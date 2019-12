2020 rokiem podwyżek? Presja płacowa wyzwaniem dla pracodawców

– Wysokość wynagrodzeń uzależniona jest od poziomu bezrobocia. Obecnie, ze względu na braki kadrowe oraz deficyt kandydatów na rynku, pracodawcy walczą o pracowników i kuszą ich atrakcyjnymi ofertami pracy, większymi zarobkami i szerokimi pakietami benefitów. Jeżeli na rynku nie zdarzy się nic istotnego, to wiele wskazuje na to, że podobna sytuacja utrzyma się w roku 2020.



Rosnące oczekiwania finansowe kandydatów będą miały przełożenie na wysokość zarobków, ale również zakres ich obowiązków. To oznacza, że w przypadku problemów związanych z rekrutacją, firmy będą skłonne zapłacić „więcej”, jednak wymagania względem kandydata będą również rosły.



Wzrost pensji minimalnej będzie miał największe znaczenie dla pionów produkcyjnych, gdzie większość pracowników fizycznych pracuje za najniższą stawkę krajową. Natomiast w przypadku specjalistów i kadry zarządzającej nie będzie miało to bezpośredniego przełożenia na ich wynagrodzenia.



Co oczywiste, pensje mogą rosnąć, jednak na podwyżki bardziej oddziaływać będą inne czynniki, np. niedobór kandydatów o pożądanych umiejętnościach, czy duża rotacja kadr na danym stanowisku. Deficyt pracowników szczególnie dotkliwy będzie nadal dla sektora IT, choć podejrzewamy, że pensje specjalistów nie będą zwiększać się tak drastycznie, jak do tej pory. Rósł będzie także popyt na pracowników z doświadczeniem w obszarze e-commerce i digital, co wiąże się z intensywnym rozwojem tych branż. Na brak ofert nie powinni narzekać specjaliści z rynku nieruchomości, zwłaszcza asset managerowie i property managerowie. Ich pensje w ciągu roku zwiększają się średnio o 10-15 proc.



W TSL podwyżek spodziewać się mogą kandydaci z doświadczeniem w logistyce e-commerce oraz specjaliści ds. automatyzacji. W branży produkcyjnej, poza wzrostem wynagrodzeń na najniższych stanowiskach, spodziewamy się, że zwiększą się także płace osób technicznych, np. automatyków, elektromechaników, inżynierów czy techników – wskazuje Piotr Dziedzic, senior director, Michael Page Poland. (Fot. mat. pras.)