BCC: oskładkowanie umów zleceń i o dzieło zagraża gospodarce

Zapowiedź pełnego, tzw. oskładkowania umów zleceń i o dzieło, pogarszająca się sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz pogłębiający się kryzys demograficzny. Zdaniem dra Wojciecha Nagela z Bussines Centre Club, to największe zagrożenia dla gospodarki.

BCC przedstawiło kolejną odsłonę Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. (Fot. Pixabay)

BCC przedstawiło kolejną odsłonę Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Dr Wojciech Nagel, który pełni w nim rolę ministra ds. ubezpieczeń społecznych wskazał, m.in. największe zagrożenia, jakie czekają w najbliższym czasie polską gospodarkę.

Jego zdaniem rozważane przez rząd oskładkowanie umów zleceń i o dzieło podważa wsparcie z rządowych tarcz i uderza bezpośrednio w Pracownicze Plany Kapitałowe.

– Zapowiedź połączenia resortów pracy i rozwoju, tworzy przestrzeń powrotu do prac nad projektem tworzenia zachęt dla wydłużania aktywności zawodowej obywateli – mówi dr Wojciech Nagel. – W 2017 r. ministerstwo Rozwoju wystąpiło z inicjatywą, której istotą było finansowe nagradzanie obywateli decydujących się na pozostanie na rynku pracy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Założenia projektu zakładały zachęty związane z pozostaniem na rynku pracy dłuższym o rok lub 2 lata. Kurcząca się liczba osób pracujących oraz ich spadająca relacja do rosnącej populacji emerytów i rencistów, czynią podobne projekty niezwykle istotnymi do opracowania i wdrożenia – przypomina minister ubezpieczeń społecznych w Gabinecie Cieni BCC.

Zdaniem dra Nagela, nowy rząd powinien również wprowadzić kryterium dochodowe do świadczeń o charakterze powszechnym, w tym zwłaszcza do tzw. 13 emerytury. – Tego typu świadczenie powinno być skierowane do osób szczególnie potrzebujących, posiadających najniższe emerytury. Wtedy uzyskałoby rzeczywisty wymiar solidarnościowy i pomocniczy, zgodnie z kanonami polityki społecznej – uważa ekonomista.

Jednak na razie nic nie zapowiada, by rząd planował ograniczyć dostęp do dodatkowe świadczenia najbogatszym emerytom.

- Trzynasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w 2019 r., w 2020 została już zagwarantowana na mocy ustawy. Dzięki Karcie Rodziny, którą podpisał pan prezydent Andrzej Duda, to świadczenie będzie dalej wypłacane, bo to jest ważne, abyśmy wspomogli naszych seniorów. Waloryzacja rent i emerytur w tym roku i trzynasta emerytura to ponad 22 mld zł i mimo tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy jako kraj ze względu na epidemię koronawirusa, to te świadczenia są zagwarantowane i będą realizowane - w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, który obchodziliśmy 1 października mówiła szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Wśród pozytywnych działań rządu wymienia rozwiązania wprowadzone kolejnymi tarczami, ulgę składkową oraz Polski Bon Turystyczny, do którego dołączyło 18 tys. przedsiębiorców oferujących usługi hotelarskie i imprezy turystyczne. Bony aktywowało ponad 1 milion Polaków na kwotę 867 mln zł. Zagrożenia dla gospodarki Natomiast po stronie zagrożeń podaje zapowiedź pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych od 2021 r., pogarszającą się sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz pogłębiający się kryzys demograficzny. – Wprowadzenie na agendę pełnego tzw. oskładkowania umów zleceń i o dzieło w okresie wzmożenia sytuacji epidemicznej i zagrożenia częściowym „lockdownem” w gospodarce, jest dla przedsiębiorców oraz ekspertów niezrozumiałe – uważa dr Wojciech Nagel. – Wymieniony projekt unieważniłby w znacznym stopniu sens rządowych tarcz bezpieczeństwa dla firm. `Tym bardziej, iż takie branże jak gastronomiczna, turystyczna, motoryzacyjna, eventowa, objęte są w większości dotychczasowymi rozwiązaniami składkowymi, charakterystycznymi dla umów cywilnoprawnych. Jego zdaniem, lansowana opinia, iż ewentualne pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych oznacza „pochylenie się nad problemem przyszłych emerytur Polaków”, nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w faktach. – Zaniechano prace nad premiowaniem dłuższej aktywności zawodowej, nie podejmuje się debaty na temat przywilejów emerytalnych – podkreśla Nagel. Z kolei dr hab. Monika Gładoch, kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założycielka kancelarii prawnej M. Gładoch, uważa, że pomysł rządu jest typowo "pro oszczędnościowym" rozwiązaniem. - Rząd nie ma pieniędzy, więc zaczyna ich szukać. Jednak powinien zadać sobie pytanie, czy jest to najlepszy moment na wprowadzenie takich zmian? Przedsiębiorcy dopiero co odetchnęli po pierwszym lockodwnie, nadal odbudowują swoje firmy, tymczasem rząd zapowiada coś na kształt "gospodarczego koronawirusa" na przedsiębiorców. Moim zdaniem w stosunku do nich jest to po prostu działanie nie fair - komentowała w rozmowie z PulsHR.pl. W jej ocenie brakuje konsekwencji w działaniach rządu. Ten najpierw ogłosił szereg pomocowych rozwiązań dla firm, wiele z nich nadal z nich korzysta, by po chwili obarczyć przedsiębiorstwa nowymi daninami. Mowa tu m.in. o podwyższeniu płacy minimalnej i stawki godzinowej od stycznia 2021. - Oskładkowanie jeszcze bardziej pogłębia ten dysonans. Co z tego, że GUS znów pokaże, że bezrobocie niemal nie rośnie, skoro jak się znów zacznie dziać coś niepokojącego, to ludzie stracą pracę i trafią do szarej strefy, która coraz bardziej się powiększa - komentuje dr Gładoch. - Rząd powinien poczekać aż sytuacja ustabilizuje się, a firmy wejdą na normalne tory. Do tego trzeba czasu - podsumowuje.

