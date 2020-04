Agora obniży płace, będą zwolnienia w Goldenline

Zarząd spółki Agora poinformował, że 6 kwietnia rozpoczął konsultacje z Międzyzakładową Komisją NSZZ Solidarność Agory SA i Inforadia w sprawie planowanych działań zmierzających do obniżenia kosztów wynagrodzeń i świadczeń w grupie Agora.



Wśród planowanych działań jest m.in. przejściowa obniżka wynagrodzeń zasadniczych i stałych miesięcznych wynagrodzeń o 20 proc. na sześć miesięcy.



Zapowiedziano przy tym, że podobne rozmowy prowadzone będą również z radą pracowników firmy oraz przedstawicielami pracowników w spółkach należących do grupy kapitałowej, w których nie funkcjonuje organizacja związkowa.

W ramach prowadzonych konsultacji Agora planuje uzgodnić warunki zwolnień grupowych w spółce zależnej Goldenline w imieniu tamtejszego zarządu. Przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych, ma związek ze spadkiem przychodów Goldenline z podstawowej działalności operacyjnej.



Negatywny wpływ pandemii koronawirusa na działalność Goldenline oraz brak obiektywnej możliwości poprawienia sytuacji finansowej spółki w przewidywalnym terminie spowodowały podjęcie przez jej zarząd zdecydowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym istotne zmniejszenie zatrudnienia w Goldenline.



Zgodnie z informacją podaną przez Agorę, pandemia Covid-19 i działania administracji rządowej podjęte w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, będą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe firmy oraz jej spółek zależnych w drugim kwartale 2020 r.



Co więcej, obserwacja rozwoju pandemii w Polsce i na świecie, a także jej skutków dla gospodarki oraz działalności grupy, uprawdopodabnia kontynuację jej negatywnego wpływu na wyniki Agory i jej spółek zależnych w trzecim kwartale 2020 r.- Decyzja o przejściowym obniżeniu kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz ograniczeniu zatrudnienia w Goldenline jest kolejnym z serii koniecznych działań oszczędnościowych prowadzonych w ramach Grupy Agora, które mają na celu złagodzenie negatywnych konsekwencji skutków pandemii, w tym braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w wybranych sektorach - podała Agora w komunikacie.Agora to jedna z największych w Polsce grup medialnych, spółka z polskim kapitałem notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.Agora jest wydawcą m.in. Gazety Wyborczej i magazynu Wysokie Obcasy Extra, jest właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową.Spółka jest udziałowcem radia Tok FM i 37 lokalnych rozgłośni radiowych, m.in. Rock Radio, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz ogólnopolskiej agencji outdoorowej AMS.