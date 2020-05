Zamówienia publiczne to szansa dla mniejszych firm. Potrzebna wiedza

Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że w 2018 r. średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych wyniosła 2,19, a w przypadku zamówień o wartościach powyżej progów UE - 2,09.

Tymczasem z ubiegłorocznej edycji „Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że w Polsce aktywnie działa 2,08 mln przedsiębiorstw. Sektor MSP (mikro, małych i średnich firm) stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce – 99,8 proc. Najwięcej jest mikrofirm (2 mln). Udział małych spółek w strukturze polskich przedsiębiorstw wynosi 2,6 proc. (53,8 tys.), średnich – 0,7 proc. (15,3 tys.), zaś dużych – tylko 0,2 proc. (3,6 tys.). Właśnie dlatego tak ważne jest wsparcie MSP i zachęcenie do udziału w przetargach publicznych.

- Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych jest stosunkowo niewielki. Wśród głównych przyczyn tego stanu rzeczy wymienić należy brak praktycznej wiedzy na temat procedur związanych z ubieganiem się o tego typu zamówienia. Chodzi nie tylko o zamówienia o dużej wartości. Nawet mikro przedsiębiorcy mogliby ubiegać się o tzw. zamówienia podprogowe, które wydają się być w zasięgu ich ręki. Brakuje im tylko pewności siebie wynikającej z posiadanej wiedzy i doświadczenia – mówi Szymon Kurek, ekspert Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP.

Szymon Kurek podkreśla, że powodów do wypróbowania swoich sił na rynku zamówień jest wiele. Z pewnością przyciągać do niego będzie spowolnienie gospodarcze związane z trwającą pandemią i związane z nim zmniejszenie się rynku zamówień komercyjnych.

- Każdy przedsiębiorca będzie podejmować tego typu decyzję w oparciu o ocenę swojej kondycji finansowej i potencjału. Jedno jest natomiast pewne - bez wystarczającej wiedzy na temat obowiązujących na tym rynku procedur jego szanse na pozyskanie nowego zamówienia są niewielkie - zaznacza ekspert PARP.

Pieniądze, wiedza, elastyczność

Zwiększenie udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych jest ważnym elementem polityki państwa i Unii Europejskiej. Dzięki konkursom organizowanym przez PARP można pozyskać środki unijne na szkolenia i doradztwo w tym zakresie. Firmy mogą zdobyć niezbędną wiedzę, która pomoże im m.in. przygotować i złożyć oferty przetargowe.

- Przedsiębiorca, który weźmie udział w szkoleniach, zyska nie tylko wiedzę na temat przepisów i procedur. Oprócz udziału w szkoleniach będzie mógł również skorzystać z rady doświadczonych doradców, którzy pomogą mu w przygotowaniu profesjonalnej oferty. Tym samym - oprócz wiedzy - zyska doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu zamówień publicznych, co może stanowić doskonały punkt wyjścia dla planowania rozwoju w oparciu o rynek zamówień publicznych - wyjaśnia Szymon Kurek.

W konkursie „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, organizowanym przez PARP, można pozyskać dofinansowanie na projekty szkoleniowo-doradcze z zakresu zamówień publicznych, które będą skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. Konkurs realizowany jest w podziale na dwa makroregiony: makroregion nr 3 (województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie) oraz makroregion nr 4 (województwa: łódzkie, opolskie, śląskie).

Budżet konkursu wynosi 5,15 mln zł, a wysokość dofinansowania może wynieść do 90 proc. wartości projektów. O dotację mogli starać się przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, a także organizacje związkowe i organizacje pracodawców.

W ramach realizacji projektów będą prowadzone szkolenia z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego. Szkolenia będą mogły dotyczyć także prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych. Firmy starające się o dofinansowanie mogą też zorganizować doradztwo z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Możliwe będzie również przeprowadzenie szkoleń, które będą połączone z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień.

Na tym jednak nie koniec. 15 maja tego roku został ogłoszony konkurs „Zamówienia publiczne 2 – makroregion 4", który będzie realizowany na podobnych zasadach jak ww., a możliwa wartość dofinansowania projektu przekroczy 3,6 mln zł. Odbiorcami usług szkoleniowych będą w tym przypadku przedsiębiorcy z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Co istotne, elastyczność dotycząca składania wniosków (wydłużenie terminów i możliwość składania dokumentów online) to nie jedyne udogodnienie, na jakie mogą liczyć beneficjenci konkursów PARP. Zmieniła się również forma prowadzenia szkoleń.

- Zarówno kancelaria, jak i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wyszły naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – organizujemy szkolenia w formie webinarowej. Nasi doradcy są w stanie zdalnie pracować nad sprawami klientów. Dodatkowo przygotowaliśmy podręcznik dotyczący możliwości skorzystania z tarczy antykryzysowej – ocenia Paweł Sendrowski, radca prawny, wspólnik zarządzający Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy.

Paweł Sendrowski zachęca firmy do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez PARP w dobie pandemii COVID-19.

- Koszty udziału w projekcie są niskie w stosunku do korzyści, które otrzymuje firma. Od ponad miesiąca doradzamy uczestnikom projektu, jak uwolnić się od ewentualnych kar umownych za niezrealizowanie zamówienia w terminie, jak argumentować wprowadzenie zmian do umowy o udzielenie zamówienia, w jaki sposób przekonać zamawiającego do wcześniejszej zapłaty za część zrealizowanych usług, czy robót. Dzięki temu przedsiębiorcy otrzymują realne wsparcie, tak ważne w dobie nadchodzącego kryzysu związanego z COVID-19 – wyjaśnia radca prawny.

Bariery, kryteria, doświadczenie

Mikro, małe i średnie firmy wciąż mają obawy przed startowaniem w przetargach. Jakie bariery mają wpływ na zainteresowanie udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych? W badaniu Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) mikro oraz mali przedsiębiorcy zwracają uwagę na kwestie ceny jako kryterium decydującego o wyborze oferty najkorzystniejszej. Podkreślili również, że zdarzają się sytuacje, w których opis przedmiotu zamówienia preferuje określony produkt lub firmę.

- Mali przedsiębiorcy jako barierę postrzegają również realizację dużej liczby zamówień poza rynkiem zamówień publicznych, co przy ograniczonych zasobach powoduje, że ewentualna realizacja zamówienia publicznego byłaby niemożliwa. Wreszcie mikro i mali przedsiębiorcy wskazali jako przeszkodę konieczność zgromadzenia obszernej dokumentacji, zróżnicowanej w zależności od zamawiającego. Za równie istotną barierę uznali także przypadki stawiania zbyt wysokich wymagań wobec wykonawców przez zamawiających – wyjaśnia Michał Trybusz z Urzędu Zamówień Publicznych.

- Z kolei średni przedsiębiorcy obok wspomnianego wyżej preferującego opisu przedmiotu zamówienia oraz ceny jako kryterium decydującego, wskazali na zbyt wysokie kary umowne, niekorzystne postanowienia w umowie o zamówienie publicznej, a także zwrócili uwagę na zbyt krótki czas na przygotowanie oferty – dodaje ekspert UZP.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Sendrowski. Jak wskazuje barier sporo: brak czasu, brak wiedzy czy odpowiedniej kadry (zazwyczaj mikro, małe, a nawet średnie firmy nie mają w swoim zespole osób, które specjalizują się w tematyce zamówień publicznych). Do tego dochodzi strach (często nieuzasadniony) przed biurokracją, formalizmem zamawiających.

- Przedsiębiorcy, którzy nie mają doświadczeń na rynku zamówień publicznych, nie są przyzwyczajeni do tego, że zawarcie umowy to wielotygodniowy proces, wymiana pism i dokumentów, zbieranie zaświadczeń. Niestety, średni czas od momentu wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia to ok. 30 dni. Nie da się ukryć, że dla przedsiębiorcy który nie jest pewien, czy te wszystkie zabiegi doprowadzą do zawarcia umowy, może być to zniechęcające. Pokutuje wieloletnie przywiązanie zamawiających do ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. To się oczywiście zmienia, ale w świadomości przedsiębiorców zamówienia publiczne kojarzę się wyłącznie z niską marżą i niską jakością. Sporo jest tych obaw – komentuje Sendrowski.

- Natomiast im przedsiębiorca jest bardziej doświadczony, ma za sobą kilka prób pozyskania zamówienia, tym chętniej uczestniczy w rynku zamówień publicznych. Przedsiębiorca musi się po prostu z tematyką zamówień, specyfiką tego rynku oswoić się, zobaczyć jak przygotowywać oferty, czego można spodziewać się po zamawiających, jak wygląda taka współpraca – dodaje radca prawny.

Zachęty, korzyści, przepisy

Co z kolei mogłoby zachęcić wykonawców do częstszego udziału w postępowaniach? Paweł Sendrowski uważa, że należy przede wszystkim uświadomić firmom, jakie korzyści daje udział w rynku zamówień publicznych. A jest ich sporo – pewny kontrahent, który zawsze płaci za dobrze wykonane zamówienie, możliwość nawiązania długotrwałych relacji, pewnego rodzaju stabilność segmentu jednostek publicznych.

- Równie ważne jest umiejętne udzielenie wsparcia. Tu nie wystarczy wysłać przedsiębiorcę na szkolenie z zakresu zamówień publicznych, czy przesłać jakiś podręcznik z poradami dla firm rozpoczynających swoją przygodę z zamówieniami. W tym wypadku niezbędne jest udzielenie kompleksowego wsparcia – informacyjnego, szkoleniowego, doradczego. Potrzebny jest doradca, który wytłumaczy, w jaki sposób przebrnąć przez poszczególne etapy postępowania o udzielenie zamówienia, który doradzi na co zwrócić uwagę i przekaże jak najwięcej wskazówek praktycznych - mówi Sendrowski.

Z badania UZP wynika z kolei, że firmy oczekują uproszczenia procedur i zmniejszenia formalizmu w postępowaniach. Widać również chęć wprowadzenia prostych i czytelnych przepisów.

- Wykonawcy chcą zwiększenia swobody zamawiającego w zakresie negocjowania warunków kontraktowych, a także większej elastyczności zmiany umowy. Duża część postulatów koncentruje się na kwestiach związanych z finansowaniem zamówienia – wykonawcy podkreślili stosowanie zaliczek i płatności częściowych, gwarancję waloryzacji cen/kosztów, a także możliwość prowadzenia negocjacji, w tym tych dotyczących ceny zamówienia – podkreśla Michał Trybusz.

Jak zaznacza ekspert UZP, część z postulatów znalazła swoje odzwierciedlenie w nowym Prawie zamówień publicznych. Przepisy te mają m.in. zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- Należy pamiętać, że małe i średnie przedsiębiorstwa często zaangażowane są w postępowania poniżej progów unijnych. Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza m.in. uproszczoną procedurę dla tego rodzaju zamówień zezwalającą na negocjowanie ofert – dodaje Trybusz.

Michał Trybusz zwraca uwagę także na inną kwestię. Otóż najmniejsze przedsiębiorstwa bardzo często zaangażowane są w realizację zamówień publicznych objętych wyłączeniem ze stosowania procedur określonych w Pzp z uwagi na wartość zamówienia poniżej progu bagatelności (poniżej 30 tys. euro). Są to m.in. wszelkiego rodzaju zamówienia na prowadzenie usług księgowych, prawnych, informatycznych, zamówienia dot. drobnych dostaw, małych prac etc. W roku 2018 wartość tych zamówień wyniosła ponad 36,5 mld złotych.

„Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” oraz „Zamówienia publiczne 2 – makroregion 4” to konkursy organizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.