Auto służbowe tańsze niż podwyżka? To możliwe, ale jest haczyk

Carsmile opiera się na analizie podatkowej przeprowadzonej przez kancelarię Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi. Wynika z niej, że pracownik korzystający ze służbowego samochodu do celów prywatnych ma niski, zryczałtowany przychód.

To przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, który może utrzymać wynagrodzenie pracownika na nieznacznie wyższym poziomie, a jednocześnie zaoferować mu dodatkowy "benefit".

Aby przedsiębiorstwo mogło udzielić pracownikowi korzyści w postaci samochodu oraz jednocześnie skorzystać z preferencji podatkowych, konieczne jest spełnienie kluczowego wymogu - samochód służbowy powinien być wykorzystywany przede wszystkim w celach związanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Auto służbowe do celów prywatnych tańsze niż podwyżka

- Benefit polegający na udostepnieniu pracownikowi samochodu firmowego, który może on wykorzystywać do celów prywatnych, to atrakcyjna forma pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Zatrudniony może korzystać z auta, na które z dużym prawdopodobieństwem nie byłoby go stać, a pracodawca ponosi znacząco niższy koszt, niż gdyby równowartość wydatków związanych z wynajmem auta miał zrekompensować pracownikowi w formie dodatkowego wynagrodzenia – mówi prezes Carsmile Łukasz Domański.