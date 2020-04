Rząd: stopniowo będziemy "rozmrażać" gospodarkę. Pracodawcy: ona musi być reanimowana

To już miesiąc od wprowadzenia pierwszych obostrzeń związanych z walką z koronawirusem. - Ten kryzys to pandemia podażowa – mówi Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Co w gospodarce powinno ruszyć jako pierwsze? - Branże, które świadczą usługi dla ludności. Społeczeństwo chce powrotu do normalności - wskazuje.

Andrzej Malinowski w rozmowie z naszym portalem punktuje najważniejsze kwestie, które przeszkadzają biznesowi w obecnej sytuacji.

Lista niezałatwionych, a pilnych spraw, związanych z wychodzeniem z pierwszego uderzenia koronawirusowego kryzysu, z tygodnia na tydzień tylko się wydłuża.

Przedstawiciele Pracodawców RP zwracają uwagę m.in. na brak uwolnienia środków z rachunków VAT zgromadzonych w wyniku stosowania split-paymentu i niezawieszenie stosowania przepisów o split-paymencie na czas epidemii; nieobecność rozwiązań, umożliwiających pracodawcy samodzielne ustalanie warunków przestoju oraz obniżonego wymiaru czasu pracy (w razie braku porozumienia ze stroną społeczną); problem z pokryciem kosztów pracowników na kwarantannie; kłopot z wnioskami do WUP w kwestii postojowego (ich szczegółowość).

Nasza gospodarka nie może tkwić w hibernacji w nieskończoność... Szacuje się, że nie działa obecnie nawet 70 proc. firm w Polsce. Którym zatem sektorom powinno się umożliwić powrót do normalnego funkcjonowania w pierwszej kolejności?

- Jeżeli zostaną rozluźnione obostrzenia dotyczące poruszania się, trzeba się mocno zastanowić nad „uwolnieniem” tych branż, które świadczą usługi dla ludności. Ludzie siedzą zamknięci w czterech ścianach, patrzą na te same twarze... Teraz potrzebne jest choćby wyjście do fryzjera czy kosmetyczki. Tego typu usługi pozwolą odbudować poczucie w miarę normalnego życia – argumentuje Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP.

Kwarantanna niszczy powoli

Temat kwarantanny w zestawieniach rządowych ujmowany jest najczęściej liczbą osób, które powinny żyć w izolacji przez określony czas. To jednak dla firm to spore wyzwanie.

- Jest to dodatkowy, bardzo poważny koszt dla pracodawcy. My za to płacimy, a przecież ten pracownik nie wytwarza wartości dodanej – tłumaczy Malinowski.

CZYTAJ DALEJ »

Jak wynika z głosów zebranych przez Pracodawców RP, firmy obawiają się dopuszczać pracownika do pracy po kwarantannie związanej z zarażeniem koronawirusem. - Pies jest pogrzebany w testach... Jeżeli ktoś był na kwarantannie, to pytanie, jak ocenić, czy jest na pewno zdrowy? Mamy tylko na takiego pracownika popatrzeć i sprawdzić, czy nie kaszle zbyt mocno albo z nosa mu nie cieknie?! – tłumaczy szef zrzeszenia pracodawców. Pracownikom, którzy wracają po kwarantannie, nie wykonuje się bowiem obligatoryjnie testów na obecność wirusa. - Co wtedy, kiedy taki człowiek wejdzie do zespołu ludzkiego i zakazi wszystkich... Wtedy pracodawca będzie zmuszony zamknąć cały zakład – tłumaczy ostrożność właścicieli firm Andrzej Malinowski. Granice nie do przejścia Tuż przed świętami premier informował, że do 3 maja podtrzymane zostanie zamkniecie granic. Na przejściach granicznych każdy przechodzi kontrolę sanitarną. Obowiązkowe są kwarantanny dla wjeżdżających do Polski (poza pracującymi w logistyce). - Jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce apelowaliśmy do rządu o "udrożnienie" kwestii zatrudnienia cudzoziemców. Już teraz widać gołym okiem, że ten który został zwolniony z firmy „x”, bez żadnych problemów mógłby przejść do firmy „y”, akurat potrzebującej w obecnej sytuacji dodatkowych pracowników – zauważa w rozmowie z naszym portalem dr Andrzej Malinowski. Więcej w wywiadzie wideo z Andrzejem Malinowski, prezydentem Pracodawców RP.