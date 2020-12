14 menedżerów o rynku pracy 2021. Co nas czeka?

Elastyczność, wsparcie pracowników, wyciszenie rynku pracownika, cyfrowe rozwiązania i cyfrowe umiejętności, umiejętności miękkie oraz niepełność. Tak wygląda lista zagadnień, jakie dla działów HR będą kluczowymi w 2021 roku. O to, jak będzie wyglądał rynek pracy w 2021 r. i kolejnych latach, jak bardzo zmieni go pandemia, w jakich sektorach nadal będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika, zapytaliśmy 14 menedżerów reprezentujących firmy z różnych sektorów. Przeczytajcie, co na ten temat mają do powiedzenia m.in. Piotr Czechowski, dyrektor personalny w JYSK, Anna Berczyńska z ABSL oraz Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PGE.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 31 gru 2020 0:01





Aneta Andruszkiewicz, dyrektor personalna Unibep

Jak pokazuje wiele badań oraz opinii ekspertów, w roku 2021, podobnie jak w roku 2020 nastąpi wyhamowanie „rynku pracownika”, choć na pewno nie można przewidywać, że trend gwałtownie odwróci się na korzyść „rynku pracodawcy”. Niewątpliwie ma na to wpływ wiele czynników wywołanych pandemią.

Ludzie w obliczu sytuacji gospodarczej będą zapewne mieli dużo mniejszą skłonność do podejmowania ryzyka decyzji o zmianie pracodawcy, zwłaszcza w dobrych, stabilnych organizacjach. Natomiast niewątpliwie branża IT, branże wysokich, specjalistycznych technologii będą tymi, gdzie specjaliści tego obszaru będą dyktować warunki pracy pracodawcom.

Ważnym czynnikiem, spowodowanym sytuacją epidemiologiczną, jest ograniczenie migracji zarobkowej z Ukrainy i Białorusi – co może się okazać problemem z zapewnieniem zapotrzebowania pracowników wykonujących prace fizyczne w branży budownictwa, infrastruktury, które pomimo pandemii świetnie sobie radzą i realizują projekty zgodnie z przyjętymi planami, programami rządowymi.

Sytuacja pandemiczna wymusiła również na pracodawcach zastosowanie wykorzystania pracy zdalnej oraz wykorzystania wielu narzędzi IT, które jak się okazało, paradoksalnie w wielu aspektach wpłynęło na podniesienie efektywności i organizacji pracy, ograniczenie kosztów działalności, a tym samym ujawniło nadwyżki zatrudnienia w niektórych obszarach działalności organizacji. (fot. Unibep)

