1000 zł nagrody dla pracowników Poczty Polskiej - związkowcy apelują do prezesa

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty wnioskuje o wypłatę nagrody w wysokości 1000 zł dla każdego pracownika. - Poczta Polska to pracownicy (...) Bez nich mógłby być tylko szyld na budynku - w liście skierowanym do prezesa PP tłumacza swój pomysł związkowcy.

W piśmie skierowanym do Tomasza Zdzikota, prezesa PP, związkowy apelują o "dostrzeżenie ciężko pracujących pracowników, każdego dnia narażających się, swoje zdrowie oraz zdrowie ich bliskich, o docenienie ich wysiłku i trudu, nie dobrym słowem, choć i ono jest ważne, ale formą nagrody pieniężnej".

- Rozumiemy, że spółka ma spore problemy finansowe, jednak pracownicy Poczty Polskiej zasługują na wyjątkowe potraktowanie, zwłaszcza w obecnych bardzo trudnych warunkach pracy. Stąd też niniejszym wnioskujemy do pana prezesa o wypłacenie wszystkim pracownikom spółki, jeszcze przed świętami bożego narodzenia nagrody w wysokości 1000 zł, bez względu na wymiar etatu, na długość zatrudnienia, bez dzielenia ich na lepiej pracujących lub gorzej - napisali związkowcy.

Wyliczyli też, że łączna wartość środków na nagrody dla pracowników, stanowić będzie równowartość poniesionych kosztów na przygotowania spółki do wyborów 10 maja br., a które to mają być Poczcie Polskiej zwrócone.

Podobne działania można zauważać w sieciach handlowych, które podobnie jak pracownicy PP, pracują bez przerwy i cały czas mają bezpośredni kontakt z klientami.

W październiku premiach poinformowało Netto. - Od początku pandemii staramy się wspierać naszych pracowników i zapewnić im możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa - mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. - W obecnym czasie, pełnym niepokoju i niepewności, szczególnie doceniamy odpowiedzialną postawę wszystkich załóg sklepów i magazynów Netto, które każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swoją pracę. Cieszymy się, że w swoim zespole mamy tak zaangażowanych ludzi, dlatego postanowiliśmy nagrodzić ich dodatkiem w wysokości 500 zł, wyrażając tym samym swój szacunek i podziękowania - dodaje prezes spółki.

Także Makro od wiosny realizuje program benefitów finansowych. W kwietniu blisko 3000 pracowników operacyjnych otrzymało nagrodę w wysokości 500 zł. Taki sam bonus został przyznany jesienią blisko 3500 osobom, a dodatkowo z okazji Dnia Własnego Biznesu (13 października) wszyscy zatrudnieni w sieci Makro otrzymali bon o wartości 80 zł do wykorzystania w restauracjach biorących udział w tej akcji, mającej na celu docenienie trudu przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- Prowadzimy konsekwentną politykę wspierania i motywowania pracowników tak, by wszyscy pracowali na wspólny sukces - podkreśla Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor pionu personalnego w Makro. - Tym bardziej więc w czasie tak trudnym dla tysięcy małych i dużych firm, dla naszych rodzin i dla nas samych pragniemy ją kontynuować, w szczególności wyróżniając te osoby, które w czasie pandemii są na „pierwszej linii frontu” i najbliżej naszych klientów.

Także Kaufland, Aldi, Tesco czy Biedronka w tym trudnym czasie wypłaciły pracownikom dodatkowe premie.

Możliwe, że w przypadku Biedronki pracodawca będzie musiał głębiej sięgnąć do portfela. Bowiem trzy związki zawodowe, działające w Jeronimo Martins Polska (Organizacja Zakładowej nr 922 NSZZ "Solidarność” w JMP, Komisja Międzyzakładowa WZZ "Sierpień 80" w Bydgoszczy oraz Komisja Zakładowa "Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska) wystosowały wniosek do zarządu spółki, w którym domagają się podwyżki.

Związkowcy chcą, aby pensja każdego pracownika Biedronki wzrosła o 1,5 tys. zł w czasie pandemii koronawirusa, ponieważ osoby zatrudnione w sieci codziennie narażają swoje zdrowie i życie. W takiej sytuacji, zdaniem związków zawodowych, pracownikom należy się rekompensata.

- W imieniu wyżej wymienionych Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP SA wnosimy do pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 zł brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - piszą związkowcy w liście do zarządu JMP.