2317 wniosków w kilka minut. Zainteresowanie bonami ogromne

Wystarczyła chwila, by w naborze do projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości” złożono łącznie 2 317 wniosków.

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie bonu dla osób samozatrudnionych w projekcie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczości”.

Olbrzymie zainteresowanie sprawiło, że środki rozeszły się błyskawicznie. W dwie godziny do urzędu wpłynęły wnioski na wsparcie o wartości 20,8 mln zł.

Zgodnie z regulaminem nabór miał być prowadzony do 10 września. Został zamknięty w wyniku przekroczenia 130 proc. alokacji w złożonych we wnioskach.

W pierwszej części II etapu, trwającej 1 min. 36 s., złożono 1 244 wnioski o wartości niemal 11,2 mln zł., co stanowi 70 proc. alokacji zaplanowanej na nabór. W drugiej części naboru złożono w minutę 1 073 wnioski o wartości ponad 9,6 mln zł., co stanowi 60 proc. alokacji. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali już e-mailowe powiadomienie o przyjęciu ich wniosków do oceny.

- Małopolska przeznaczyła ze wszystkich województw najwięcej środków na wsparcie przedsiębiorców, borykających się z trudnościami finansowymi, zaistniałymi wskutek epidemii koronawirusa. Na finansowanie kapitału obrotowego przeznaczyliśmy 274 mln zł tj. 258 mln zł w ramach bonów rekompensacyjnych i 16 mln zł w ramach bonu dla osób samozatrudnionych - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Urzędnicy przypominają, że nad bezpieczeństwem użytkowników składających wnioski czuwali informatycy, którzy na bieżąco monitorowali składanie dokumentów. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pracował, by nie powtórzyła się sytuacja z naboru do wielkopolskiej tarczy antykryzysowej. Służby informatycznie nie odnotowały ataków hakerskich lub botów.

Pomimo ogromnego zainteresowania tym konkursem (w pierwszym etapie naboru od 17.08 do 28.08 zarejestrowano prawie 10 tysięcy wniosków), serwery Urzędu Marszałkowskiego wytrzymały i przyjęły, zgodnie z planem wnioski na 130 proc. wygospodarowanych środków finansowych z RPO Województwa Małopolskiego. Co czwarty samozatrudniony złożył poprawnie wniosek i może otrzymać wsparcie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

- Doświadczenia Małopolski w zakresie udzielania pomocy finansowej dla przedsiębiorców pokazują, że można to zrobić sprawnie, bezpiecznie i przede wszystkim transparentnie. Przygotowaliśmy bardzo dobry w Polsce system składania wniosków: łatwy i przyjazny przedsiębiorcom, formularz wniosku oparty na oświadczeniach grantobiorcy. Uprościliśmy system informatyczny. Zrobiliśmy wszystko, aby środki trafiły do małopolskich przedsiębiorców jak najszybciej - podkreślił zalety systemu elektronicznego wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Jak wyjaśnia urząd, wartość bonu, na jaką mogą liczyć prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, to kwota 9 tys. zł. Wsparcie może być przekazane na pokrycie wszelkich niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące od dnia wypłaty środków (m.in. opłat eksploatacyjnych, czynszów, zaległych zobowiązań, podatków i opłat lokalnych). Całkowity poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100 proc. kosztów objętych wnioskiem. Osoba fizyczna może zawrzeć wyłącznie jedną umowę o przyznanie grantu. Warto dodać, że pomoc w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej nie wyklucza korzystania z innych form wsparcia, w tym tych oferowanych przez urzędy pracy oraz ZUS w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, pod warunkiem, że przedsiębiorcy nie będą finansować z tej dotacji tych samych kosztów. Samozatrudniony jest zobowiązany do niezawieszania i niezamykania działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków. Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, urząd wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.

