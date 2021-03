1/3 Polaków nigdy w życiu nie odważyła się poprosić o podwyżkę

Wynagrodzenie nadal jest tematem tabu. I to tematem, który do przyjemnych nie należy. Zaledwie jedna trzecia polskich pracowników zadowolona jest z wysokości comiesięcznych wpłat na konto. Jeszcze mniej otwarcie mówi o poziomie swoich wynagrodzeń. Aż jedna trzecia pracowników nigdy nie zdecydowała się porozmawiać z szefem o podwyżce.

Popularne powiedzenie mówi, że pieniądze to nie wszystko. Po części jest to prawda, bo mówiąc o pracy, Polacy podkreślają znaczenie relacji, wpływu firmy na otoczenie, możliwości rozwoju, a w czasach COVID-19 – także bezpieczeństwa zatrudnienia. Jednak to właśnie wynagrodzenia zajmują od lat zdecydowane pierwsze miejsce na liście priorytetów branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy. Jak pokazały wyniki najnowszego badania Pracuj.pl „Polacy w środowisku pracy”, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie ponad 1000 pracujących Polaków, niewielu z nas potrafi o nich otwarcie mówić.

Polacy niechętnie rozmawiają o pieniądzach. Wielu osobom poruszanie kwestii finansowych wydaje się niezręczne, nawet w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę. Powiedzenie „dżentelmeni i damy nie rozmawiają o pieniądzach” jest więc wciąż aktualne. Tylko 28 proc. spośród ankietowanych osób przyznało, że dzieli się informacjami na temat zarobków z innymi. Trudno się więc dziwić, że tylko połowa respondentów (49,5 proc.) ma w swojej opinii wiedzę, jak na tle konkurencji wypadają ich zarobki.

Nie najlepiej wychodzą nam również rozmowy na temat wynagrodzenia - negocjowanie warunków i wysokości pensji. Tylko nieco ponad jedna trzecia badanych zadeklarowała, że rozmowy o zarobkach z przełożonymi nie stanowią dla nich problemu. Efekt? Mniej niż połowa respondentów (45 proc.) starała się w ubiegłym roku o podwyżkę, a co trzeci (32 proc.) nie robił tego... nigdy.

Eksperci Pracuj.pl wskazują, że na takie postawy wpływają nie tylko niepewność czy brak branżowej wiedzy, ale także uwarunkowania wewnątrz firm. Tylko połowa zatrudnionych respondentów (50 proc.) uznała, że system wynagrodzeń pracowników obowiązujący w ich miejscu pracy jest jasny i zrozumiały. Natomiast blisko co czwarty (23 proc.) nie zgodził się z tym stwierdzeniem, a 27 proc. nie miało określonego zdania.

- Temat wynagrodzeń jest jedną z najbardziej wrażliwych kwestii w miejscu pracy. Rozmowa o wynagrodzeniu wymaga dobrego przygotowania i odwagi ze strony pracownika, a także otwartości ze strony pracodawcy. Skoro system wynagrodzeń pracowników w wielu firmach jest według badanych nieprecyzyjny, dodatkowo potęguje to atmosferę niepewności i utrudnia decyzję o rozmowie z przełożonym. Z drugiej jednak strony ten stan nie musi wynikać tylko z kultury firmy, bo sami badani rzadko są skłonni mówić otwarcie o zarobkach. Pod względem otwartości na rozmowę o wynagrodzeniach obie strony mają przed sobą jeszcze długi proces zmian - mówi Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj.

Kasa częściej niż raz w miesiącu

W kontekście systemów wynagrodzeń warto przypomnieć wyniki badania „Workforce view in Europe 2020” firmy ADP. Aż 21 proc. polskich pracowników wolałoby dostawać wynagrodzenie co dwa tygodnie, a 15 proc. co tydzień. Co ciekawe, najwięcej chętnych na wypłaty dwa razy w miesiącu jest wśród młodych pracowników w wieku 18-24 lata (21 proc.) i 25-34 proc. (23 proc.) oraz wśród osób w wieku 55+ (24 proc.). Zaskakująco wysoką popularnością cieszy się również tygodniowy tryb wypłat i to wśród osób w wieku 45-50 lat – aż 19 proc. tej grupy chciałoby otrzymywać pensję co tydzień.

W praktyce takie rozwiązanie zna Cezary Kaźmierczak, obecnie stojący na czele Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, który wiele lat mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, gdzie taka forma wynagradzania za pracę jest standardem i elementem systemu motywowania pracownika.

- Wypłaty tygodniowe są związane z amerykańską tradycją. Każdy z otrzymywanych czeków miał swoje przeznaczenie. Pierwszy pokrywał spłatę domu, drugi szedł na ratę za samochód, trzeci na życie, a czwarty na oszczędności. Poza tym musimy pamiętać, że bardzo wiele prac w USA jest związanych z wynikami, a cotygodniowa wypłata jest przez pracowników uznawana za natychmiastową nagrodę.

Kaźmierczak przyznaje, że w tej formie wynagradzania widział dużo zalet. Na pracowników działała motywująco. Do tego częstsze wypłacanie pensji jest formą sprawdzenia, czy dany pracodawca jest wypłacalny. Gdy wrócił do Polski, przez chwilę zastanawiał się, czy nie wprowadzić go do swojej firmy. Ostatecznie się na to nie zdecydował.

- Ten pomysł bardzo szybko wybili mi z głowy księgowi. Tłumaczyli, że ilość biurokracji wynikającej z przelewania co tydzień wynagrodzenia byłaby powalająca. W USA nie ma tego problemu. Szef daje czek i koniec - opowiada Kaźmierczak.

Wynagrodzenie radości nie przysparza

Wróćmy do badań Pracuj.pl. Zapytano w nich również o to, czy jesteśmy zadowoleni z wysokości swojego wynagrodzenia. Odpowiedzi twierdzących było niewiele. Jedynie 32 proc. respondentów twierdzi, że obecne wynagrodzenie spełnia ich oczekiwania, a 37 proc. nie zgadza się z tym zdaniem. Dokładnie tyle samo uważa, że zarabia odpowiednio w stosunku do swoich umiejętności i doświadczenia.

Jak podkreśla ekspertka Pracuj.pl, próbując zmienić swoje wynagrodzenie na lepsze, pracownicy powinni dobrze przygotować się do rozmowy z przełożonymi. Bardzo ważny jest wybór momentu, w którym się staramy o podwyżkę, dobry dobór argumentów, a także odpowiednie przemyślenie swoich postulatów.

- Powinniśmy pamiętać o ustaleniu przed rozmową konkretnych i możliwie realnych oczekiwań finansowych, a także weryfikacja ich z rynkiem. Przykładowe wynagrodzenia można znaleźć np. na portalach branżowych czy w raportach płacowych. Ponadto powinniśmy się uzbroić w argumenty za naszą podwyżką, np. niedawne osiągnięcia, staż w firmie, przykłady z branży. Oczywiście, że takie przygotowanie nie zawsze zagwarantuje sukces, ale ułatwi nam merytoryczną rozmowę z pracodawcą i zwiększa szanse na osiągnięcie celu - dodaje Konstancja Zyzik.

Czas wprowadzić widełki płacowe w ogłoszeniu

Zapytani przez Pracuj.pl z kolei bardzo pozytywnie odnoszą się do pomysłu wprowadzenia widełek wynagrodzenia już na etapie ofert pracy. Aż 71 proc. badanych oczekiwałoby takiego rozwiązania. Taka informacja ułatwia wielu kandydatom podjęcie decyzji o złożeniu aplikacji.

Temat widełek wynagrodzeń jest przedmiotem otwartych dyskusji od wielu lat. Jak zauważa Patryk Müller, starszy specjalista ds. komunikacji z użytkownikami w Grupie Pracuj, w obszarze ich jawności widać stopniową zmianę na lepsze. Na przykład obecnie udział ogłoszeń z widełkami zarobków na Pracuj.pl jest ponad dwukrotnie wyższy niż jeszcze 2-3 lata temu. Jednocześnie jednak postęp jest wolniejszy niż spodziewany przez wielu kandydatów, a tego typu ogłoszenia wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość.

- Sami uwzględniamy widełki w swoich ogłoszeniach, chcąc dawać dobry przykład. Decyzje o publikacji zakresu oferowanych zarobków są powodowane wieloma czynnikami, m.in. wewnętrznymi regulacjami, tajnością wynagrodzeń, chęcią ukrycia ich przed konkurencją czy strategią rekrutacji. Szanujemy to, jednocześnie staramy się maksymalnie ułatwiać pracodawcom decyzje o ujawnianiu oferowanych zarobków - komentuje Patryk Müller.

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska właśnie prowadzi dyskusję nad wprowadzeniem regulacji nakładających na pracodawców obowiązek obowiązek publikacji siatki płac.

Wynagrodzenie w Polsce

A ile zarabia statystyczny Kowalski? Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (firmach zatrudniających powyżej 9 osób) wyniosło 5536,80 zł. Oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej zarabialiśmy więcej o 4,8 proc.

W największym stopniu wzrosły płace w administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,1 proc.), informacji i komunikacji (o 6,3 proc.) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 6,1 proc.). Bardziej niż przeciętnie w sektorze wzrosły wynagrodzenia w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (5,7 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (5,2 proc.) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (4,9 proc.).

Najsłabszy wzrost płac notowano w górnictwie i wydobywaniu (o 2,6 proc.). Utrzymał się spadek wynagrodzeń w zakwaterowaniu i gastronomii (wyniósł 3,1 proc.), który był głębszy niż w poprzednich miesiącach.