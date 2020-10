Nowy obowiązek płatników. Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS - już od nowego roku

Tarcza antykryzysowa miała za zadanie wspierać przedsiębiorców, ale nałożyła na nich także nowe obowiązki. Od stycznia 2021 roku płatnicy składek będą musieli zgłaszać do zakładu podpisywane umowy o dzieło (będą one ewidencjonowane na koncie płatnika). Na trzy miesiące przed wejściem w życie przepisów wciąż mało wiemy na ten temat...

Nowy obowiązek na pracodawców nałożyła Tarcza antykryzysowa. Zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, płatnicy zobowiązani są do zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten obowiązek jednak w życie wejdzie dopiero w styczniu 2021 roku.

Mimo kilku miesięcy od ogłoszenia ustawy (nastąpiło to 31 marca 2020 roku) o nowym obowiązku nadal wiadomo niewiele.

- Przepisy nadal są w takim samym kształcie, w jakim je ogłoszono w marcu 2020 roku... Wówczas rzeczywiście w mediach mówiło się na ten temat trochę więcej. Kolejne wersje Tarczy i zamieszanie spowodowane pandemią spowodowały jednak, że ta kwestia zniknęła z agendy. Od nowego roku, jeśli przepisy nie zostaną zmienione, płatnicy będą musieli zmierzyć się z nowym obowiązkiem – wyjaśnia Tomasz Kret, starszy prawnik w Kancelarii Raczkowski.

Lakoniczne zapisy dotyczące nowego obowiązku na razie nie dają dokładnego obrazu, jak takie zgłoszenie wyglądać powinno. Nie uaktualniono także wzorów dokumentów zgłoszeniowych oraz kodów, jakimi miałaby zostać oznaczona informacja.

Wiemy obecnie niewiele. Wiadomo, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma mieć siedem dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu tego typu umowy.

Wiadomo także, które umowy będą podlegały zgłoszeniom. - Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów zgłoszone będą musiały być te umowy, które nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami. Będą to zatem umowy o dzieło inne niż te zawarte z własnymi pracownikami lub te, na podstawie których osoby fizyczne wykonują pracę na rzecz swoich pracodawców – wyjaśnia Tomasz Kret.

Minister Marlena Maląg, która zarządzała w marcu 2020 roku Ministerstwem Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej (część dotycząca pracy została niedawno przeniesiona do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – przyp. red.), wyjaśniała, że zapis ma przyspieszyć procedurę wypłacania świadczeń postojowych. Celem rejestracji, według przedstawionego przez nią stanowiska, jest usprawnienie weryfikacji wniosków składanych w ramach Tarczy antykryzysowej.

Opinie na temat powodu wprowadzenia nowych przepisów są jednak podzielone. - Być może ma to pewien związek z programami pomocowymi. Pamiętajmy jednak, że przepisy o raportowaniu umów o dzieło zaczną obowiązywać 9 miesięcy po wejściu w życie przepisów Tarczy antykryzysowej. Praktyczny wpływ nowych przepisów na realizację programów pomocowych jest wątpliwy – mówi Tomasz Kret. – Trzeba pamiętać, że w uzasadnieniu specustawy znalazły się przepisy mówiące wprost o umożliwieniu ZUS kontroli płatników składek, zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umów o dzieło.

Kluczowa definicja

Jak zatem nie doprowadzić do ewentualnej kary? Podstawą jest zrozumienie definicji umowy o dzieło. To, najprościej rzecz ujmując, umowa, w której jedna ze stron bierze na siebie wykonanie dzieła, a druga - zapłatę wynagrodzenia z tego tytułu. Wykonawca umowy zobowiązuje się zatem do zrealizowania określonego rezultatu, a nie dochowania należytej staranności, co jest cechą umowy zlecenia.

- Trzeba pamiętać, że ZUS oraz sądy rozstrzygające odwołania od decyzji Zakładu restrykcyjnie podchodzą do umów o dzieło. Skupiają się na kilku elementach, które definiują ten rodzaj umów – dodaje Tomasz Kret.

Kluczową kwestią pozostaje precyzyjne określenie przedmiotu umowy - tak, by na późniejszym etapie można było zweryfikować, czy umowa rzeczywiście została wykonana.

- Na przykład: jeśli umawiamy się na przeprowadzenie wykładu z jakiejś dziedziny – to ZUS niekoniecznie uzna taką umowę za umowę o dzieło. Jeśli jednak, umówimy się na przeprowadzenie wykładu z określonej dziedziny, o specyficznej tematyce – to wówczas taka umowa powinna zostać zakwalifikowana jako umowa o dzieło – tłumaczy ekspert. - Kolejnym elementem akcentowanym przez ZUS pozostaje możliwość przeprowadzenia testu dzieła na obecność wad, czyli porównania zakontraktowanego dzieła z tym, co faktycznie otrzymujemy. Wynagrodzenie powinno zostać wypłacone po zrealizowaniu zamówienia i po wcześniejszej kontroli dzieła.

Umowa o dzieło nie może być naturalnie zawierana w przypadku stałego, powtarzalnego wykonywania tych samych czynności.

Więcej na temat nowego obowiązku płatników - w nagraniu wideo.