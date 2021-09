2 grosze emerytury. To nie żart, a poważny problem, który trzeba rozwiązać

Dokładnie 2 grosze. Ani mniej, ani więcej. To kwota najniższej przyznanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytury w Polsce. Prezes tej instytucji po raz kolejny podniosła problem likwidacji groszowych emerytur. Także ekonomiści mówią o takiej konieczności. Zauważyli go również posłowie, którzy w interpelacjach dopytują o szczegóły.

Dziś nasze prawo jest tak skonstruowane, że emerytura przyznawana jest osobie, która w swoim całym życiu przepracowała choćby jeden dzień. Taką zasadę wprowadziła reforma emerytalna z 1999 roku. Jej wysokość pozostawia wiele do życzenia. Bo za ten jeden dzień pracy i odprowadzenie składek ZUS przyznał świadczenie w wysokości 2 groszy miesięcznie. Dokładnie tyle wynosiła najniższa wypłacana emerytura w Polsce.

Osób otrzymujących z ZUS przelew na kwotę niższą niż emerytura minimalna (1250,88 zł brutto, czyli ok. 1067 zł netto) na koniec 2020 roku było ponad 310,1 tys. (przeciętna wysokość świadczenia wynosiła 794,59 zł). Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podaje, że po marcowej waloryzacji ich liczba wzrosła do 365 tys. osób. Wskazuje też na szybki wzrost liczby emerytów otrzymujących tak niskie świadczenia.

- Dla porównania w marcu 2020 r. emeryturę poniżej minimum otrzymywało 333 tys. osób, co oznacza wzrost w ciągu roku o 32 tys. Natomiast jeszcze 10 lat temu problem emerytur niższych niż minimalne dotyczył zaledwie 24 tys. osób. Od roku 2011 liczba emerytów pozbawionych ustawowo zagwarantowanej kwoty świadczenia zwiększyła się aż 15-krotnie. W stosunku do roku 2015 jest to wzrost ponad 3-krotny - wyliczyli przedstawiciele FPP.

Prognozy ZUS wskazują na dalszy, szybki wzrost. Wynika z nich, że za 10 lat przy niezmienionym systemie emerytalnym skrajnie niskie świadczenie pobierać będzie już ponad 600 tys osób.

A to wiąże się ze sporymi kosztami. Jak wyliczył ZUS, samo ustalenie po raz pierwszy wysokości świadczenia to 115 zł. Potem dochodzi koszt obsługi, który jest zdecydowanie wyższy niż 2 grosze miesięcznie.

Warto zaznaczyć, że aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury, poza osiągnięciem wymaganego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), konieczne jest też wykazanie się odpowiednim stażem pracy, który na mocy reformy systemu emerytalnego od października 2017 r. wynosi 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

Groszowe emerytury do likwidacji

W ostatnim czasie pomysł likwidacji emerytur groszowych znów pojawił się w przestrzeni publicznej. Podniosła go prezes Zakładu, prof. Gertruda Uścińska.

- Moim zdaniem emerytury groszowe są kwestią absolutnie wymagającą zmian w polskim prawie. Obecnie wystarczy pracować jeden dzień, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymać świadczenie. Proponujemy, aby prawo do emerytury przysługiwało po przepracowaniu konkretnego okresu, jak to jest w wielu krajach UE, np. 5, 10 czy 15 lat lub po uzbieraniu określonej kwoty kapitału emerytalnego. Proponujemy również zachować prawa już nabyte, nawet do tej najniższej emerytury w wysokości 2 groszy, którą obsługujemy - mówiła prezes ZUS.

Teraz kolejne osoby dopytują o sytuację z groszowymi emeryturami. Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja podnosząca ten problem. Katarzyna Osos, posłanka Koalicji Obywatelskiej, jest jej autorką.

Grafika: sejm.gov.pl

- Dane wskazują, że blisko co szósta osoba, która przeszła na emeryturę w ostatnich latach, otrzymuje świadczenie niższe niż minimalne, a 10 proc. świadczeń to tzw. emerytury groszowe. Jak pani minister ustosunkuje się do problemu tzw. emerytur groszowych? Czy planowane są zmiany dotyczące emerytur groszowych? Jeśli tak, jakie? - pyta szefową resortu pracy Katarzyna Osos.

Kluczowe odpowiedzi

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, poproszony o odniesienie się do problemu groszowych emerytur, w pierwszej kolejności wskazuje na konieczność odpowiedzenia sobie na kilka pytań dotyczących funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

- Musimy wiedzieć, co stałoby się z przyznanymi już świadczeniami emerytalnymi, a także ustalić nowe warunki przyznania prawa do świadczenia. Wartym rozważania byłoby także określenie, jaki status posiadałaby osoba niebędąca emerytem, a także do jakich świadczeń miałaby prawo - wyjaśnia dr Antoni Kolek.

Zwraca uwagę na jeszcze jeden bardzo ważny wątek. Ile dokładnie wynosi emerytura groszowa? Czy mówimy o świadczeniu poniżej 10 groszy, czy też 100 zł, czy może emeryturze, której wyliczenie kosztuje więcej niż sama przyznana kwota? Pytany o to, jak rozwiązać ten problem, mówi tak:

- W przypadku osób, które nabyły już prawo do emerytury i wystąpiły do ZUS z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia, zachodzić może konieczność poszanowania praw nabytych - podkreśla prezes Instytutu Emerytalnego.

fot. Pixabay

Z kolei mówiąc o rozwiązaniach, wskazuje na problem. - Do decyzji projektodawcy należałoby rozstrzygnięcie, w jaki sposób potraktować osoby o niepełnym stażu pracy. Czy pozbawić je prawa do świadczenia, czy też wypłacić pozostały kapitał? Jednak co w sytuacji, gdy środki wypłacone przez ZUS są wyższe niż zgromadzony kapitał emerytalny? - poddaje pod zastanowienie.

- Jeśli założymy, że prawo do emerytury wiąże się z wykazaniem określonego stażu pracy, np. 15 lat, jak proponuje prezes ZUS, to może się okazać, że racjonalnym jest pracowanie 14 lat i 11 miesięcy, tak by otrzymać jednorazowy zwrot z ZUS całego wpłaconego kapitału. Wówczas kwota zwrotu mogłaby być liczona w setkach tysięcy złotych (np. przy 14 latach odprowadzania maksymalnych składek). Innym rozwiązaniem byłoby kierowanie się zasadami zaczerpniętymi z obszaru ubezpieczeń. Wówczas suma wpłaconych składek przepadałaby, jeśli niespełnione zostałyby warunki przyznania świadczenia. Jednak ta opcja wiąże się z ryzykiem politycznym oraz ryzykiem wpędzenia w ubóstwo dużej grupy seniorów - wskazuje prezes IE.

Zaznacza też, że zbyt rygorystyczne określenie warunków uzyskania emerytury może ograniczyć konstytucyjne prawo do świadczeń.

Błąd systemowy

Problem z groszowymi emeryturami, choć nie dotyczy ich bezpośrednio, znany jest przedsiębiorcom.

- Osoby, które pobierają niskie emerytury, tylko w części zasilają rynek pracy - dla części z nich uzyskanie wieku uprawniającego do emerytury nie zmienia stanu bierności zawodowej z wcześniejszych lat. Wypłata bardzo niskich emerytur jest więc raczej błędem systemowym, który powoduje, że wydatki związane z wypłatą świadczenia są wyższe niż jego wartość - komentuje Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Jak dodaje, przychodzące jako pierwsze dwa rozwiązania tego problemu, to ustalenie minimalnego okresu pracy, który uprawnia do pobierania emerytury (np. 10 lat) lub wypłata emerytury wyłącznie w sytuacji, gdy wartość zgromadzonego kapitału osiągnie odpowiednią wielkość.

- Wydaje się, że niezależnie od przyjętego rozwiązania, nie wpłynie ono znacząco na liczbę pracujących Polaków - podsumowuje.

Z kolei Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju tak komentuje ten temat: - Emerytury groszowe, to problem, nad którym powinniśmy się pochylić. Niezasadne jest, aby koszty takiego świadczenia były wyższe, niż samo świadczenie. Dlatego powinniśmy szukać rozwiązań, które będą efektywne kosztowo, ale też nie skrzywdzą osób, które uzbierały pewną kwotę w ZUS-ie. Sensownym rozwiązaniem jest, na przykład, jednorazowa wypłata skumulowanych środków, a nie podzielenie ich na cały okres pobierania świadczenia.