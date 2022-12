Aldi podnosi pensje. Ile zarobi pracownik sklepu, a ile magazynier?

Zarobki pracowników w sklepach Aldi w styczniu 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy będą wynosić od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł.

Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy.

Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.

Sieć postanowiła także przekazać pracownikom dodatkowe, świąteczne bony zakupowe w postaci kart przedpłaconych o wartości 500 zł dla pracowników sprzedaży, magazynów oraz kadry administracyjnej. szczegóły na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Aldi w Polsce posiada 241 sklepów i zatrudnia ponad 4000 pracowników.

Podwyżki w Lidlu

Również Lidl Polska ogłosił przyszłoroczne podwyżki. Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów Lidl będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy ich wynagrodzenie wzrośnie i wyniesie od 4400 zł do 5350 zł, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł do 5600 zł.

W przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wyniesie ona od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, rozpoczynając pracę na tym stanowisku. Po roku płaca wzrośnie do poziomu od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach wyniesie od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto.

Wyższe zarobki w Kauflandzie

Od stycznia 2023 r. także firma Kaufland podniesie pensje dla pracowników sprzedaży i logistyki na wybranych stanowiskach. Osoby rozpoczynające pracę w Kauflandzie na stanowisku kasjer-sprzedawca, w zależności od lokalizacji, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto.