Będą zatrudniać i podnosić pensje. Prognoza rynku pracy na 2022 rok

Wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń planują firmy w 2022 roku. Takie wnioski płyną z analizy 23 tys. odpowiedzi udzielnych firmie doradczej Willis Towers Watson przez przedsiębiorstwa ze 130 krajów świata, w tym Polski.

W globalnym badaniu przeprowadzonym przez Willis Towers Watson wzięło udział 379 polskich firm, a w sumie przeanalizowano 23 tys. odpowiedzi od firm ze 130 krajów świata. Wyniki badania pokazały, że po otwarciu się gospodarki po pandemicznej stagnacji pracodawcy chcą więcej płacić swoim podwładnym.

W przypadku Polski w 2022 roku firmy planują zapewnić swoim pracownikom przeciętną podwyżkę płac o 3,8 proc. Ponad 25 proc. badanych firm planuje podwyżki powyżej 4 proc., a firmy zmagające się z bardzo ostrą rynkową konkurencją deklarują wzrosty płac nawet na poziomie 5-7 proc. Jednocześnie, odsetek firm spodziewających się całkowitego zamrożenia płac spadnie z 7,8 proc. w roku bieżącym, radykalnie - do 0,7 proc. w roku 2022.

Niektóre branże planują być bardziej hojne niż inne. Średnie podwyżki w 2022 roku mają być wyższe w sektorach produkcji komponentów do pojazdów, tradycyjnie - zaawansowanych technologii i w sektorze produkcyjnym (do 4,1 proc.). Niższe od średniej poziomy podwyżek zaplanowały banki (3,1 proc.).

- Wraz z bardzo dobrymi perspektywami rozwoju gospodarki, ale również presjami inflacyjnymi i związanymi z niedoborem talentów, wzrost wynagrodzeń w Polsce nabiera tempa - mówi Krzysztof Gugała, dyrektor działu Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska. - Powracające fale COVID-19 mają mniejszy wpływ na dalsze decyzje płacowe większości pracodawców, ale nie należy ich zupełnie ignorować - dodaje.

Eksperci wskazują, że dużym wyzwaniem dla pracodawców stają się komunikowane publicznie dwucyfrowe wzrosty średniej płacy krajowej, których oczywiście nie można porównywać bezpośrednio z opublikowanymi prognozami wzrostów budżetów na wynagrodzenia w omawianym badaniu przez WTW. Bowiem w ramach poszczególnych organizacji – przyjęte budżety na podwyżki nie są zazwyczaj rozdzielane proporcjonalnie, ale w istotnej części – średnio ponad 50 proc. - trafiają do najbardziej strategicznych zespołów i stanowisk.

O jakich podwyżkach mowa? M.in. w maju 2021 przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 10,1 proc. w porównaniu do maja 2020 i wyniosło 5637,34 zł (brutto).

- Jest to pochodna odbicia po COVID-19, ale też rosnącego tempa wzrostu gospodarczego, które jest prognozowane zarówno na ten, jak i kolejny rok. Firmy po chwilowym zastoju i niepewności, zaczynają działać z większym impetem, co przekłada się na tempo wzrostu płac. W tym roku dynamika wynagrodzeń utrzyma się na poziomie ok. 8-9 proc. rok do roku - mówił o przyczynach tak dużych wzrostów prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

Więcej pracowników

Badanie pokazało również, że ponad połowa (45,3 proc.) polskich firm stwierdziła, że prognozy ich wyników biznesowych są "lepsze" lub "znacznie lepsze" niż się spodziewali, podczas gdy zaledwie 2,8 proc. stwierdziło, że są one poniżej oczekiwań.

Warto zaznaczyć, że 26,4 proc. firm planuje zatrudnić więcej pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy 8,1 proc. spodziewa się redukcji zatrudnienia. Ponad połowa (55 proc.) firm zadeklarowała, że stara się obsadzić stanowiska w działach związanych z technologiami, w tym IT (43,8 proc.), sprzedaży (42,7 proc.). Najmniej aktywne obszary rekrutacji to HR (2,2 proc.), marketing (10 proc.) i finanse (11 proc.).

- Obecna sytuacja biznesowa i perspektywy na 2022 rok wyglądają w chwili obecnej bardziej optymistycznie, niż wielu naszych respondentów się wcześniej spodziewało - mówi Paweł Rębacz, lider zespołu badań wynagrodzeń i trendów w Willis Towers Watson Polska.

Jak dodaje, organizacje koncentrują się obecnie na pozyskiwaniu pracowników do działów technologicznych i sprzedaży, aczkolwiek widać też zaostrzającą się konkurencję również na rynku pracowników produkcyjnych a z drugiej strony – np. specjalistów i ekspertów pracujących z dużymi zbiorami danych.

- Z uwagi na zawyżone względem możliwości firm oczekiwania kandydatów, rośnie liczba firm ograniczających wymagania względem rekrutacji nowych osób. Projektują one nowe, niższe poziomy stanowisk w swoich organizacjach lub nawet koncentrują się na pozyskiwaniu osób bez doświadczenia, tam gdzie jest to możliwe - podsumowuje.

Pensje w lipcu

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r. wyniosło 5851,87 zł brutto. W porównaniu z poprzednim miesiącem to minimalny wzrost - o 0,9 proc. Jak wyjaśnia GUS, powodowane było to m.in. dalszymi wypłatami premii kwartalnych, jubileuszowych, motywacyjnych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

W skali roku (lipiec 2021 r. do lipca 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,7 proc. Warto przypomnieć, że przed rokiem (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 3,8 proc.

- Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu nominalnie o 8,7 proc. rok do roku wobec wzrostu o 9,8 proc. rok do roku w czerwcu, co jest wynikiem nieco niższym do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 8,9 proc. rok do roku - mówi Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

- Dynamika płac obniżyła się z 9,8 na 8,7 proc., głównie ze względu na efekty bazy z ubiegłego roku. Wydźwięk tych danych jest raczej pozytywny. Mimo wygaśnięcia ochrony miejsc pracy płace wzrosły w miarę solidnym tempie, choć nie widać też dużej presji płacowej spowodowanej wysokim poziomem inflacji - zauważa z kolei Karol Pogorzelski, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.