BCC: Przepisy dotyczące PPK i PPE nadal obowiązują

- W związku z zapowiedziami Rady Ministrów, dotyczącymi pakietu antykryzysowego, okres przestoju ekonomicznego umożliwiającego nieopłacanie składki może zostać skrócony z 6 do 2 miesięcy, dlatego też rekomendujemy, aby w przypadku zaistnienia konieczności zawieszenia odprowadzania składek do programu, poczekać z ostateczną decyzją o zawieszeniu odprowadzania składki do programu do momentu ogłoszenia treści ustaw. Zgodnie z deklaracją prezesa Rady Ministrów projekty ustaw powinny zostać opublikowane do końca bieżącego tygodnia - czytamy w stanowisku BCC.

Organizacja tym samym przestrzega przed przedwczesnymi decyzjami przedsiębiorców.

- Zwracamy uwagę, że ustawy muszą przejść całą ścieżkę legislacyjną, aby stały się obowiązującymi przepisami prawa - podkreśla Dorota Dula, ekspertka BCC ds. ubezpieczeń i planów emerytalnych, przedstawicielka BCC w Radzie Konsultacyjnej ws. Pracowniczych Planów Kapitałowych przy PFR.

Dlatego też organizacja rekomenduje, do chwili uchwalenia zmian w przepisach prawa, procedowanie zgodnie z przyjętym harmonogramem PPK zakładającym:

- wybór instytucji zarządzającej PPK w porozumieniu ze związkami zawodowymi/reprezentacją osób zatrudnionych do dn. 24 marca 2020 r.,

- zawarcie umowy o zarządzanie do dn. 24 kwietnia 2020 r.,

- zawarcie umowy o prowadzenie PPK do dn. 11 maja 2020 r.

Pojawiają się też liczne pytania o możliwość czasowego zawieszenia składek do pracowniczych planów emerytalnych.

- Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie składek podstawowych do programu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (art. 38 ust 1 pkt. 1 ustawy o ppe). Jeżeli jednak okres zawieszenia opłacania składek przekroczy 90 dni, wówczas, zgodnie z art. 133 ust.2 pkt. 1 ustawy z 4 października 2018 . o pracowniczych planach kapitałowych, na pracodawcy ciąży obowiązek uruchomienia Pracowniczego Planu Kapitałowego - przypomina Dorota Dula.

Dodaje, że ustawodawca również umożliwia pracodawcom, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt. 3 lit. a i b ustawy o PPE, niefinansowanie składki, w następujących przypadkach:

a) w okresie przestoju ekonomicznego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1608), oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy,

b) w przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433 i 2192).

Przypomnijmy, pracownicze plany kapitałowe powstały, aby wspierać osoby pracujące w długoterminowym gromadzeniu i pomnażaniu oszczędności na emeryturę.

Rządowy projekt przewiduje, że do PPK zapisze się aż 11 mln osób - 9 mln pracujących w sektorze prywatnym, 2 mln w sektorze publicznym. Do dzisiaj do PPK przystąpiło zaledwie 39 proc. uprawnionych Polaków. Od stycznia 2020 do programu zaczęli wchodzić średni przedsiębiorcy, tj. zatrudniający od 50 do 249 pracowników, a już od 1 lipca obowiązek obejmie najmniejsze firmy.

Pracownicze plany emerytalne choć cel maja podobny do PPK, ale zasadniczą różnicą jest fakt, że pierwszy z programów nie obciąża pracowników, a całe koszty przerzucone są na pracodawcę.

Poza tym środki w PPE są własnością pracownika, podlegają dziedziczeniu, a po ukończeniu 60. roku życia można je wypłacić w całości, bez 19-proc. podatku. Natomiast w przypadku PPK w wieku 60 lat bez podatku można wypłacić 25 proc. jednorazowo, a 75 proc. otrzymywać w ratach przez 10 lat. Co istotne, by uzyskać prawo do zwolnienia z obowiązkowego PPK, do PPE musi przystąpić 25 proc. pracowników.

- Wybór PPE stanowi formę dodatkowego świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika, tym samym może być orężem w walce o pozyskanie nowych lub utrzymanie obecnych pracowników. Dla pracownika PPK oznacza niższe wynagrodzenie, pracownik finansuje wpłatę wynoszącą od 2 do 4 proc. wynagrodzenia, wpłata pracodawcy wynosi od 1,5 do 2,5 proc. W przypadku PPE to pracodawca finansuje składkę, która może wynosić do 7 proc. wynagrodzenia, pracownik może, ale nie musi zadeklarować składki dodatkowej do 4,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli przewiduje to umowa zakładowa. PPE obciąża zatem wyłącznie pracodawcę, jeśli pracownik nie zadeklaruje dobrowolnej składki. W tym należy upatrywać podstawową zaletę PPE - ocenia Agnieszka Nowak-Błaszczak, starszy prawnik w kancelarii Wolf Theiss w Warszawie.