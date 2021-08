3 tys. zł to za mało. Związkowcy chcą więcej

W projekcie rozporządzenia, który został przekazany OPZZ do konsultacji, zaproponowano ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego w czerwcu tego roku, czyli 3 tys. zł. Związkowcy uważają, że to za mało.

Autor: jk

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia projekt rozporządzenia, w którym proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2022 r. w wysokości 3000 zł brutto (Fot. Shutterstock)

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie ocenia projekt rozporządzenia, w którym zaproponowano ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2022 r. w wysokości 3000 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w wysokości 19,60 zł brutto.

W praktyce oznacza to wzrost płacy minimalnej o 7,1 proc., czyli jedynie o 15,40 zł brutto ponad ustawowe minimum. Zdaniem związkowców płaca minimalna powinna wzrosnąć o 10,71 proc.

OPZZ zauważa, że podniesienie płacy minimalnej o 10,71 proc. jest możliwe w sytuacji rosnącej wydajności pracy, stabilnej kondycji ekonomicznej firm i rosnących oszczędności przedsiębiorców zdeponowanych na kontach bankowych.

- Uwzględnić należy także, że Polska jest niechlubnym liderem wśród państw Unii Europejskiej pod względem dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (5 proc.) Powoduje to, że zmniejsza się siła nabywcza i tak już niskich wynagrodzeń - podkreśla OPZZ.

Z kolei Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w najnowszej opinii do rządowego projektu postuluje, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł, co - jak wskazano - wpłynie na poziom dochodów dużej grupy pracowników, gdyż zgodnie ze statystykami ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej 13 proc. otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.

Warto przypomnieć, że co roku do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia RDS swoją propozycję wysokości płacy minimalnej. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Następnie ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Tak właśnie było w tym roku - związki zawodowe i organizacje pracodawców nie uzgodniły wysokości minimalnego wynagrodzenia.

