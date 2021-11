Barbórkowy dyżur ZUS. Opowiedzą o emeryturach

Oddziały ZUS organizują dyżury telefoniczne dotyczące emerytur górniczych. Eksperci będą odpowiadać na pytania związane m.in. z zasadami przyznawania świadczeń z tytułu pracy górniczej, ich wysokości oraz wymaganych dokumentów.





• 29 lis 2021 10:38





Eksperci ZUS będą odpowiadać na pytania związane z emeryturami górniczymi (fot. PTWP)

- Serdecznie zapraszamy do udziału w dyżurze. To doskonały moment, by jeszcze przed przejściem na emeryturę zadbać o sprawy, które w przyszłości zadecydują nie tylko o prawie do emerytury, ale też jej wysokości. To także dobry czas, by podpytać eksperta o to w jaki sposób można zwiększyć swoją emeryturę na przykład poprzez jej przeliczenie – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Podczas dyżuru eksperci ZUS udzielą porad w zakresie wysokości i zasad przyznawania świadczeń górniczych, czynników wpływających na przyszłą kwotę emerytury, dokumentów wymaganych przy złożeniu wniosku o świadczenia i gdzie oraz kiedy należy je złożyć.

Oddział ZUS w Sosnowcu organizuje dyżury w dniach 2 i 3 grudnia. Dzwonić można w godz. od 9 do 11 pod nr tel. 32 368 34 69.

3 grudnia dyżur telefoniczny w sprawie emerytur górniczych organizuje oddział ZUS w Zabrzu. Dzwonić można w godz. od 8 do 14 pod nr tel. 32 393 21 54 oraz 32 393 21 14.

