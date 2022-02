Amazon podnosi pensje

Zaostrzająca się walka o pracownika spowodowała, że gigant w e-handlu Amazon zdecydował się podnieść płace w nienotowanym dotychczas stopniu – podaje CNN.

Amazon to gigant w e-handlu i usługach w tzw. chmurze (fot. Shutterstock)

W ciągu roku maksymalna płaca dla amerykańskich pracowników technologicznych i korporacyjnych została więcej niż podwojona. Wzrosła ze 160 do 350 tys. dol. rocznie.

Najpewniej jednak podwyżki będą dotyczyły także pracowników poza USA.

W poście na blogu, do jakiego dotarła CNN można przeczytać, że Amazon również „zwiększa ogólne zakresy wynagrodzeń dla większości miejsc pracy na całym świecie, a podwyżki są znacznie większe niż w przeszłości”. Zmiany te dotyczą pracowników korporacyjnych i technologicznych Amazona na całym świecie.

Nie jest jasne, ilu pracowników Amazona może bezpośrednio skorzystać na zmianie lub wkrótce uzyska najwyższy poziom płac, ale post na blogu mówi, że podstawowy limit wynagrodzeń był utrzymywany na poziomie 160 tys. dol. przez kilka lat.

Zmiana dotycząca wynagrodzeń następuje, gdy Amazon rozpoczyna w tym tygodniu swój coroczny okres oceny pracowników.

Dodatkową zmianą, jak informuje CNN jest to, że pracownicy, którzy awansują do nowego przedziału płac, zobaczą wyniki tej promocji w roku, w którym to nastąpi, poprzez przyznanie dodatkowej rekompensaty w połowie roku. Wcześniej, jak napisano w poście, promocje zapewniały jedynie "podwyżkę płacy podstawowej przed kolejnym rocznym cyklem wynagrodzeń".

