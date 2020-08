AGH, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska liderami rankingu Pracowni 2033

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin z języka polskiego zdało 92 proc. absolwentów, egzamin z matematyki pozytywnym wynikiem ukończyło 79 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego 92 proc. Zaś 17,2 proc. maturzystów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu.

- Maturzyści mogą cieszyć się już z wyników, które uzyskali i uczestniczyć w rekrutacji na wybrane uczelnie. Jak co roku część uczniów zlekceważyła egzamin i nie odniosła sukcesu - mówił podczas ogłaszania wyników egzaminu szef MEN Dariusz Piontkowski.

Jednak decyzja o wyborze szkoły wyższej do prostej nie należy. Którą uczelnie wybrać, by mieć szansę na satysfakcjonującą pracę w przyszłości? Nieco światła na tą kwestię rzuca ranking Pracowni 2033. To instytucja, która postawiła sobie za cel zwiększenie świadomości ekonomicznej Polaków. Od czterech lat sprawdzają, absolwentom których uczelni udaje się zarobić więcej niż 100 milionów euro.

Okazuje się, że w tej kwestii numerem jeden od początku istnienia zestawienia jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uczelnia może pochwalić się już 11 absolwentami z majątkiem powyżej 100 milionów euro. Numer dwa w zestawieniu zajmuje Uniwersytet Warszawski, gdzie jest 10 milionerów. Trzecią pozycję zajmuje Politechnika Warszawska z liczbą 6 absolwentów, których majątek przekracza 100 mln euro.

Na przedzie zestawienia znajdziemy również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z liczbą 4 milionerów oraz Politechnikę Śląską w Gliwicach, Politechnikę Wrocławską oraz Politechnikę Łódzką. Każdą z tych trzech uczelni ukończyło po 3 obecnych milionerów.

- Największy wpływ na tegoroczne zmiany w rankingu mieli absolwenci, którzy posiadają udziały w spółkach z sektora IT, w szczególności tworzące gry - wyjaśniają eksperci z Pracowni. To właśnie ich liczba wpłynęła na duży skok do przodu Uniwersytetu Warszawskiego - aż o dwie pozycje. Autorzy raportu szacują, że przy takim tempie wzrostu, za rok to ta uczelnia znajdzie się na czele zestawienia.

Natomiast, jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość majątku absolwentów, to w tym roku numerem jeden jest Uniwersytet Warszawski. Do tej pory liderem był Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w tym roku musi się zadowolić drugim miejscem. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Lider z poprzedniej kategorii Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zajęła 4. miejsce.

Autorzy raportu przeanalizowali też, w których miastach znajdują się uczelnie "produkujące" największą liczbę milionerów. W stolicy edukowało się 22 osoby z majątkiem

przekraczającym 100 milionów euro, a w Krakowie 20. W obu tych miastach w

stosunku do roku poprzedniego mamy wzrosty (przybyło po 3 nowych multimilionerów).

- Obecny ranking nie przyniósł wzrostu we Wrocławiu. Na miejscach klasyfikowanych znalazły się jeszcze na czwartym Poznań, na piątym Łodzią oraz na szóstym: Gliwice, Lublin i Katowice - wymieniają autorzy raportu.

Tu studiowali najbogatsi Polacy

Okazuje się, że biznesmeni, których nazwiska od lat widnieją na listach najbogatszych Polaków w zdecydowanej większości mają w kieszeni dyplom uczelni wyższej. Często nie jednej... Przykłady?

Sebastian Kulczyk, syn Jana Kulczyka - najbogatszego Polaka, po którym przejął globalne konsorcjum firm, wybrał studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skończył kierunek zarządzanie i marketing. Studiował również na London School of Economic and Political Science. Jego siostra, Dominika Kulczyk, ukończyła sinologię na wydziale nauk politycznych i dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukę kontynuowała na uczelniach: Huadong Shifan University w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim, The London Institute. Ukończyła kurs strategicznej filantropii organizowany przez Fundację Rockefellera.

Michał Sołowow, który stoi na czele takich spółek jak Synthos, Barlinek czy Rovese i Echo, może pochwalić się dyplomem Politechniki Świętokrzyskiej. Z wykształcenia jest inżynierem mechaniki.

Natomiast Zygmunt Solorz-Żak, twórca Telewizji Polsat, właściciel Polkomtela jest jednym z nielicznych miliarderów w Polsce, który nie ma dyplomu uczelni. Edukację zakończył na poziomie szkoły średniej. Technikiem górnikiem z wykształcenia jest z kolei Dariusz Miłek - twórca drugiej w Europie co do wielkości sieci obuwniczej CCC.