Well-being to nie tylko karnety na siłownię. To także budynek przyjazny ludziom

Jeszcze kilka lat temu mało kto w Polsce znał pojęcie well-being. Dzisiaj dbanie o dobrostan pracowników staje się coraz bardziej popularne. Firmy chętnie podejmują działania służące dobremu samopoczuciu i zdrowiu pracowników.

Co istotne, well-being to nie tylko owocowe czwartki i karnety na siłownię. Na komfort pracownika wpływa również miejsce pracy. Nowoczesne biurowce są projektowane i budowane w taki sposób, aby zapewnić ich użytkownikom optymalne warunki pracy oraz pozytywnie wpływać na zdrowie, samopoczucie i zaangażowanie pracowników. Człowiek i jego potrzeby zostają wysunięte na pierwszy plan.

- Dbanie o zdrowie i komfort w miejscu pracy daje wiele korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Nigdy wcześniej bowiem biuro nie pełniło tak ważnej roli w rozwoju biznesu. Dzisiaj miejsce, w którym pracujemy musi wspierać karierę, być skutecznym narzędziem rekrutacyjnym, zapewniać komfortowe warunki pracy dla różnych ludzi, w różnym wieku i o różnym stylu pracy – mówi Adam Targowski, sustainnovation manager, Skanska Commercial Development Europe.

Pracownicy są coraz bardziej świadomi i chcą mieć wpływ na swoje miejsce pracy. Jak zauważa Adam Targowski, ludzie coraz większą uwagę przykładają do rozwiązań, które są stosowane w budynkach, wręcz oczekują nowoczesnych rozwiązań.

- Firmę tworzą pracownicy, więc ich zdanie jest bardzo ważne. Trend zdrowych, komfortowych i przyjaznych środowisku, jak i ludziom biurowców nabiera w Polsce rozpędu. Wciąż jednak potrzebna jest edukacja w tym temacie. Naszą rolą jest wskazywanie wszelkich profitów wynikających z wyboru innowacyjnych technologii: od ochrony środowiska, przez niższe koszty eksploatacji, po choćby mniejszą liczbę zwolnień chorobowych pracowników. Na efekty nie trzeba długo czekać. W przyjaznym wnętrzu ludzie lepiej się czują, mniej chorują i są bardziej wydajni – mówi Targowski.

CZYTAJ DALEJ »

Pracownicy chcą mieć wpływ na swoje miejsce pracy. (Fot. Skanska)

Zdanie to podzielają również najemcy "zdrowych" budynków. W podobnym tonie wypowiada się Magdalena Michniewicz, senior manager w MDDP Outsourcing, której firma na swoją siedzibę wybrała kompleks Spark. Jej zdaniem ludzie zrozumieli i docenili fakt, że środowisko pracy to de facto drugi dom.

- Ilość czasu spędzanego w biurach porównywalna jest z ilością czasu spędzanego w ciągu tygodnia w domu. Dlatego tak ważne jest, aby miejsca pracy były dla pracowników przyjazne, komfortowe i inspirujące. Pracownicy muszą się czuć w biurach po prostu dobrze i - mówiąc kolokwialnie - jak u siebie – podkreśla Magdalena Michniewicz.

Trend ten nasila się. Dotychczas na rynku nieruchomości komercyjnych najpopularniejsze były dwa certyfikaty - LEED i BREEAM, które skupiają się na technicznych aspektach projektów. Dołączył do nich kolejny – WELL Building Standard, który nacisk kładzie na ludzki czynnik – dobrostan i samopoczucie ludzi.

- W przypadku idei WELL nastąpiło przeniesienie centrum zainteresowania na człowieka, jego zdrowie i samopoczucie fizyczne, ale też psychiczne. Jest to bardziej holistyczne spojrzenie na zrównoważony rozwój, zielone rozwiązania i komfort osób przebywających w budynkach biurowych – wyjaśnia Adam Targowski.

Edukacja pracowników

W zakresie well-beingu bardzo ważna jest świadomość ludzi i edukacja, dlatego firma Skanska przygotowała książkę opisującą tę ideę - „WELL by Skanska”. Opisuje ona siedem aspektów certyfikatu WELL, które mają ogromne znaczenie dla dobrego samopoczucia pracowników. Są to: powietrze, woda, odżywianie, światło, zdrowie, komfort, umysł.

- Zastosowanie rozwiązań wpływających na zdrowe warunki pracy – jak np. wytyczne certyfikacji WELL – przekładają się na większą efektywność, mniej zwolnień chorobowych i lepsze samopoczucie użytkowników biura. Pracownik, który jest zdrowy, pełny energii i satysfakcji z pracy, to dobro i korzyść również dla samej firmy – mówi Adam Targowski.

Na komfort pracy wpływa poziom hałasu wewnątrz i na zewnątrz budynku. (Fot. Skanska)

Dobra jakość powietrza w biurze zmniejsza ryzyko problemów zdrowotnych. Brak przeciągów czy ochrona przed smogiem w zimie sprawiają, że pracownicy nie odczuwają bólów głowy. Również potwierdzenie dobrej jakości wody pitnej zmniejsza ryzyko zachorowań oraz wspiera ekologię poprzez ograniczenie stosowania plastiku w biurze.

Oznaczenie jedzenia pod kątem sztucznych składników i alergenów, a także zachęcanie do świadomych nawyków żywieniowych zmniejsza z kolei ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Zdrowe odżywianie pozwala również zredukować stres.

Kolejny element WELL to odpowiednie światło, które wpływa na lepszy nastrój i samopoczucie pracowników. Pozwala również zachować zdrowy rytm dobowy. Ponadto poprawia ogólny stan zdrowia pracowników i wpływa na wzrost satysfakcji z pracy.

Miejsce pracy ma również wpływ na zdrowie pracowników. Siłownia w budynku lub na zewnątrz może zachęcić do aktywności. Duże znaczenie ma także active design, czyli przestrzeń biurowa nakłaniająca do wysiłku fizycznego. To bardzo ważny aspekt, ponieważ jak alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia, siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną zgonów na świecie. Tymczasem aż 36 proc. polaków nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej.

Na komfort pracy wpływa poziom hałasu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Nie bez znaczenia jest także temperatura w biurze. Jeżeli są odpowiednie, to pracownik jest mniej rozdrażniony i rozproszony. Tym samym jego wydajność intelektualna jest wyższa.

Ostatnim istotnym obszarem WELL jest umysł. W tym zakresie należy budować świadomość dotyczącą zdrowia i samopoczucia. Dzięki temu pracodawca pomoże obniżyć pracownikom poziom stresu i niepokoju. Z kolei szanse na dobre samopoczucie w zabudowanym środowisku będą zdecydowanie większe.

W publikacji „WELL by Skanska” można znaleźć więcej przykładów wdrożenia certyfikacji WELL, dzięki którym warunki pracy są na wysokim poziomie, a pracownicy zdecydowanie bardziej zadowoleni i zaangażowani. Co więcej, niektóre zagadnienia, takie jak chociażby przepisy na zdrowe przekąski, można zastosować pracując w domu.

Certyfikacja WELL w praktyce

Certyfikacja WELL to jeden z bardziej wymagających systemów, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku pod kątem wpływu na zdrowie i samopoczucie ludzi.

- Tego typu rozwiązania są potrzebne, ponieważ w pracy spędzamy dużą część naszego życia. Jest więc niezwykle ważne, aby w biurach panowały jak najlepsze i zdrowe warunki – mówi Adam Targowski.

Przykładem jest warszawski biurowiec Skanska – Spark C, który jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat WELL Core&Shell. Oznacza to, że w budynku spełnione zostały wszystkie wymagania certyfikacji i można go nazwać w pełni „zdrowym”.

Spark C jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat WELL Core&Shell. (Fot. Skanska)

- W Skanska filozofia WELL jest bardzo ważna, co zresztą staramy się wykorzystywać również w naszej codziennej pracy, nie tylko w kontekście budowy biurowców. Można o tym poczytać w wydanej przez nas książce – WELL by Skanska, dostępnej na naszej stronie. Znajdziemy tam nie tylko działania, jakie można podejmować w biurze, ale również poza nim – co szczególnie w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ułatwi nam codzienne funkcjonowanie – mówi Adam Targowski.

Jak to wygląda od strony praktycznej? W biurowcach Skanska m.in. wtłaczane jest do wnętrz minimum 30 proc. więcej powietrza, niż wymagają regulacje prawne, co pozwala na zmniejszenie poczucia znużenia czy zmęczenia. Ma to także pozytywny wpływ na ciśnienie krwi i pracę serca oraz poprawia samopoczucie. W takim biurze pracownicy nie cierpią na tzw. syndrom chorego budynku, czyli zespół niekorzystnych objawów takich, jak bóle głowy, kaszel czy podrażnione spojówki, które często wynikają z długiego przebywania w pomieszczeniach.

- Maksymalizujemy ilość dostępnego światła dziennego, dodatkowo w naszych inwestycjach stosowane jest oświetlenie „daylight control”, które dostosowuje swoją barwę i natężenie do pory dnia – wskazuje ekspert firmy Skanska.

W idei WELL niezwykle ważna jest również aktywność fizyczna, dlatego biurowce Skanska wyposażone są w infrastrukturę dla rowerzystów i osób aktywnych fizycznie.

- Budynki posiadają m.in. szatnie i prysznice, co oznacza możliwość łatwiejszego podjęcia decyzji o wyborze roweru, hulajnogi lub rolek jako środka transportu do i z pracy. Wiemy również, jak ważna jest roślinność, motywy nawiązujące do zieleni oraz sztuka i design sprawiające, że myśli krążą swobodniej – u nas jej nie brakuje. Są to m.in. ściany pokryte roślinami czy murale znanych artystów – dodaje Targowski.

- O zaletach, jakie niosą za sobą rozwiązania zastosowane w oparciu o wytyczne WELL, przekonujemy się sami. Siedziba spółki biurowej Skanska w Polsce znajduje się właśnie w biurowcu Spark C – dodaje ekspert. Wszystkie nowopowstające inwestycje Skanska budowane są zgodnie z wytycznymi certyfikacji, a po ukończeniu prac będą się o niego ubiegać. Budynek B biurowca Spark również będzie posiadał certyfikat WELL.

Biurowce Skanska wyposażone są w infrastrukturę dla rowerzystów i osób aktywnych fizycznie. (Fot. Skanska)

Idea WELL była ważna dla spółki MDDP Outsourcing podczas wybierania biurowca. Firma zwracała uwagę na nowoczesne rozwiązania poprawiające komfort i samopoczucie pracowników. Ważnym aspektem była kwestia nasłonecznienia i wymiany powietrza w budynku.

- Wielokrotnie słyszeliśmy, iż niewydolne systemy klimatyzacji wpływają negatywnie na komfort pracy, powodują ból głowy, szybsze zmęczenie, a tym samym wpływają na negatywnie na efektywność. Równocześnie równomierny dostęp do światła dziennego, połączony z nowoczesnym systemem oświetlenia zmieniającym intensywność w ciągu dnia, uzyskał uznanie u naszych pracowników – mówi Magdalena Michniewicz. - Chcieliśmy również wprowadzić do biura kolory, naturalne drewniane elementy i rośliny oczyszczające powietrze – dodaje.

Pracownicy MDDP Outsourcing pracują w modelu open space, jednak aby zapewnić komfort pracy i rozmów, stworzono szereg sal konferencyjnych, sal spotkań oraz tzw. quiet roomów do pracy samodzielnej. Wydzielono również specjalne strefy, w których pracownicy mogą porozmawiać, zjeść posiłek, napić się kawy, przeczytać prasę czy zwyczajnie odpocząć.

- Wymienione wyżej elementy były ważne podczas wyboru biurowca, ale istotne było również zielone otoczenie wokół budynku, wydzielone strefy do palenia, bliskość usług. Celem zachowania spójności podejścia, zwracaliśmy również dużą uwagę na aspekt ekologii i zastosowania rozwiązań energooszczędnych. Były to dla nas elementy, które zdecydowały o wyborze budynku Spark na naszą nową siedzibę – dodaje Magdalena Michniewicz.