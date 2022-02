Bat na nieuczciwych pracodawców już działa. Sporo zapłacą

Wszystkie konsekwencje zatrudnienia na czarno albo płacenia części wynagrodzenia pod stołem spadają od nowego roku na pracodawcę. Zmiany zostały zapisane w Polskim Ładzie i całkowicie odwróciły dotychczasową sytuację.

To pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem (Fot. Pixabay)

Od nowego roku obowiązują przepisy, które mają ukrócić proceder zatrudniania pracowników na "czarno" oraz płacenia im wynagrodzenia lub jego części "pod stołem". Wszelkie konsekwencje nielegalnych działań będą ponosić pracodawcy.

Zmiany zostały zapisane w Polskim Ładzie i całkowicie odwróciły dotychczasową sytuację. Do tej pory jeśli wychodziło na jaw, że firma wypłaca wynagrodzenie pod stołem, obrywało się zarówno pracodawcy jak i pracownikowi (nawet w sytuacji, kiedy to on zgłaszał łamanie prawa). On również musiał liczyć się z tym, że podając przed urzędem skarbowym nieprawdę, musiał zapłacić grzywnę.

Co więcej, kiedy nie ujawniał wszystkich dochodów, oszukiwał fiskusa i tym samym narażał budżet państwa na straty, podlegał także innym karom zawartym w kodeksie karnym skarbowym.

Od nowego roku sytuacja się zmieniła. Wszystkie konsekwencje zatrudnienia „na czarno” albo płacenia części wynagrodzenia „pod stołem” spadają teraz na pracodawcę.

Co grozi za zatrudnianie na czarno i płacenie pod stołem

To pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem.

To jemu zostanie przypisany dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego, czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie.

Nieuczciwy pracodawca będzie również zobowiązany do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób pracujących na czarno i tych wypłacanych pod stołem.

Zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu.

A co z nielegalnie zatrudnionym pracownikiem?

Co te zmiany oznaczają dla pracowników? To, że od 1 stycznia 2022 r. nielegalnie zatrudniony pracownik nie będzie płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków.

Uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków). Dodatkowo nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, bo składki te będą w całości pokrywane przez pracodawcę, również w tej części, która na zasadach ogólnych jest finansowana przez pracownika.

Nowe regulacje dotyczą przypadków zaistniałych od 1 stycznia 2022 r. Zwolnienie z obowiązku zapłaty PIT przez pracownika dotyczyć będzie również przypadków nielegalnego zatrudniania lub wypłat pod stołem sprzed 1 stycznia 2022 r.

