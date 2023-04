9000 zł na rękę to już standard. Tirowcy są krezusami wśród kierowców

Kierowca samochodu ciężarowego zarabiał w ubiegłym roku średnio 7671 zł na rękę. Rok do roku płace wzrosły o 21,6 proc., czyli powyżej inflacji, a ich podstawa jeszcze więcej, bo o prawie 50 proc., do 4399 zł. Co trzeci kierowca co miesiąc na konto dostawał 9000 zł lub więcej.

W badaniu przeprowadzonym przez Polski Instytut Transportu Drogowego (PITD) wzięło udziału 830 kierowców, z czego 98 proc. to mężczyźni. 53 proc. badanych pracuje głównie w ruchu międzynarodowym na terenie UE, 91 proc. na etacie.

Grafika: Raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Jak zauważa PIDT, 7671 zł to o wiele więcej niż średnia krajowa, która w ubiegłym roku wynosiła 4865 zł, ale należy pamiętać, że zawód kierowcy zawodowego nie jest łatwy i wymaga wielu wyrzeczeń. Zwłaszcza w transporcie międzynarodowym. Wiąże się on z koniecznością rozłąki z bliskimi, nieustannymi problemami z parkingami, ze stanem i dostępnością sanitariatów na trasie itp.

Jeszcze większy wzrost procentowy nastąpił w przypadku płacy podstawowej (bez premii czy innych dodatków motywujących).

Średnio w 2022 r. wynosiła ona 4399 zł na rękę wobec 2975 zł rok wcześniej (zmiana +47,9 proc.). To efekt wprowadzenia w lutym ubiegłego roku tzw. drugiej transzy pakietu mobilności, który w założeniu ma zrównać płace polskich kierowców pracujących za granicą (UE) z płacami obowiązującym na danym rynku. Służyć ma temu m.in. wprowadzenie tzw. płacy sektorowej i likwidacja diet. Do stycznia ub. roku kierowcy otrzymywali bowiem wynagrodzenie złożone ze stosunkowo niskiej podstawy opodatkowanej i ozusowanej oraz reszty w postaci wolnych od obciążeń fiskalnych diet. Od lutego 2022 podstawa ich pensji ma być taka jak ich kolegów z Zachodu, przy czym opodatkowaniu i ozusowaniu podlega kwota pomniejszona o wartość „wirtualnych" diet za czas, który kierowca spędził za granicą, ale nie może być ona mniejsza niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie. W 2023 r. to 6935 zł brutto.

Tak to powinno wyglądać w założeniu, bo z rynku docierają sygnały, że nie wszystkie firmy wdrożyły zasady płacowe pakietu mobilności ze względu na koszty, ale także na konieczność wykonywania skomplikowanych wyliczeń.

Dobrze wyglądały także płace kierowców tzw. busów, a więc samochodów dostawczych do 3,5 DMC pracujących w ruchu krajowym, ale także międzynarodowym. Średnio na rękę zarabiali 5172 zł, a mediana ich płac wynosiła 4400 zł netto.

To musi robić kierowca, żeby zarabiać 9000 zł lub więcej

Mediana w przypadku kierowców samochodów ciężarowych wynosi 7700 zł.

Grafika: Raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Krezusami w branży, jak należy się domyśleć, są kierowcy pracujący w ruchu międzynarodowym (UE), prowadzący ciągniki z naczepami, popularnie w Polsce zwanymi tirami. Dla nich zarobki miesięcznie netto rzędu 9 tys. zł i więcej to nic zaskakującego. Co więcej, takie pensje zadeklarowało aż 30 proc. z ponad 800 ankietowanych kierowców.

Grafika: Raport Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Najwięcej zarabiają kierowcy w wieku 41-50 lat, potem ci najstarsi. Może to wynikać z ich dużego doświadczenia, a także wyjazdów międzynarodowych.

Badanie Polskiego Instytutu Transportu Drogowego pokazuje, że blisko 8 na 10 kierowców pracujących w ruchu międzynarodowym lubi swój zawód. Co ważne - niekoniecznie za wysokie zarobki. Choć są one istotne, to jednak poznawanie nowych miejsc jest wiodącym czynnikiem. Pensja uplasowała się dopiero na drugim miejscu. Niepokojącym jednak zjawiskiem jest niski udział dodatkowych benefitów, mających motywować kierowców do pracy lub pozostania dłużej w danej firmie. Według deklaracji kierowców aż 68,5 proc. nie otrzymuje żadnych benefitów.

Czy firmy będzie stać na podwyżki? Na razie chude miesiące

- Życzę kierowcom, żeby zarabiali jak najwięcej, ale mogą sobie nie zdawać sprawy, ile pracodawców kosztują ich wynagrodzenia - powiedział Filip Ziętkowski, szef FAZ Drivers, firmy zajmującej się leasingiem personalnym w branży transportu drogowego, podczas towarzyszącego publikacji raportu webinaru. Podkreślił także, że rynek nie jest gotów za te podwyżki zapłacić. To znaczy, że firmom transportowym trudno je wkalkulować w stawki frachtu. Nie sprzyja temu spowolnienie gospodarcze i spadek zamówień.

Na wzrost kosztów płac nakładają się problemy z uzyskaniem płatności za usługi, co może wpędzić firmę, którą dotknął ten problem, w prawdziwe kłopoty.

Mimo że pensje kierowców wzrosły, przede wszystkim ich podstawa, ostatnie miesiące odwróciły kierunek na rynku pracy, który z rynku pracownika stał się rynkiem pracodawcy. Jest mniej zamówień, więc potrzeba mniej ludzi do pracy. To odwrotna sytuacja niż w latem ubiegłego roku, kiedy na skutek nagłego napływu zleceń pracę miał praktycznie każdy, kto posiadał prawo jazdy na samochód ciężarowy. Branża żywi nadzieję, że trend spadkowy na rynku się odwróci. Wtedy znowu przybędzie wakatów, co zresztą jest jej wieloletnią bolączką.

O tym, że warto pracować jako kierowca, mówiła w czasie webinaru wykonująca ten zawód Katarzyna Żółtek „Kate TruckDriverka”. Wybrała go 10 lat temu m.in. ze względów finansowych i preferowanie pracy zadaniowej. Już w pierwszym okresie w 1,5 tygodnia zarabiała tyle, ile przez miesiąc, pracując wcześniej jako spedytorka.

Jak powiedział Filip Ziętkowski, który oprócz tego, że prowadzi firmę, jest czynnym kierowcą, to zawód, który pozwala się odkuć finansowo. Można w nim zarobić na własne mieszkanie czy nawet dom. Nie trzeba w nim pracować 40 lat, ale wtedy kiedy się jest młodym, otwartym na wyzwania, ale też pewne niedogodności, i kiedy potrzeba środków na życiowy start.

To dobry argument, pytanie, czy dotrze do adresatów. W każdym razie od strony zarobków transport drogowy to dziś polska górna półka. Coraz głośniej słychać też o udogodnieniach dla pracowników, z których najważniejsze jest skrócenie przebywania poza domem, tak żeby kierowcy nie musieli zostawać w trasie czterech lub sześciu tygodni. Są też drobnostki, ale poprawiające atmosferę, jak dostarczanie przez pracodawców zestawów kateringowych, żeby można było zjeść w drodze smaczny posiłek.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl