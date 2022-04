Znamy półfinalistów Start-up Challenge 2022

Do tegorocznej edycji konkursy Start-up Challenge zgłosiło się blisko 150 firm. Spośród nich wybrano 15 półfinalistów, którzy 26 kwietnia, podczas dedykowanych sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zaprezentuje swoje projekty.

Finał tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge zaplanowano na 26 kwietnia. Konkurs jest częścią European Tech and Start-up Days, imprezy towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi gospodarczemu w Katowicach, który w tym roku odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Chęć udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło blisko 150 start-upów, które walczą w pięciu kategoriach branżowych:

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- health & biotechnology (medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia);

- client & lifestyle (handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego);

- environment (ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów);

- modern economy – przemysł, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo, robotyka, automatyzacja

- business processes (zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR);

Do półfinału zakwalifikowano po trzy start-upy w każdej kategorii. Przedstawiciele każdego zaprezentują się przed specjalną komisją 26 kwietnia. Zwycięzców poznamy podczas gali Startu-up Challenge 2022.

Kategoria business processes

DOCMATIC – dzięki autorskiemu modelowi sztucznej inteligencji pomagają w przetwarzaniu skomplikowanych, nieustrukturyzowanych i obszernych dokumentów, automatycznie wynajdując poszukiwane treści i informacje, porównując dokumenty czy automatycznie tagując i klasyfikując.

OMNIAZ – tworzą doświadczenia zakupowe klientów sklepów oraz marek. Start-up dostarcza branży FMCG metaverse (cyfrową rzeczywistość sklepu) za pośrednictwem technologii Computer Visions & Augmented Reality.

Self Learning Solutions – SLS dostarcza silnik decyzyjny Plug and Play wspierany przez algorytmy Self-Learning i Machine-Learning do automatyzacji i zarządzania workflow'em.

Kategoria client & lifestyle

CodeAll – chatbot, który uczy programowania w aplikacji mobilnej. Wykorzystuje czujniki Internetu Rzeczy (IoT), pozwalające programować inteligentne otoczenie.

Simpl.rent – pierwsza w Polsce platforma do weryfikacji najemców mieszkań online, która zaczęła swoją działalność komercyjną tworząc Certyfikat Najemcy.

Virbe – platforma TaaS, na której każda firma może z łatwością wynająć własną Wirtualną Istotę (lub przekształcić w nią chatbota) np. jako sprzedawcę, uatrakcyjniając w ten sposób codzienną komunikację z klientem.

Kategoria environment



Nanoseen – pierwsza opatentowana technologia do odsalania i/lub oczyszczania wody, która nie wymaga użycia energii ani ciśnienia. Siłą zasilającą jest grawitacja. Zgłoszone rozwiązanie oparte jest na tanich, wymiennych nanomembranach.

Progresja New Materials – opracowana technologia przetwarzania odpadów tytanowych (koszt 2-4 $/kg) w proszki do technologii wytwarzania przyrostowego (druku 3D w metalu), których cena rynkowa to 200-400 $/kg.

The True Green – misją The True Green jest wykorzystanie potencjału roślin jednorocznych jako przyszłościowych substytutu drewna używanego w meblarstwie i budownictwie poprzez:

- uruchomienie pierwszej w UE linii produkcyjnej drewna twardego z roślin jednorocznych, przede wszystkim konopi

- tworzenie oraz komercjalizacja technologii wytwarzania materiałów budowlanych w oparciu o surowce pochodzące z roślin jednorocznych.

Kategoria health & biotechnology



Acellmed – start-up biotechnologiczno-farmaceutyczny, opracowujący nowe bezpieczne i skuteczne leki oparte na najnowszej wiedzy medycznej: mikroRNA, komórkach macierzystych oraz liposomowych nośnikach leków.

Doctor.One – tworzy europejską sieć medyczną, w której lekarze oferują nowy model stałej opieki nad pacjentami w prostym abonamencie. Wbrew powszechnej tendencji wśród start-upów do automatyzacji i ograniczaniu kontaktu pacjenta z lekarzem, Doctor.One stawia na zaufane relacje między pacjentami a lekarzami.

Upmedic – odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na diagnostykę medyczną opracowali inteligentny kreator dokumentacji medycznej oparty na technologii NLP. Start-up pomaga lekarzom zwiększyć produktywność co najmniej trzykrotnie (do 1000 znaków/min,) podczas podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjentów stosując najnowocześniejsze technologie w celu automatyzacji przyziemnych zadań.

Kategoria modern economy

Delivery Couple – pierwsze w Polsce roboty dostarczające jedzenie i zakupy do klienta, chociaż z tak „ludzką twarzą" pierwsze na świecie. Kasia i Mateusz (tak nazywają się pary robotów) udowadniają, że razem znaczy więcej. Twórcy posiadają MVP (5 robotów), które testują ze strategicznym partnerem, by udoskonalić roboty oraz dopracować ich autonomiczność.

ULTRAXIS – spółka wdraża innowacyjne rozwiązanie obejmujące system monitorowania stanu konstrukcji bazujący na opracowanym pochyłomierzu AXIS1 o unikalnej rozdzielczości i stabilności długookresowej, umożliwiający wczesne wykrywanie stanów zagrożenia budowli, w oparciu o ultradźwiękową metodę pomiaru poziomu cieczy.

Zweryfikujfirme‌.pl – start-up zajmujący się automatyczną analizą danych finansowych w jednolitych formatach. Obszarem zainteresowań jest analiza plików JPK (jednolite pliki kontrolne), e_sprawozdania finansowe, pliki UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) oraz wyciągi bankowe.