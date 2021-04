5 lat z 500 plus. Co udało się osiągnąć dzięki wsparciu rodzin

Dokładnie pięć lat temu byliśmy tuż przed wejściem w życie kluczowego programu Prawa i Sprawiedliwości. 1 kwietnia 2016 roku ruszyła Rodzina 500 plus. Trzy główne cele 500+ to poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych i inwestycja w rodzinę. Czy udało się je osiągnąć?

– Wprowadzenie programu „Rodzina 500+” zmieniło optykę spojrzenia na politykę państwa wobec rodzin. Od 5 lat wsparcie finansowe rodzin traktowane jest jako inwestycja, a nie koszt prowadzenia polityki społecznej. Świadczenie wychowawcze ma bardzo silny aspekt godnościowy, ale jednocześnie program pozwolił rodzinom uwierzyć w siebie. Dla nas to przede wszystkim inwestycja w kapitał ludzki, w przyszłość całej wspólnoty – mówiła podczas konferencji podsumowującej 5 lat funkcjonowania programu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z badania CBOS „Program Rodzina 500 plus po pięciu latach funkcjonowania” wynika, że dzisiaj poparcie dla programu wyraża aż 73 proc. badanych. Także dane z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazują na pozytywny odbiór programu. W całym społeczeństwie dobrze postrzega go 41 proc. ankietowanych, wobec 28 proc. mówiących o nim źle i 30 proc. oceniających go neutralnie.

Wiceminister @Stanislaw_Szwed w #MRiPS: pierwszym nadrzędnym celem programu #Rodzina500Plus była likwidacja ubóstwa wśród rodzin. W 2015 r. zasięg skrajnego ubóstwa był na poziomie 10 proc., teraz jest [on] na poziomie 4 proc. #Rodzina pic.twitter.com/FtF3pZRtCg — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) March 31, 2021

– Nastawienie do programu w dużym stopniu zależy jednak od tego, czy ktoś ma dostęp do pomocy, czy też nie. Jak wynika z naszego badania, wśród osób bezdzietnych rządowe rozwiązanie popiera jedynie 28 proc. badanych, a przeważają przeciwnicy, których jest 36 proc. Z kolei beneficjenci są zdecydowanie za. W przypadku rodzin z jednym lub dwojgiem dzieci „Rodzinę 500+” popiera 43 proc. ankietowanych, przeciw jest 28 proc., a gdy dzieci jest troje lub więcej, "za" opowiada się już nawet 59 proc. badanych, a przeciw jedynie 16 proc. – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Demografia

Wprowadzenie dodatkowego świadczenia miało zachęcić Polaków do posiadania większej liczby dzieci. Tak, by wskaźnik dzietności przekroczył barierę 2. Na razie się to nie udało. Tuż przed startem programu, w 2015 roku, współczynnik dzietności wynosił 1,289. Następnie wzrósł on do poziomu 1,453 w 2017 roku. W 2018 roku uległ spadkowi do poziomu 1,435, a w 2019 roku – do poziomu 1,419. Przy czym warto zaznaczyć, że współczynnik ten osiągnął w latach 2017-2019 najwyższe wartości od 1997 roku. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej współczynnik dzietności w Polsce w 2020 roku może wynieść około 1,38.

Zresztą od samego początku funkcjonowania 500 plus dodatkowa kasa na koncie nie do końca sprawdzała się jako argument przemawiający za pojawieniem się kolejnego dziecka w rodzinie. Czas pandemii tylko powiększył tę przepaść. Jak to wygląda w liczbach?

W latach 2016–2017, a więc tuż po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego, liczba urodzeń nieco skoczyła w górę. W 2016 roku urodziło się 382,3 tys. dzieci, o 13 tys. więcej niż rok wcześniej. W 2017 roku było to 402 tys. dzieci, tj. o 19,7 tys. więcej niż w roku poprzednim. Ale już w 2018 roku odnotowano spadek liczby urodzeń o 13,8 tys. wobec poprzedniego roku do poziomu 388,2 tys. W 2019 roku urodziło się z kolei 375 tys. dzieci, a więc o 13,2 tys. mniej niż w 2018 roku. W całym 2020 roku zarejestrowano 355,3 tys. urodzeń żywych i było to o 19,7 tys. mniej niż w poprzednim roku (375,0 tys.).

Grafika: MRiPS

Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja, kiedy weźmiemy pod uwagę miesiące od wybuchu pandemii do stycznia tego roku. W okresie luty 2020-styczeń 2021 w Polsce urodziło się niespełna 350 tys. dzieci, co według rocznych danych GUS-u może wskazywać na najniższy 12-miesięczny wynik po II wojnie światowej.

- Spadki liczby urodzeń w najbliższych latach w Polsce są nieuniknione. Liczbę urodzeń w istotny sposób determinuje liczba kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), a populacja ta w Polsce systematycznie kurczy się od 2000 roku. Nie da się tego trendu w krótkim czasie odwrócić, bo liczebność tej populacji jest przede wszystkim wypadkową dynamiki procesów demograficznych obserwowanych w poprzednich latach. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, że tylko między 2015 a 2019 rokiem populacja ta skurczyła się o ponad 250 tys. osób, a prognoza demograficzna GUS z 2014 roku wskazuje, że populacja ta zmniejszy się z około 8,93 mln w 2019 roku do 5,79 mln w 2050 roku - tłumaczy w raporcie przygotowanym na 5-lecie programu resort rodziny.

Ubóstwo

Dużo lepiej program wpłynął na sytuację życiową polskich dzieci. Resort rodziny podaje, że w 2019 roku zasięg ubóstwa skrajnego spadł do poziomu 4,2 proc., czyli poziomu najniższego po 2007 roku. Dotyczył on praktycznie wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. Najsilniejszy obserwowany był jednak wśród m.in. dzieci, samotnych rodziców, rodzin wielodzietnych, gospodarstw z niepełnosprawnymi dziećmi, gospodarstw utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, gospodarstw rolników i rencistów, a także mieszkańców najmniejszych miast i wsi. Jednak nie był to jednostajny spadek od czasu wprowadzenia 500 plus. Z danych GUS wynika, że po dwóch latach spadkowej tendencji w 2018 roku statystyki poszły w górę. W 2018 najwyraźniej wzrosła stopa ubóstwa skrajnego – o ok. 1 punkt procentowy. Oznaczało to, że więcej rodzin musiało przeżyć miesiąc za mniej niż 528 zł na osobę.

Z danych GUS wynika, że w 2019 roku zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci (w wieku 0-17 lat) wyniósł 4,5 proc. Przed 2016 rokiem wskaźnik ten kształtował się na poziomie około 9-10 proc., a po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego w 2016 roku odnotowano jego istotny spadek. Aktualnie zasięg ubóstwa skrajnego wśród dzieci jest w Polsce zbliżony do zasięgu tego ubóstwa wśród osób w wieku produkcyjnym czy osób starszych.

Grafika: MRiPS

Resort rodziny przypomina też, że z kolei wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym dzieci, przed 2016 rokiem przekraczał 21 proc., a po wprowadzeniu świadczenia wychowawczego w 2016 roku odnotowano jego spadek, który przekroczył aż 7 pkt. proc.

- Najnowsze dostępne dane, które dotyczą dochodów uzyskiwanych w 2018 roku, pokazują, że zagrożenie ubóstwem relatywnym wśród dzieci było w Polsce niższe niż zagrożenie ubóstwem relatywnym wśród osób w wieku produkcyjnym czy osób starszych. To wyjątkowa sytuacja, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia Polski, gdyż w latach 2007-2015 to dzieci były w trudniejszej sytuacji i wtedy zagrożenie ubóstwem wśród dzieci było średnio o około 5 pkt. proc. wyższe niż zagrożenie ubóstwem wśród osób w wieku 18-64 lata - wskazują eksperci resortu pracy.

Inwestycja w rodzinę

500 plus dość znacząco poprawił również kondycję finansową polskich rodzin. Dane z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2019 roku 1 819 zł wobec 1 386 zł w 2015 roku. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2019 roku wartość 1 252 zł wobec 1091 zł wydatków z 2018 roku. W efekcie udział wydatków w dochodach spadł z blisko 79 proc. w 2015 roku do niespełna 69 proc. w 2019 roku.

- Porównując wyniki badania budżetów gospodarstw domowych GUS za 2015 i za 2019 rok można zauważyć, że program „Rodzina 500+” w dużej mierze przyczynił się do zmian w zwyczajach konsumpcyjnych wśród rodzin, zwłaszcza z liczbą dzieci wynoszącą 3 lub więcej - przekonuje resort rodziny.

Wskazuje też, że przychody rodzin wielodzietnych wzrosły o ponad połowę, zwiększyły się możliwości inwestycyjne rodzin wielodzietnych, wzrosły wydatki rodzin 3+ na edukację (66 proc.), wyposażenie mieszkania (18 proc.) oraz transport (15 proc.), w 2019 roku prawie wszystkie rodziny wielodzietne (98,9 proc.) posiadały urządzenia z dostępem do internetu. W 2015 roku odsetek ten wynosił 93,6 proc.

Grafika: Centre for Economic Analysis

Na duży wpływ 500 plus na zasobność portfeli rodzin wskazują również eksperci z Centre for Economic Analysis. W przygotowanym z okazji 5-lecia programu opracowaniu zaznaczają, że w obecnej formie świadczenie wychowawcze istotnie wpływa na pozycję otrzymujących je rodzin w rozkładzie dochodów.

- W hipotetycznym systemie bez świadczenia 500+ do najbiedniejszych 10 proc. populacji zaliczałoby się 553 tysiące dzieci, zaś wypłata świadczenia powoduje, że w najniższej grupie decylowej jest ich ponad 200 tys. mniej. To potwierdza, że świadczenie wychowawcze przyczynia się do znaczącej poprawy warunków materialnych rodzin z dziećmi i do istotnego ograniczenia ubóstwa. Jednak duża część rodzin z dziećmi w wieku 0-17 lat dysponuje na tyle wysokimi dochodami, że nawet bez wsparcia w formie świadczenia 500+ znajdowałaby się w najwyższych grupach dochodowych. W hipotetycznym systemie bez świadczenia 500+ w każdej z dwóch najwyższych grup decylowych byłoby około 690 tys. dzieci. W obecnym systemie, w którym na każde dziecko wypłacane jest 500 zł miesięcznie, dziewiąta grupa decylowa obejmuje 805 tys. dzieci, a wśród najbogatszych 10 proc. populacji jest 762 tys. dzieci w wieku 0-17 lat. W efekcie, do rodzin z górnej połowy rozkładu dochodów trafia 58 proc. całkowitych wydatków na program Rodzina 500 plus, a do biedniejszej połowy populacji- 42 proc. - czytamy w ich analizie.

Mniej kredytów

Co więcej, wzrost możliwości finansowych dzięki programowi Rodzina 500 plus potwierdzają też wyniki badania BIG InfoMonitor. – Mniej osób zmuszonych jest do pożyczania pieniędzy, mniej ma też kłopoty z obsługą bieżących zobowiązań, a niektórzy zwracają uwagę, że dodatkowe wpływy pozwoliły im spłacić zaległości – podkreśla Sławomir Grzelczak.

Co piąte gospodarstwo domowe (19 proc.) deklaruje, że dzięki 500+ nie zaciąga kredytów ani pożyczek, choć jednocześnie 4 proc. stwierdza, że teraz ma większą zdolność kredytową i może pożyczyć więcej niż wcześniej. 19 proc. ankietowanych z pomocą państwa daje radę bez opóźnień i problemów obsługiwać bieżące zobowiązania, a 5 proc. właśnie z 500+ spłaciło długi i zaległości. Z kolei co czwarty beneficjent zyskał wreszcie możliwość gromadzenia oszczędności. W co dwudziestym domu dodatkowe pieniądze pozwoliły jednemu z rodziców nawet zrezygnować z pracy.

– W pierwszym roku obowiązywania programu 500+ odnotowywaliśmy spadek liczby dłużników z najmniejszymi kwotami zaległości. Z kolei w ostatnich dwóch latach obserwujemy przyhamowanie tempa wzrostu liczby osób w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Z pewnością wsparcie otrzymywane na dzieci ma w tym też swój udział – zauważa Sławomir Grzelczak.

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz z bazy BIK wynika, że na koniec stycznia problemy z obsługą bieżących płatności: rachunków, alimentów, opłat sądowych oraz rat kredytowych miało 2 806 941 osób. Kwota ich zaległości sięgnęła 81,44 mld zł. Od grudnia 2020 r. przybyło 2,2 tys. niesolidnych dłużników, a suma zaległości podwyższyła się o 46 mln zł. W całym 2020 r. liczba dłużników wzrosła o ponad 8 tys. osób, w 2019 r. o ponad 19 tys. osób, a w 2018 r. było to blisko 94 tys.

Co ciekawe, z raportu BIG InfoMonitor wynika, że pandemia skłoniła wielu Polaków do sięgnięcia po wsparcie z 500 plus. Przed pandemią 500+ nie brało ok. 18 proc. uprawnionych i co trzeci z nich pod wpływem poczucia niepewności i kłopotów finansowych postanowił jednak aplikować o pomoc na dziecko.

- O nowym podejściu zadecydowała przede wszystkim chęć zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, obawy o utratę pracy oraz wzrost cen produktów i usług. W mniejszym stopniu przesądziła chęć gromadzenia oszczędności w niepewnych czasach (9 proc.). Dla 6 proc. przyczyną była utrata źródła utrzymania - wskazują autorzy badania.