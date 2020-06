Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Ustawa określa jego wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania.

Dodatek solidarnościowy ma być - w myśl projektu - świadczeniem przyznawanym maksymalnie przez trzy miesiące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość będzie wynosić 1400 zł miesięcznie.

Dodatek ma przysługiwać osobom zatrudnionym na umowę o pracę i z którymi umowa o pracę została po 31 marca 2020 r. rozwiązana, albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Projekt zakłada też od września podniesienie zasiłku dla bezrobotnych.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej.

W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu będzie zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z projektem wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane mają być w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Brat bliźniak zasiłku dla bezrobotnych

Pracodawcy nie zostawiają suchej nitki na prezydenckiej propozycji i zwracają uwagę na sytuację osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, która jest bardziej skomplikowana.

"Zaproponowany przez Prezydenta RP solidarnościowy dodatek, mający pomóc pracownikom, którzy stracili pracę w związku z pandemią, to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych w „solidarnościowym opakowaniu”. Jego wypłata przez 3 miesiące zawiesza bowiem zasiłek" - ostrzegają Pracodawcy RP.

Jak wskazują, do dodatku nie będą uprawnieni wszyscy pracownicy, którzy pożegnali się z zatrudnieniem w pierwszej połowie roku.

- Ci bowiem, których obowiązywał krótki okres wypowiedzenia, czyli zostali zwolnieni przed 31 marca br. nie będą mieli do niego prawa – mówi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy Pracodawców RP i dodaje, że w tym samym czasie dodatek solidarnościowy będzie mogła otrzymać osoba mająca źródło zarobkowania, tj. zatrudniona na podstawie umowy o dzieło.

Jak wskazuje ekspertka, z zapowiedzi resortu pracy wynikało również, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w razie zawieszenia stosunku pracy. Projekt o zawieszeniu już nie wspomina.

- Miejmy nadzieję, że pomysł zawieszania stosunku pracy umarł na dobre. Był on niepotrzebnym niezgodny z polskim prawem pracy i zbędnie komplikował cały system – mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Ekspertka Pracodawców RP wskazuje, że wypłata dodatku solidarnościowego na max. 3 miesiące zawiesza jednak pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, którego zapowiedź podwyższenia również znalazła się w projekcie prezydenckim. Nowy zasiłek dla bezrobotnych będzie wynosił 1200 zł przez pierwsze 90 dni jego pobierania.

- Bezrobotny pracownik będzie musiał zdecydować czy woli dorobić na umowie o dzieło i skorzystać z dodatku solidarnościowego czy pozostać przy zasiłku. Dodatek solidarnościowy wlicza się jednak do dochodu, od którego uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych, co może mieć znaczenie dla całościowych kalkulacji w konkretnym gospodarstwie domowym – mówi Siemienkiewicz.

Solidarnościowy charakter dodatku oznacza też, że złożą się na niego… pracodawcy. - Będziemy go opłacać z Funduszu Pracy, zasilanego przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Inaczej przecież byłby tylko zasiłkiem, a zasiłek w przypadku utraty pracy w polskim prawie już mamy – podsumowuje Katarzyna Siemienkiewicz.

Gorąca debata w Sejmie

Prezydenckim projektem o dodatku solidarnościowym zajął się w czwartek wieczorem Sejm. PiS uważa, że propozycja ta pokazuje, że Andrzej Duda dotrzymuje obietnic. Opozycja zgłosiła poprawki oceniając, że „miała być bomba, w wyszedł kapiszon”. Głosowanie jeszcze w czwartek.

