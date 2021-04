152 zł za godzinę pracy. Ta branża cały czas bije rekordy

Nawet ponad 150 zł za godzinę pracy zarabiają najlepsi specjaliści z branży IT. Na wysokie stawki mogą liczyć też osoby rekrutujące na stanowiska, gdzie braki kadrowe są największe.

Wysokość pensji w IT uzależniona jest od wielu czynników. Głównym jest doświadczenie pracowników. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które w branży pracują najdłużej. Innym istotnym czynnikiem są kompetencje i znajomość konkretnych technologii oraz narzędzi. Co ciekawe, posiadane certyfikaty nie mają większego wpływu na wysokość zarobków - z wyjątkiem ról administratorów systemów. Jak to przekłada się na konkretne kwoty?

Z danych raportu DCG zebranych od ponad 3000 kandydatów IT z całej Polski wynika, że na najwyższą pensję w 2020 mógł liczyć IT Manager, czyli osoba odpowiedzialna za opracowywanie, wdrażanie i administrowanie strategii IT – włącznie z zarządzaniem zespołem i jego rozwojem. Mediana zarobków na tym stanowisku w oparciu o umowę o pracę wyniosła 26 250 zł.

Także programiści Java nie narzekali w 2020 na brak propozycji zawodowych, a ich zarobki w oparciu o umowę o pracę wynosiły od 7000 do 20 000 zł brutto – w zależności od doświadczenia. W efekcie senior Java Developer mógł liczyć na stawką godzinową w wysokości 152,50 zł.

Z raportu DCG wynika, że w porównaniu z zeszłym rokiem zapotrzebowanie na Business Intelligence Developerów wzrosło w 2020 aż dwukrotnie. Firmy dostrzegły w ostatnich miesiącach, jak ważne są procesy związane ze zbieraniem, automatyzacją i standaryzacją danych z procesów biznesowych firmy. Senior Developer w obszarze BI mógł liczyć na wynagrodzenie w wysokości nawet 130 zł netto za godzinę.

Zapotrzebowanie na specjalistów

Z danych przygotowanych dla Komisji Europejskiej, przez firmę Empirica wynika, że maleje deficyt programistów w krajach Unii Europejskiej. Pięć lat temu prognozowano, że w 2020 r. wyniesie on 1 mln wakatów. Według aktualnego szacunku KE liczba ta będzie niższa i sięgnie 600 tys.

To pokazuje, że kształcenie programistów i innych specjalistów IT przynosi efekty. Mimo to biznes w dalszym ciągu zmaga się z brakami specjalistów IT. Szczególnie nasiliło się to w okresie pandemii. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez firmę EY. Wynika z nich, że 57 proc. polskich firm przyspieszyło transformację cyfrową w czasie pandemii, a jeden na pięciu badanych uważa, że w ich firmach transformacja jest zaawansowana.

Czytaj więcej: Kryzys się skończy, a branża IT urośnie w siłę

- W 2020 roku zaobserwowaliśmy, że wielu pracodawców - nie tylko z branży IT - przełączyło się na zdalny tryb pracy. W związku z tym, pojawiła się na rynku potrzeba kompetencji wdrożeniowych, które miały między innymi skutecznie wprowadzić narzędzia i technologie do efektywnej oraz bezpiecznej komunikacji - mówi Bartłomiej Kondratowicz, head of business maintenance z firmy DCG. - Bardzo wyraźnie widać te zmiany w stawkach ekspertów IT, które - mimo globalnego spowolnienia gospodarczego - nie zmniejszyły się, a wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach wzrosły - dodaje.