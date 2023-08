800 zł dziennie za pracę przy wyborach. Rekordowe stawki

Wyjątkowe wybory i wyjątkowo duża podwyżka diet

Tegoroczne wybory w Polsce będą wyjątkowe, ponieważ jednocześnie odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum. Szacuje się, że 15 października będzie działać ok. 31 tys. obwodowych komisji wyborczych na terenie całego kraju - o 4 tys. więcej niż podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. Jak wskazuje Business Insider Polska, w komisjach pracować będzie ok. 260 tys. osób.

Tegoroczne wynagrodzenia pracowników komisji wyborczych będą rekordowo wysokie. Ostatnio Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o podwyższeniu stawek diety dla członków obwodowych komisji wyborczych:

Przewodniczący komisji obwodowej otrzyma 800 zł,

Wiceprzewodniczący komisji obwodowej otrzyma 700 zł,

Członek komisji obwodowej otrzyma 600 zł.

To oznacza, że państwo wyda około 160 mln zł tylko na diety dla pracowników komisji wyborczych. Jak to wygląda względem ostatnich wyborów parlamentarnych w 2019 r.? Business Insider Polska przypomina, że wtedy diety były znacznie niższe. Przewodniczący komisji dostawali 500 zł, wiceprzewodniczący 400 zł, a zwykły członek 350 zł. Podwyżka w tym roku wynosi ok. 60-70 proc., podczas gdy przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło od tamtej pory o ok. 40 proc.

Praca w komisji to wiele godzin stresu i pełnego skupienia