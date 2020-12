Aldi na koniec roku dziękuje pracownikom bonami. Od stycznia podnosi pensje

Na koniec roku sieć sklepów Aldi przekaże pracownikom bony zakupowe w postaci kart przedpłaconych o łącznej wartości ponad miliona złotych. Dodatkowo sieć od stycznia zapowiada podwyżki wynagrodzeń w pionie sprzedaży oraz w magazynie.

- Fundamentem działalności Aldi są pracownicy. To ich zaangażowanie i codzienna praca stanowią gwarancję skuteczności funkcjonowania naszej sieci. Zgrane i sprawnie działające zespoły odgrywają kluczową rolę w procesie zachowania płynności w sprzedaży najważniejszych produktów spożywczych i higienicznych w tym trudnym okresie. Chcemy pokazać, że doceniamy ich pracę, dbamy o stabilność ich zatrudnienia oraz poczucie bezpieczeństwa - mówi Marcin Karcz, kierownik działu HR Aldi Polska.

Dlatego zarząd i dyrekcja sieci zdecydowały o przyznaniu pracownikom dodatkowych bonów zakupowych w postaci kart przedpłaconych, których łączna wartość opiewa na kwotę ponad miliona złotych. Firma zapowiada również wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników pionu sprzedaży i magazynu od nowego roku. Wysokość płac pracowników sklepów uzależniona będzie od stanowiska, regionu, a także stażu pracy. Procentowe podwyżki wyniosą od ponad 3 proc., do ponad 10 proc.. Obecnie zarobki w sklepach i magazynie Aldi zaczynają się od 3000 zł brutto.

Przypomnijmy - w marcu tego roku sieć przyznała pracownikom sklepów i magazynów jednorazowe nagrody pieniężne w wysokości do 1000 złotych. W trakcie epidemii wdrożyła specjalne procedury sanitarno – higieniczne, utworzyła dedykowaną infolinię dla pracowników.

Za pracę w wyjątkowo trudnych warunkach swojemu zespołowi podziękować chcą również w Lidlu i Biedronce. Jednak sieci w tym celu - poza dodatkowymi benefitami z okazji Świąt - postawiły na kampanie promowane w telewizji czy internecie.

W obydwu przypadkach bohaterami są najlepsi ambasadorzy marki, czyli pracownicy, którzy na co dzień pracują w sklepach.

- Docenienie w obecnych czasach ma jeszcze większe znaczenie. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich codzienną pracę. Są naszymi bohaterami. Wiemy, jak dużo wysiłku oraz zaangażowania wkładają w to, aby codzienne zakupy były dla milionów Polaków bezpieczne oraz odbywały się bez zakłóceń. W ramach podziękowań już w listopadzie wręczyliśmy pracownikom bony świąteczne, teraz wyrażamy naszą wdzięczność przy pomocy nowej kampanii - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communications and CSR Lidl Polska.

Również Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka, o pracownikach sieci wypowiada się w samych superlatywach. - Jest dla nas jasne, że za sukcesem Biedronki zawsze stała wytrwała praca tysięcy pracowników. W czasach pełnych wyzwań i niepewności, ten wysiłek i jego wartość stały się jeszcze bardziej widoczne. Dziękujemy za to przede wszystkim poprzez wyjątkowe benefity dla zatrudnionych w naszej sieci. Mam nadzieję, że nowa kampania sprawi, że wysiłek naszych pracowników będzie widoczny dla klientów, a pracownicy naszej sieci zostaną odpowiednio uhonorowani - mówił w czasie ogłoszenia startu kampanii.