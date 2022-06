Amerykanie zmieniają pracę, by dostać podwyżkę

KDS

W Stanach Zjednoczonych płace rosną. Tempo wzrostu w I kwartale 2022 r. było najwyższe od 14 lat - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Amerykańskie dane wskazują, że podwyżki wynagrodzeń najczęściej związane są ze zmianą miejsca pracy (Fot. Shutterstock)

Jak podaje PIE w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego", w Stanach Zjednoczonych widoczny jest silny wzrost wynagrodzeń. Wyniósł on kolejno 6 proc. proc. w I kwartale 2022 r. oraz 4,5 IV kwartale 2021 r.

Amerykańskie dane wskazują, iż podwyżki wynagrodzeń najczęściej związane są ze zmianami miejsc pracy. PIE podaje, że od połowy ubiegłego roku wzrost płac wśród osób zmieniających pracę jest wyższy niż 5 proc. rocznie, a w ostatnich miesiącach przekraczał 7 proc., tym samym osoby, które zdecydowały się zmienić pracodawcę, w nowym miejscu pracy zarabiają o tyle więcej.

Źródło: PIE

- Głównym powodem wzrostu liczby osób szukających nowej pracy jest inflacja. Pracownicy łatwiej uzyskują podwyżki płac przez zmianę miejsca zatrudnienia niż awans wewnątrz firmy. Gospodarka amerykańska funkcjonuje w warunkach niedoboru pracowników w związku ze spadkiem aktywności zawodowej po pandemii. Jednak liczba osób chętnych do pracy powoli powraca do poziomów sprzed COVID-19, co może w niedalekiej przyszłości ograniczyć presję płacową w Stanach Zjednoczonych - wskazują autorzy analizy.

