1,5 tys. zł więcej dla każdego pracownika. Związkowcy z Biedronki walczą o podwyżki

Związkowcy skierowali wniosek o podwyżki do zarządu Jeronimo Martins Polska. Chcą, aby pensja każdego pracownika Biedronki wzrosła o 1,5 tys. zł w czasie pandemii koronawirusa.

Autor:jk

• 12 lis 2020 14:33





Związkowcy chcą, aby pensja każdego pracownika Biedronki wzrosła o 1,5 tys. zł (Fot. mat. pras.)

Trzy związki zawodowe, działające w Jeronimo Martins Polska (Organizacja Zakładowej nr 922 NSZZ "Solidarność” w JMP, Komisja Międzyzakładowa WZZ "Sierpień 80" w Bydgoszczy oraz Komisja Zakładowa "Solidarność 80” w Jeronimo Martins Polska) wystosowały wniosek do zarządu spółki, w którym domagają się podwyżki.

Związkowcy chcą, aby pensja każdego pracownika Biedronki wzrosła o 1,5 tys. zł w czasie pandemii koronawirusa, ponieważ osoby zatrudnione w sieci codziennie narażają swoje zdrowie i życie. W takiej sytuacji, zdaniem związków zawodowych, pracownikom należy się rekompensata.

- 1,5 tys. złW imieniu wyżej wymienionych Zakładowych Organizacji Związkowych działających na terenie JMP S.A. wnosimy do Pracodawcy o rozważenie wprowadzenia dodatku do pensji w kwocie 1500 PLN brutto na każdy etat, na okres trwania pandemii, dla pracowników świadczących pracę w obecnym, trudnym czasie epidemii, narażając swoje zdrowie i życie podczas wypełniania obowiązków pracowniczych - piszą związkowcy w liście do zarządu JMP.

Co roku sieci handlowe, walcząc o pracowników, podnoszą wynagrodzenia. Biedronka plan podwyżek na 2020 rok ogłosiła już w grudniu 2019 roku. Wynagrodzenia pracowników podniesiono od stycznia tego roku o 100-350 zł brutto miesięcznie w sklepach oraz o 150-500 zł w centrach dystrybucyjnych. Podwyżki otrzymało niemal 57 tys. osób.

Tym samym od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na stanowisku sprzedawcy-kasjera, mogą zarobić – w zależności od lokalizacji – od 3050 zł do 3400 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Pracownicy sklepów Biedronki standardowo mogą też liczyć na podwyżki stażowe po pierwszym oraz trzecim roku pracy. W przypadku doświadczonych sprzedawców-kasjerów ze stażem trzech lat pracy w Biedronce, wysokość miesięcznych zarobków może wynieść od 3200 zł w mniejszych miejscowościach do 3650 zł brutto w największych miastach.

