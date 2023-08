1 września rozwiąże się worek z pieniędzmi. Prawie 9 mln Polaków dostanie przelew

Jednak nie każdy otrzyma świadczenie emerytalne w takiej kwocie. Czternastkę w pełnej wysokości otrzymają emeryci, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę", czyli czternasta emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana. W efekcie im wyższa emerytura "tradycyjna", tym niższe dodatkowe świadczenie. Limit stanowi 50 zł - to minimalna kwota, jaka może zostać wypłacona.

- Czyli jak ktoś ma 3000 zł emerytury, to dostanie 2100 zł, chyba państwo tę zasadę rozumiecie. No od 5000 zł tego po prostu nie ma, bo ci ludzie jakoś już sobie radę dadzą – tłumaczył zasady wyliczania Jarosław Kaczyński.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, o alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.

- Mimo że w tym roku przeciętna emerytura przewyższa o 550 zł próg 2900 zł, to przeciętny emeryt otrzyma ok. 762 zł brutto więcej niż rok temu. Przeciętna emerytura w czerwcu br. wynosiła ok. 3450 zł. Przeciętna emerytura rok wcześniej wynosiła ok. 2900 zł. W ubiegłym roku przeciętny emeryt mógł zatem liczyć na prawie pełną kwotę czternastki (1338,44 zł), a w tym roku na 2100 zł - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Kto i w jakim terminie dostanie czternastą emeryturę?

Szefowa resortu pracy Marlena Maląg, podała, że wypłata czternastej emerytury rozpocznie się i zakończy we wrześniu 2023 r. Czternasta zostanie wypłacona w terminach wypłat emerytury lub renty. Pierwsze przelewy pójdą już 1 września, kolejne 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z danych ZUS wynika, że dodatkowe świadczenie w postaci 14. emerytury otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Będzie to kosztowało 20,7 mld zł.

