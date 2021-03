136 lat. Tyle potrzebujemy, by osiągnąć parytet płci

Z kolei zlikwidowanie ekonomicznej różnicy płci zajmie kolejne 268 lat. Co istotne, dane nie odzwierciedlają w pełni skutków pandemii, co może pogorszyć sytuację.

- Postęp w kierunku parytetu płci hamuje w kilku dużych gospodarkach i branżach. Częściowo jest to spowodowane częstszym zatrudnianiem kobiet w sektorach najbardziej dotkniętych przez blokady w połączeniu z dodatkową presją związaną z opieką w domu - zauważają w raporcie eksperci.

Saadia Zahidi w komentarzu do wyników tegorocznego raportu podkreśliła, że pandemia najmocniej uderzyła w sektory, w których to kobiety stanowiły lwią część pracowników (gastronomia, hotelarstwo). Nie bez znaczenia były także wprowadzane na całym świecie obostrzenia, w tym np. zamykanie szkół. Ta sytuacja wymaga od kobiet pracy na podwójnym etacie.

- Kobiety, w tym te pracujące w branżach umysłowych, przechodząc na system pracy zdalnej muszą poradzić sobie ze swego rodzaju "scenariuszem dwuzmianowym", w którym to one są przede wszystkim odpowiedzialne za obowiązki opiekuńcze w domu, a jednocześnie oczywiście pracują w warunkach zwiększonego stresu - wyjaśnia.

Jak pokazują analizy światowego rynku pracy, podczas pandemii to kobiety szybciej traciły pracę od mężczyzn, wolniej także znajdują nowe zatrudnienie. Wylicza się także, że stres związany z samą sytuacją epidemiologiczną, przejmowanie większej funkcji opiekuńczej (nad dziećmi i starszymi) spotęgowało stres i zaszkodziło ich produktywności.

Sytuacji nie poprawia także zwiększona w związku z pandemią COVID-19 automatyzacja. Z raportu The Future of Jobs 2020 wynika, że 84 proc. pracodawców przyspiesza realizację programu cyfryzacji, a 50 proc. zamierza przyspieszyć automatyzację miejsc pracy. Eksperci zauważają, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorach, które mają chronić przed tą zmianą: przetwarzanie w chmurze, inżynieria i sztuczna inteligencja.

- Kobiety nie są dobrze reprezentowane w większości szybko rozwijających się branż, co oznacza, że ​​wychodząc z pandemii mamy do czynienia z jeszcze większymi problemami z reprezentacją płci - wyjaśnia Sue Duke, szefowa globalnej polityki publicznej w LinkedIn, współpracująca z WEF przy analizie różnic między płciami w zawodach przyszłości.

