Algorytm lekiem na brak widełek płacowych

Inhire.io wprowadza algorytm pozwalający na dopasowanie oferty do oczekiwań finansowych kandydata bez ujawniania widełek płacowych organizacji. Algorytm umożliwia docieranie z ogłoszeniami do kandydatów, którzy odpowiadają poszukiwanemu profilowi pracownika pod względem doświadczenia, umiejętności oraz oczekiwań finansowych, ale bez ich ujawniania ze strony pracodawcy. Projekt został zgłoszony do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Jak podkreślają twórcy algorytmu patent usprawni procesy rekrutacyjne w branży IT

Jak wynika z raportu inhire „IT Market Snapshot Q3 2020” aż w 68 proc. ogłoszeń dotyczących branży IT nie było informacji na temat wysokości wynagrodzenia.

Zgłoszenie pomysłu do Europejskiego Urzędu Patentowego zabezpiecza twórców przed wykorzystaniem ich narzędzia przez jobboardy.

Usprawniony algorytm będzie dostępny dla klientów już w styczniu.

Działy HR w branży IT od wielu lat borykają się z problemem jawności wynagrodzeń. Wielu pracodawców nie może ujawnić widełek płacowych w ofertach pracy. Wysokość wynagrodzeń to z kolei dla kandydatów kluczowy warunek, który decyduje o złożeniu aplikacji. Brak danych o wysokości pensji znacznie utrudnia dotarcie do grupy docelowej, wydłuża proces rekrutacji i podnosi jego koszty.

Jak wynika z raportu inhire „IT Market Snapshot Q3 2020” aż w 68 proc. ogłoszeń dotyczących branży IT nie było informacji na temat wysokości wynagrodzenia, dane z raportu za czwarty kwartał, który zostanie opublikowany niebawem, potwierdzają ten sam poziom. Brak widełek płacowych zniechęca kandydatów IT do aplikowania i obniża skuteczność procesów rekrutacyjnych.

- Wiele firm ze względu na wewnętrzną politykę finansową i HR nie decyduje się na publikowanie informacji o wysokości wynagrodzenia na etapie ogłoszeń. W branży IT jest to szczególnie problematyczne, ponieważ niejednokrotnie to właśnie wysokość wynagrodzenia jest czynnikiem decydującym o tym, czy kandydaci zareagują na ogłoszenie danego pracodawcy. Kandydaci IT mając tygodniowo możliwość wyboru spośród kilkudziesięciu nowych ofert pracy jakie otrzymują są bardzo wymagający i odrzucają te propozycje, które nie są dla nich od początku konkretne i przejrzyste - podkreśla Michał Gąszczyk, CEO inhire.io

Rozwiązaniem tego problemu może być algorytm stworzony przez inhire.io.

- Przyjęte przez Urząd Patentowy zgłoszenie dotyczące algorytmu, pozwoli nam rozwiązać problem niechęci wejścia w interakcję z ofertą firmy, która po prostu nie może podawać widełek. W praktyce oznacza to, że zwiększymy skuteczność prowadzonych rekrutacji przez naszych klientów docierając z jasnym komunikatem do kandydatów “ta oferta spełnia Twoje oczekiwania finansowe” bez konieczności upublicznienia tych danych – dodaje Gąszczyk.

Patent na rekrutację w IT

Jak podkreślają twórcy algorytmu, patent usprawni procesy rekrutacyjne w branży IT, a skorzystają na nim zarówno pracodawcy jak i sami poszukujący pracy. Pierwsi z nich nie będą musieli publicznie ujawniać wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniach, a jedynie poinformować o nim platformę inhire.io. Dane będą wykorzystane jedynie w wewnętrznych procesach dopasowywania ogłoszeń do bazy kandydatów. Podczas procesu poszukiwania idealnego kandydata, algorytm porówna wymagane umiejętności z profilem kandydatów, sprawdzając jednocześnie czy oferowane wynagrodzenie mieści się w podanych przez nich widełkach oraz poinformuje ich o prowadzonej rekrutacji. Programiści poszukujący pracy będą mieli pewność, że otrzymane od inhire zaproszenia do wzięcia udziału w rekrutacji będą dotyczyły tylko tych ofert, które oferują wynagrodzenie adekwatne do ich oczekiwań. Zyskają także działy HR, które otrzymają większą ilość aplikacji od kandydatów, którzy dotychczas unikali ogłoszeń, które nie informowały od razu o proponowanym wynagrodzeniu. Algorytm porówna wymagane umiejętności z profilem kandydatów (fot. Pixabay) Wdrożone przez inhire.io rozwiązanie to rewolucja na rynku rekrutacji w branży IT. Zgłoszenie pomysłu do Europejskiego Urzędu Patentowego zabezpiecza twórców przed wykorzystaniem ich narzędzia przez jobboardy. - Od wielu lat bacznie przyglądamy się rekrutacji w branży IT, tworzymy raporty, szukamy słabych punktów i pracujemy nad usprawnieniami. Przyjęty przez Urząd Patentowy projekt opiera się na prostym w założeniach algorytmie, ale jego skuteczność może przynieść kolosalne korzyści dla wszystkich pracodawców, którzy ze względu na wewnętrzną politykę nie są w stanie jasno podawać wynagrodzenia na etapie ogłoszenia. Wierzymy, że dopasowanie oferty do wymagań finansowych kandydata, umożliwi nam zwiększenie naszej skuteczności, a przyjęcie projektu przez Urząd Patentowy – da istotną przewagę nad konkurencją, ponieważ nikt w Europie nie może skopiować tego mechanizmu przez najbliższe 20 lat – wyjaśnia CEO inhire.io Usprawniony algorytm będzie dostępny dla klientów już w styczniu.

