Pracodawcy nie mogą spać spokojnie. Oto kluczowe wyzwania na rynku pracy

Rynek pracy przeszedł ewolucję w ciągu ostatniej dekady. Według danych GUS, w grudniu 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc., z kolei w 2009 r. w analogicznym okresie utrzymywała się się na poziomie 12,1 proc. Podobnie wyglądają proporcje, jeśli chodzi o osoby bezrobotne. Na koniec ubiegłego roku liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 866,4 tys., natomiast dziesięć lat wcześniej była o ponad 1 mln wyższa (1 mln 892,7 tys.).

Tymczasem wakatów na rynku pracy przybywa. Zgodnie z danymi GUS, w trzecim kwartale 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 148,6 tys., z kolei w analogicznych okresie 2009 r. była o ponad połowę mniejsza (64 tys.). Dane te obrazują trudną sytuację kadrową, z którą muszą zmagać się pracodawcy. Więcej można przeczytać o tym w raporcie Sage „#10YearsChallenge polskiego przedsiębiorcy”.

- Poziom bezrobocia w wielu regionach osiągnął wielkość bezrobocia naturalnego. W wielu powiatach mamy do czynienia z bezrobotnymi, którzy nie są zainteresowani podjęciem pracy przy obowiązującym poziomie wynagrodzeń - komentuje Dominika Ludwiczak, head of people w Sage.

Dziesięć lat temu mieliśmy do czynienia z rynkiem pracodawcy. W światowej gospodarce we znaki dawał się kryzys zapoczątkowany w 2007 r. Firmy ostrożnie budowały politykę kadrową, a także z rozwagą podnosiły pensje. To pracownicy aktywnie zabiegali o pracę i dopasowywali się do oczekiwań pracodawców. Ograniczona liczba ofert powodowała, że szybka zmiana miejsca pracy nie była możliwa.

Obecnie firmy nie czekają, aż kandydat przeczyta ogłoszenie w prasie lub w internecie i na nie zaaplikuje. Sporą część kandydatów stanowią osoby bierne, nieszukające nowego miejsca pracy. Rekruterzy muszą więc do nich samodzielnie dotrzeć, przedstawić ofertę i przekonać do zmiany firmy. Pracodawcom nie pozostaje nic innego jak podążać za trendami i próbować spełnić potrzeby wymagającego pracownika. Jeśli tego nie zrobią, nie wygrają bitwy o talenty.

- Po raz pierwszy to pracownik ma oczekiwania co do szybkiego rozwoju zawodowego, ciekawych projektów czy nowoczesnego zarządzania. Firmy coraz uważniej podchodzą do tworzenia ofert pracy i szukają unikalnych propozycji, które poza satysfakcjonującym wynagrodzeniem i ogólnymi warunkami zatrudnienia, będą wpływały na poziom zadowolenia pracownika - wyjaśnia Dominika Ludwiczak.

- Na zmianę tej sytuacji, wpłynął szybki rozwój gospodarczy oraz rewolucja technologiczna, co szczególnie widoczne jest w zawodach związanych z IT - specjaliści, na których zapotrzebowanie permanentnie wzrasta, mogą dziś znaleźć pracę w 2-3 tygodnie - dodaje ekspert Sage.

Różnic należy szukać także w sposobach pozyskiwania kandydatów. Co prawda, ogłoszenia w prasie czy ulotki nadal sprawdzają się w niektórych branżach, to jednak możliwości dotarcia do kandydata jest o wiele więcej. Firmy stawiają na publikowanie ofert pracy w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych.

Zmieniły się także metody selekcji CV, a także forma składanych dokumentów. Również podejście do rozmowy rekrutacyjnej jest inne - jej czasu, miejsca i formy. Do codzienności należą wideokonferencje czy telekonferencje.

Niedopasowanie kompetencyjne bolączką pracodawców

Sporym wyzwaniem polskiego rynku pracy staje się niedopasowanie kompetencyjne, czyli luka pomiędzy umiejętnościami zawodowymi kandydata a wymaganiami pracodawców. Firmy uważają, że to jedna z kluczowych barier rozwoju przedsiębiorczości. Według badań firmy Sage i SGH, najtrudniej znaleźć kompetentnych kandydatów na stanowiska wykonawcze, specjalistyczne oraz eksperckie. Niewiele mniejszy problem jest z rekrutacją osób na stanowiska menedżerskie.

Jak poradzić sobie z brakiem pracowników o określonych kompetencjach? Firmy mają na to swoje sposoby. Jednym z nich są programy rozwojowe, które pozwalają na uzupełnienie konkretnych umiejętności. Coraz częściej zdarza się, że pracodawcy zatrudniają mniej doświadczone osoby, które szkolą we własnym zakresie. Dają również zatrudnionym pracownikom możliwość przekwalifikowania się, przykładowo rozpoczynając proces poszukiwań pracownika od rekrutacji wewnątrz organizacji.

- Pracodawcy przywiązują coraz większą wagę do potencjału danego kandydata i jego motywacji niż posiadania idealnych kompetencji na obsadzane stanowisko. Przedsiębiorcy skłaniają się ku inwestycji w rozwój brakujących umiejętności u osób, które mają potencjał i wyrażają chęć nauki nowych rzeczy. Podstawowym sposobem radzenia sobie z takimi wyzwaniami stały się szkolenia pracowników. Warto zainwestować w swoją kadrę i jej umiejętności zarówno te specjalistyczne, jak i nie mniej ważne - miękkie, które nabierają coraz większego znaczenia. Techniczne kompetencje można bowiem łatwiej i szybciej zdobyć już w trakcie pracy. Pracodawcy powinni uwolnić się od stereotypowego myślenia sugerującego, że jeśli kandydat w poprzedniej pracy nie korzystał z danych narzędzi technologicznych, nie poradzi sobie na nowym stanowisku, gdzie są one wykorzystywane - ocenia Dominika Ludwiczak.

Nowe możliwości dla pracodawców otwiera również wzrost zainteresowania szkolnictwem zawodowym wśród młodzieży. Uczniowie przekonują się, że fach w ręku to większa szansa na zdobycie dobrzej płatnej pracy, albowiem wykwalifikowani pracownicy fizyczni od wielu lat są poszukiwani przez rekruterów. Coraz częściej również przedsiębiorstwa podejmują bezpośrednią współpracę ze szkołami zawodowymi, aby zapewnić sobie przyszłą kadrę.

- Wzrasta jakość edukacji, doskonalone są metody pracy z uczniami i pracownie, a szkoły rozwijają współpracę z biznesem. Warto sięgnąć po młodzież wyspecjalizowaną w konkretnej dziedzinie i pozwolić na rozwój ich kompetencji pod okiem naszych ekspertów - wyjaśnia Dominika Ludwiczak.

Młodzi szansą na wypełnienie braków kadrowych

Millenialsi, nazywani też pokoleniem Y, to osoby urodzone w latach 80. i 90. Do 2025 roku mają już stanowić ok. 75-80 proc. wszystkich pracowników na globalnym rynku pracy. Powoli dołącza do nich pokolenie Z, urodzone po 1995 r. Przedstawiciele tych generacji mają zupełnie inne podejście do pracy, w porównaniu z osobami należącymi do poprzednich pokoleń. Nie boją się dyktować swoich warunków i stylu pracy. Millenialsi to z jednej strony idealni kandydaci do pracy - są odważni, kreatywni, działają szybko, a nowe technologie nie mają przed nimi tajemnic. Jednak ich wymagania są inne niż te, do których przez lata przywykli pracodawcy.

Z raportu „#10YearsChallenge polskiego przedsiębiorcy” wynika, że pracodawcy na podstawie dotychczasowych doświadczeń z przedstawicielami najmłodszych pokoleń nie wyrobili sobie dobrego zdania o pracownikach z pokolenia Y. Tylko część pracodawców ocenia nastawienie młodych do pracy pozytywnie. Niemniej jednak niedobory kadrowe sprawiają, że firmy coraz częściej poszukują kandydatów do pracy w grupie bardzo młodych osób, często nieposiadających doświadczenia zawodowego. By jednak przyciągnąć ich do firmy, trzeba najpierw zrozumieć ich potrzeby i spróbować na nie odpowiedzieć.

Jak pokazują badania Sage i SGH, szukając pracy młodzi ludzie preferują pracodawców, których marka jest wysoko oceniana. Ważna jest również właściwa atmosfera pracy. Millenialsi jako „bardzo ważne” określają m.in. takie kryteria jak: nagrody i korzyści finansowe (61 proc.), pozytywna kultura organizacji (52 proc.), elastyczne godziny pracy oraz lokalizacja (50 proc.), a także możliwość ciągłej nauki (48 proc.)

- Nasze doświadczenia pokazują, że młodym ludziom zależy na intensywnym rozwoju zawodowym. Dużą zaletą młodego pokolenia jest z pewnością ich umiejętność poruszania się w zdigitalizowanym świecie. Kluczowe będzie jednak właściwe wykorzystanie tych kompetencji cyfrowych dla potrzeb organizacji. Młode pokolenie ma więc kompetencje i umiejętności, które mogą być wsparciem dla rozwoju biznesu, należy tylko otworzyć się na tych pracowników i odpowiedzieć na ich potrzeby - wskazuje Dominika Ludwiczak.

Warto podkreślić, że na rynku pracy mamy przedstawicieli kilku pokoleń. Wzajemna wymiana wiedzy i spostrzeżeń może przynieść bardzo dobre rezultaty. Pracodawcy muszą jednak zbudować dialog międzypokoleniowy.

- Wyzwaniem dla pracodawcy jest również pełne wykorzystanie potencjału „age balance”, tak aby przedstawiciele różnych pokoleń czerpali od siebie nawzajem. Młodzi ludzie powinni uczyć się od starszych kolegów sztuki zawodu i czerpać ekspercką wiedzę. Z kolei starsi pracownicy mogą nauczyć się innowacyjnego podejścia, wyjścia poza utarte schematy działania i sposobów na zapobieganie rutynie - dodaje ekspert Sage.

Przyszłość rynku pracy

Kolejnym wyzwaniem, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, są dynamiczne zmiany związane z rozwojem nowych technologii. Dotyczą one nie tylko działalności prowadzonej przez przedsiębiorców, m.in. adaptowania nowych technologii w metodach produkcji czy sposobach komunikacji, ale w niedalekiej przyszłości będą miały wpływ również na rynek pracy.

- Jak pokazują wyniki wielu analiz, Polacy zauważają zmiany technologiczne, które zachodzą wokół nich, ale nie wiążą wpływu rewolucji przemysłowej z ich sytuacją na rynku pracy. To błąd, ponieważ blisko połowa zawodów obecnych na dzisiejszym rynku pracy w ciągu najbliższych 25 lat zostanie zastąpiona przez maszyny, a niektóre zawody, np. sprzedawca, recepcjonista, księgowy czy bibliotekarz zostaną w 90 proc. poddane automatyzacji - rodzi się tutaj konieczność przystosowania do korzystania z nowoczesnych narzędzi, które zaczną wspierać te zawody lub też przebranżowienia. W związku z rozwojem technologii pojawią się również nowe profesje. Polacy nie są świadomi tych prognoz - mówi Dominika Ludwiczak.

Pracodawcy, biorący udział w badaniach Sage i SGH, nie spodziewają się jednak radykalnych zmian. Tylko część z nich sądzi, że liczba miejsc pracy zmniejszy się z powodu automatyzacji, robotyzacji czy cyfryzacji. Tylko 37 proc. przedsiębiorców obawia się procesu automatyzacji pracy. Z kolei aż 86 proc. firm uważa, że nowoczesne technologie nie zastąpią kompetencji ludzkich. Właśnie dlatego umiejętności miękkie będą miały coraz większe znaczenie.

Kolejnym istotnym trendem na rynku pracy jest globalizacja. Pracownicy coraz chętniej migrują za pracą. W Polsce zauważalna jest wzrastająca liczba pracujących obcokrajowców. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców na początku 2020 roku ważne zezwolenia na pobyt w naszym kraju posiadało prawie 423 tys. cudzoziemców. W ciągu 2019 roku liczba ta wzrosła o nieco ponad 50 tys. osób. Głównie za sprawą obywateli Ukrainy, ale także coraz liczniej osiedlającymi się w kraju Białorusinami oraz Gruzinami.

- Wyniki naszego badania pokazują, że przedsiębiorcy widzą rosnące znaczenie obcokrajowców na krajowym rynku pracy. Dotychczasowe badania rynku pracy wskazują, że wśród cudzoziemców widoczny jest jednak trend krótkookresowych pobytów zarobkowych - komentuje ekspert Sage.