Warszawa wesprze start-upy. Rusza kolejna edycja Warsaw Booster'20

Program Warsaw Booster'20 finansowany jest przez stołeczny magistrat.

Zgłoszenia do programu można przesyłać do niedzieli 13 września, za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.warsawbooster20.com.

Do projektu mogą zgłaszać się firmy prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata oraz start-upy na początkowym etapie rozwoju.

Organizatorzy zapraszają do udziału w programie wszystkich, którzy mają pomysł na produkt lub usługę, które wspierają innowacyjną transformację miasta i korzystnie wpływają na jakość życia jego mieszkańców oraz infrastruktury, koncepcji środowiskowej, urbanistycznej, logistycznej, aspektów związanych z bezpieczeństwem, formy stosunków gospodarczych i społecznych. Poszukiwane są pomysły, które wykorzystują różne rozwiązania technologiczne, w tym sztuczną inteligencję, internet rzeczy, big data, cloud computing oraz wirtualną lub rozszerzoną rzeczywistość.

- Start-upy odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu ekosystemu nowoczesnego miasta, kreując innowacyjne rozwiązania, które służą jego mieszkańcom i użytkownikom - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy. - W tegorocznej, siódmej już edycji programu akceleracyjnego szczególnie zapraszamy tych przedsiębiorców, których rozwiązania niwelują negatywne skutki kryzysu bądź wzmacniają zdolności adaptacyjne do zmian. Wszystkie innowacyjne rozwiązania, które wnoszą wartość dla Warszawy, są cenne - dlatego takimi programami chcemy wspierać ich rozwój - dodaje.

Dwudziestkę wybranych w procesie rekrutacji start-upów czeka indywidualna ścieżka akceleracji, którą przejdą ramię w ramię z ekspertami z największych korporacji, doświadczonymi doradcami oraz mentorami.

Laureatów tegorocznej rekrutacji poznamy już na początku września. 12 kolejnych tygodni poświęcą pracy nad założeniami swoich pomysłów, aby zaprezentować je miejskiej publiczności, liderom biznesu oraz inwestorom na przełomie listopada i grudnia 2020 r.

Wsparcie dla trzech projektów

Trzy wyróżniające się potencjałem dalszego rozwoju projekty zostaną nagrodzone podczas finałowego Demo Day środkami finansowymi w wysokości 45 000 zł, 30 000 zł oraz 12 500 zł. Operatorem tegorocznej edycji jest konsorcjum trzech fundacji o bogatym doświadczeniu wspierania innowacyjności: Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, Fundacja Mobile Open Society Through Technology (MOST) oraz Fundacja Startup Hub Poland. Celem tego konsorcjum jest połączenie różnych środowisk i wykorzystanie potencjału osób z wielu organizacji, aby stworzyć unikalne warunki dla rozwoju miejskich innowacji. - Każdego dnia nasz zespół pracuje z młodymi przedsiębiorcami, pomagając im rozwijać ich organizacje. Szczególną troską otaczamy tzw. przedsiębiorców pozytywnego wpływu czyli takich, którzy chcą przez prowadzenie firmy budować wspólnotę i dbać o środowisko. Miasta mają kluczowe znaczenie dla naszych celów. Liczymy, że do programu zgłoszą się ambitni przedsiębiorcy którzy wiedzą jak poprzez technologie poprawić, choćby odrobinę, funkcjonowanie miasta w którym żyjemy. A my damy im wiedzę i kontakty których potrzebują by to osiągnąć - mówi Jan Kaczmarek, prezes fundacji Mobile Open Society Through Technology (MOST). Warszawa wśród liderów - Fundacja Startup Hub Poland realizowała już w przeszłości projekty akceleracyjne z miastem. Jej misja niezmiennie polega na przyciągnięciu do Warszawy najlepszych start-upów z Polski i zagranicy. Ambitne metropolie tej części świata rywalizują o reputację miejsca pierwszego wyboru wśród innowatorów i inwestorów. Warszawa żółtą koszulkę lidera utrzymuje m.in. dzięki konsekwentnemu wsparciu dla młodych i obiecujących technologicznie projektów. Gościnność i otwartość Warszawy dla start-upów - także tych spoza Polski - zbliża nasz ekosystem w swojej różnorodności do izraelskiego, szwedzkiego czy amerykańskiego - przekonuje Maciej Sadowski, CEO Fundacji Startup Hub Poland. Czytaj też: Program e-Pionier GovTech: 15 mln zł z NCBR dla programistów - Jako Koalicja chcielibyśmy wnieść do programu jak najwięcej - dzielić się wiedzą i doświadczeniem naszych partnerów korporacyjnych, polskich i zagranicznych firm, administracji i organizacji pozarządowych. Kapitałem KPI jest zaufanie i współpraca - wierzymy, że dzięki temu rodzą się innowacje i tym chcemy się dzielić z wszystkimi uczestnikami projektu - podkreśla Dagmara Krzesińska, CEO Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji.

