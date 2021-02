Szczepienia na COVID-19: dobrowolność czy zawodowy obowiązek?

PARTNER TEMATU TYGODNIA

Narodowy Program Szczepień ruszył pod koniec grudnia 2020 roku. Pytań i wątpliwości jest wiele, nie omijają one także pracodawców. Co zmieni szczepionka, jakie wywoła skutki w relacji pracodawca-pracownik? Jedno jest pewne. W świetle obowiązujących przepisów pracodawca do zaszczepienia nie może pracownika zmusić. O czym jednak powinien wiedzieć?

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 9 lut 2021 5:57





Narodowy Program Szczepień ruszył pod koniec grudnia 2020 roku (fot. Shutterstock)

– Nie ma dziś podstaw prawnych, by pracodawca mógł z takim żądaniem wystąpić – tłumaczy krótko radca prawny Łukasz Kuczkowski z kancelarii Raczkowski.

Pracodawca nie może także żądać zaświadczenia o szczepieniu od osób, które biorą udział w procesach rekrutacyjnych.

Pracownik, który odmówi szczepienia, nie może ponieść z tego powodu żadnych konsekwencji. Nie mogą mieć tu miejsca kary finansowe czy np. zwolnienie z pracy.

Obaw związanych z pandemią koronawirusa jest wiele. Jednym z częściej zadawanych pytań, a na pewno kwestią budzącą wiele niepokoju wśród pracowników, są szczepienia. Czy pracodawca może wymagać od swoich pracowników zaszczepienia się przeciwko COVID-19?

Niejasny art. 222 Kodeksu pracy

Pytań dotyczących szczepień jest wiele. Sytuacji nie wyjaśniają także do końca przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 222 par. 1 Kodeksu pracy, „w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”.

I to ten artykuł rodzi najwięcej pytań. W prostym rozumieniu bowiem, można wnioskować, że pracodawcy mogą wymagać szczepień od swoich pracowników. Jak jest w rzeczywistości? – Są osoby, które zakładają, że te przepisy są podstawą szczepienia. W mojej ocenie jednak nic bardziej mylnego. Po pierwsze ten przepis kreuje jedynie powinność działania po stronie pracodawcy i to w szczególnym przypadku: narażenia na czynnik biologicznie szkodliwy. Takim czynnikiem jest wirus grypy, jest nim także wirus SARS-CoV-2. Wówczas aktualizują się pewne obowiązki po stronie pracodawcy, który jest zobowiązany do podjęcia działań eliminujących czynnik szkodliwy lub jego ograniczenia. Pracodawca powinien podjąć działania na poziomie organizacyjnym, na poziomie zapewnienia określonych środków ochronnych czy na poziomie organizacji pracy. W mojej ocenie nie da się z tego przepisu wyinterpretować obowiązku szczepienia się po stronie pracownika – tłumaczy Łukasz Kuczkowski. Jak wyjaśnia, szczepienia są czynnością dotykającą prywatnej sfery pracownika. – Nie możemy na gruncie interpretacji funkcjonalnej twierdzić, że ogólny przepis BHP kreuje po stronie pracownika obowiązek zaszczepienia się. Pamiętajmy także, że koronawirus nie jest jedynym czynnikiem biologicznym, tych czynników w rozporządzeniu jest bardzo dużo, m.in. jest to grypa – a nikt nie mówi, że obowiązkowo trzeba się na nią szczepić. Przyjmując interpretację, że należy zaszczepić się na jeden z wymienionych czynników, należałoby zaszczepić się na wszystkie, o ile oczywiście wystąpią one w warunkach zatrudnienia danego pracownika – dodaje. Wspomniany artykuł jednak nie dotyczy też wszystkich pracodawców. Wskazuje on bowiem działalności, w których czynniki szkodliwe mogą występować. Mówimy to oczywiście o branży medycznej, ale także m.in. o rolnictwie czy produkcji żywności. – Szkodliwość tego czynnika musi wprost wynikać z działalności pracodawcy lub obowiązków pracownika. Spotkanie się z kimś, kto jest zakażony, np. jeśli pracuję jako sprzedawca czy na linii produkującej samochody, nie oznacza, że pracuję w warunkach, gdzie występuje szkodliwy czynnik biologiczny. Pracodawcy powinni oczywiście przeprowadzić odpowiednie analizy i dokonać indywidualnej dla każdego przedsiębiorstwa oceny sytuacji – wyjaśnia Łukasz Kuczkowski. Pracownik, który odmówi szczepienia, nie może ponieść z tego powodu żadnych konsekwencji. Nie mogą mieć tu miejsca kary finansowe czy np. zwolnienie z pracy. – Jest jednak jedna konsekwencja, którą pracownik musi wziąć pod uwagę, nie szczepiąc się. W systemie ubezpieczeń społecznych są przepisy, które w takim przypadku mogą pracownika pozbawić świadczeń związanych z jego chorobą – zaznacza Kuczkowski. Szczepienia są czynnością dotykającą prywatnej sfery pracownika (fot. Shutterstock) Dyskryminacja niezaszczepionych? Wybiegając w przyszłość, nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której osoby zaszczepione będą traktowane przez pracodawcę w inny sposób – będą wysyłane w delegacje czy na branżowe targi. Czy w takim przypadku będziemy mogli mówić o dyskryminacji? Wszystko jest uzależnione od sytuacji. Łukasz Kuczkowski za przykład podaje konferencje lub projekty, które realizowane będą za granicą. – Wyobraźmy sobie, że musimy wysłać pracownika w podróż służbową, do innego kraju. I w tym kraju wymagane są dla obcokrajowców szczepienia. Pojawia się pytanie, czy wysyłając pracownika, który jest zaszczepiony, możemy zostać posądzeni o nierówne traktowanie? Wydaje mi się, że nie. Okoliczności bowiem nie pozwalają pracodawcy wysłać osoby, która nie spełnia wymogów prawnych w innym kraju – wyjaśnia. W momencie, w którym do czynienia z takimi sytuacjami będziemy mieli na polskim gruncie, sytuacja nie będzie już taka prosta. – Jeśli jedyną przesłanką będzie fakt, że dana osoba jest zaczepiona, możemy narazić się na zarzut dyskryminacji. Wszystko jednak zależy od sytuacji. Przepisy BHP są oczywiście ważne, jednak musimy pamiętać, że nie są to zasady absolutne. Może się jednak zdarzyć, że faworyzowanie pracowników ze względu na zaszczepienie będzie nosiło znamiona dyskryminacji ze wszystkimi tego konsekwencjami – wyjaśnia.

