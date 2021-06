Amazon podnosi pensje w Polsce

Amazon podnosi wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi stawkami pracownicy poziomu początkowego, przychodzący do pracy zgodnie z grafikiem, mogą zarabiać 4 082 zł brutto miesięcznie, a wynagrodzenie liderów zespołów będzie zaczynać się od 5 080 zł brutto miesięcznie. Tyle zarobią, jeśli w miesiącu przepracują 168 godzin i otrzymają 8-proc. premię za obecność.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku (Fot. Amazon)

W tym roku Amazon przeanalizował dane od prawie 300 lokalnych pracodawców, porównując wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia oferowane na podobnych stanowiskach z danymi w regionach, w których firma prowadzi działalność.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi wspierający Amazona w okresie szczytu sezonu 2021, również zostaną nią objęci.

- Chcemy zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjne świadczenia - mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor operacyjny na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Amazon ogłosił, że w oparciu o coroczny proces przeglądu wynagrodzeń firma podniesie stawkę początkową w Polsce do 22,5 zł/godz. brutto dla pracowników poziomu początkowego i do 28 zł/godz. brutto dla liderów zespołów. Wraz z premią za frekwencję pracownicy poziomu początkowego mogą zarabiać od 4 082 do 4 355 zł brutto miesięcznie, a liderzy zespołów od 5 080 do 5 443 zł brutto miesięcznie, w zależności od stażu pracy. By na ich konto wpłynęła taka kwota w miesiącu muszą przepracować co najmniej 168 godzin.

– W Amazonie chcemy zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjne świadczenia. Każdego roku dokonujemy przeglądu naszych wynagrodzeń i z satysfakcją informujemy, że w tym roku podniesiemy stawkę początkową o 12,5 proc. To dobra wiadomość dla naszych pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych i sezonowych w całym kraju – mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor operacyjny na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Nowe centrum

W tym roku Amazon potwierdził plany otwarcia centrum logistycznego o powierzchni 193 tys. m² w Świebodzinie. To już dziesiąta inwestycja Amazon w Polsce i pierwsza w województwie lubuskim. Powstanie inwestycji zwiększy zatrudnienie w Amazon w Polsce o ponad 1 tys. pracowników.

– Cieszy mnie, że Amazon wybrał Świebodzin na miejsce swojej kolejnej inwestycji. Dla regionu szczególnie ważne są wysokojakościowe miejsca pracy, jakie powstaną w nowym centrum logistycznym. Wierzę, że dzięki tej współpracy nasze miasto będzie w stanie w pełni wykorzystać swój ogromny potencjał – powiedział Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.

W codziennej pracy będą wspierani przez innowacyjne technologie, w tym m.in. 3 tys. robotów Amazon Robotics, które pomogą w realizacji zamówień klientów. Te specjalistyczne urządzenia przesuwają się pod regałami z produktami, podnoszą je i przemieszczają po centrum logistycznym, ułatwiając pracę pracownikom i podnosząc jakość obsługi klienta. To już czwarte centrum robotyczne Amazon w Polsce, które dołącza do już funkcjonujących obiektów we Wrocławiu, w Kołbaskowie koło Szczecina i Gliwicach. - Praca z Amazon Robotics jest znacznie bezpieczniejsza i bardziej komfortowa niż praca bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Roboty mają czujniki wykrywające, czy ktoś wszedł w strefę robota i przekroczył granicę bezpieczeństwa, co powoduje natychmiastowe ich zatrzymanie – opowiada o swojej pracy Natalia Sitko, pracująca w dziale rozkładania towarów w centrum w Gliwicach.

