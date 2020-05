Apteka aptece nierówna. Nawet 1500 zł różnicy w pensji kierownika

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wraz ze Związkiem Pracodawców Aptecznych sprawdził, jak wygląda zatrudnienie i wynagrodzenie w aptekach należących do sieci (za sieć uważa się przedsiębiorstwo posiadające od pięciu aptek w górę) i tych prowadzonych przez indywidualnych właścicieli. Badanie wykazało, że są duże rozbieżności w tych kwestiach.

Apteki sieciowe płacą średnio kierownikom aptek o prawie 24 proc. więcej niż apteki indywidualne (7870 zł brutto w aptece sieciowej - 6362 zł brutto w aptece indywidualnej - różnica to ponad 1500 zł), magistrom farmacji odpowiednio ponad 18 proc. więcej (5358 zł wobec 4533 zł), a technicy farmacji w sieciach zarabiają średnio o ponad 7 proc. więcej (3493 wobec 3262 zł), niż w aptekach indywidualnych.

Jak wskazują autorzy badania, standardem jest zatrudnianie personelu w aptekach sieciowych na umowę o pracę, pozostałe formy zatrudnienia mają z reguły jedynie charakter uzupełniający i dotyczą sytuacji nadzwyczajnych, np. zastępstw.

Raport ZPP i ZAP pokazał również, że apteki sieciowe zatrudniają 61 proc. wszystkich magistrów farmacji i 65 proc. techników farmaceutycznych, pracujących w aptekach w Polsce. Także w przeliczeniu na statystyczną aptekę, apteki sieciowe zatrudniają więcej personelu. W statystycznej aptece sieciowej zatrudnionych jest o 0,87 magistra farmacji więcej i o 1,47 technika farmaceutycznego więcej, niż w aptece indywidualnej. W aptece sieciowej zatrudnionych jest średnio 2,31 magistra farmacji, wobec 1,44 w aptece indywidualnej (uwzględniamy tu już farmaceutę-właściciela) i ponad 3 techników (wobec 1,57).

Do sieci aptecznych należy 43 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce, 57 proc. to apteki indywidualne. Sieci apteczne to głównie małe i średnie polskie firmy rodzinne. Według danych liczbowych najwięcej, bo aż 214 z nich, to sieci posiadające od 5 do 9 aptek, kolejne 93 podmioty mają od 10 do 19 aptek. 32 sieci apteczne dysponują od 20 do 49 aptekami, 11 od 50 do 99. Zaledwie 9 sieci ma powyżej 100 aptek na terenie Polski. Sieci apteczne w zdecydowanej większości są polskimi firmami. Tylko 5 sieci aptecznych posiada kapitał zagraniczny. Do sieci tych należy 6,7 proc. ogólnej liczby aptek w Polsce.