kurator zawodowy wykonywał czynności poza swoim regularnym zakresem obowiązków. Przy określaniu jego wysokości bierze się pod uwagę zakres zwiększonych obowiązków, ich czasochłonność i stopień trudności. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przyznaje się miesięczny dodatek specjalny, jeżeli w danym miesiącu podejmował on czynności w co najmniej jednym postępowaniu dyscyplinarnym.

