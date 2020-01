Urlop dla start-upów budzi obawy pracodawców i prawników

Prace zarówno nad pakietem ulg proinwestycyjnych jak i urlopem dla start-upów mają się zakończyć do połowy roku i wejść w życie od 2021 r.

Przedsiębiorcy z zadowoleniem witają perspektywę nowych ulg proinwestycyjnych, ale urlopy na start-upy budzą ich obawy.

Wprowadzenie urlopu dla start-upów wymaga przeprowadzenia szerokich konsultacji środowiskowych, ponieważ może rodzić również wiele zagrożeń - uważa mec. Bartosz Opaliński.

Minister Emilewicz o szykowanych zmianach wprawdzie pod koniec ubiegłego roku, ale po raz kolejny przypomniała o tym kilka dni temu.

Podczas konferencji "Śniadanie dla Innowatorów" minister rozwoju zapowiedziała, że jej resort wspólnie z ministerstwem finansów pracują obecnie nad pakietem proinwestycyjnym, automatyzacyjnym, który powinien być gotowy już w pierwszej połowie tego roku.

Pakiet do policzenia

- Myślę, że najdalej w ciągu trzech miesięcy tego roku projekt trafi do konsultacji. Ulga proinwestycyjna, to rozwiązanie polegające na tym, że każda złotówkę zainwestowaną na badania i rozwój – a więc w maszyny urządzenia, automatyzacja linii będzie obniżała kwotę opodatkowania. O ile? Tego jeszcze nie wiemy. Proszę nam dać czas, na to, by to policzyć – apelowała Emilewicz.

Postanowiliśmy jednak dopytać, o co w tych rozwiązaniach chodzi.

Z informacji, jakie udało nam się uzyskać w Ministerstwie Rozwoju, wynika, że w skład tzw. pakietu proinwestycyjnego wejdzie wiele projektów, nad którymi resort obecnie pracuje. A jego ostateczny kształt będzie się klarował w najbliższych miesiącach w toku analiz wewnętrznych, dyskusji i konsultacji z parterami społecznymi. W nowym pakiecie podstawową zachętę mają stanowić ulga na automatyzację/robotyzację oraz ulga szkoleniowa.

- W przypadku ulgi na automatyzację/robotyzację przewidujemy katalog kosztów kwalifikowanych odliczany w ustalonym procencie od podstawy opodatkowania na koniec roku podatkowego firmy. Pod tym względem ulga działałaby bardzo podobnie do obecnie obowiązującej i coraz bardziej popularnej ulgi na Badania i Rozwój - poinformowało nas biuro prasowe MR.

Podkreśliło jednocześnie, że prace nad pakietem ulg proinwestycyjnych mają się zakończyć do połowy tego roku i zacząć obowiązywać już od roku przyszłego. - Taka jest nasza intencja. Tak było m.in. z ustawami o innowacyjności wprowadzającymi ulgę na Badania i Rozwój czy ulgę IP Box - weszły one w życie wraz z początkiem roku kalendarzowego - podaje MR. Czytaj też: Są pieniądze na badania i rozwój, a będzie ich jeszcze więcej. "Mnóstwo pieniędzy" Urlop dla start-upów, czyli start bez ograniczeń Podczas ubiegłotygodniowej konferencji minister Jadwiga Emilewicz poinformowała także o trwających pracach nad rozwiązaniami prawnymi, które umożliwiają pracownikom wzięcie bezpłatnego 6-miesięcznego urlopu w celu założenia start-upu w sektorach związanych z automatyką, mechatroniką. - Dla potencjalnego przedsiębiorcy urlop bezpłatny z możliwością powrotu na to samo stanowisko byłby takim testowym okresem i buforem bezpieczeństwa, gdyby mu się nie udało – mówiła minister Emilewicz. - Jesteśmy w fazie koncepcyjnej. Projekt tego rozwiązania na pewno będziemy konsultować z rynkiem, zwłaszcza z przedsiębiorcami. Chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie było przyjęte przez pracodawców, bo w końcu, jeśli pracownik zdecyduje się powrócić na swoje stanowisko, to będzie bogatszy o nowe doświadczenia, których nie zdobędzie za pieniądze pracodawców – zapowiedziała. I w tym wypadku postanowiliśmy zdobyć więcej informacji w MR. Bo wprawdzie tak, jak przekonywała minister, podobne rozwiązania funkcjonują już w Szwecji i innych krajach zachodnich – np. we Francji czy Hiszpanii, to w polskich realiach byłaby to formuła zupełnie nowa. Przedstawiciele resortu potwierdzili póki co, że urlop na start-up jest jednym z pomysłów na skierowanie polskiej gospodarki na bardziej innowacyjne tory, ale pomysł urlopu jest w fazie koncepcyjnej. - Już teraz rozpoczęliśmy jednak debatę na ten temat, bo potrzebujemy - angażującej różne środowiska - dyskusji wokół wzmocnienia wagi innowacyjności w naszym kraju – argumentują przedstawiciele MR w korespondencji z PulsHr.pl. Udało nam się jednak dowiedzieć, że przewidywane zmiany nie będą ograniczać zakresu regulacji wewnętrznych w przedsiębiorstwach, zawartych chociażby w umowach lojalnościowych. Uzyskaliśmy także zapewnienie, że osoby, które zdecydują się na założenie start-upu, będą mogły skorzystać ze wszystkich instrumentów wsparcia dostępnych w przypadku założenia nowego przedsiębiorstwa. Ważną informacją jest również to, że zmiany do kodeksu pracy dotyczące urlopu dla start-upów miałyby wejść w życie również od przyszłego roku. - Chcemy zamknąć prace koncepcyjne i konsultacyjne nad rozwiązaniem jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Liczymy na to, że wejście w życie rozwiązania byłoby możliwe na początku 2021 r. Przedsiębiorcy czekają na szczegóły Jak łatwo się domyślić, powyższe prace MR nad nowymi rozwiązaniami budzą u przedsiębiorców mieszane uczucia. Według Katarzyny Siemienkiewicz, ekspertki Pracodawców RP, możliwość skorzystania z ulgi na automatyzację i robotyzację może zachęcić przedsiębiorców do modernizacji procesów produkcji i świadczenia usług i przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jednak urlopu dla start-upów budzi obawy. - Na razie oczywiście ogłoszono tylko zarys koncepcji, nie znamy szczegółów – nie wiadomo na przykład, czy urlop miałby być płatny. Pojawiają się głosy, że ma on przypominać swoją konstrukcją urlop macierzyński. Za ten drugi przysługuje wynagrodzenie, które ma charakter ekwiwalentny – pracownik opłaca składkę na ZUS i uzyskuje świadczenie. Natomiast „urlop od korporacji" niesie za sobą ryzyko gospodarcze, które nie jest objęte taką ochroną, jak ryzyko chorobowe - wylicza ekspertka Pracodawców RP. - Pracodawcy obawiają się również, że pod ich skrzydłami wyrośnie konkurencja, do rozwoju której jeszcze będą musieli dopłacić. Wątpliwości budzi także kwestia ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem i dlaczego tylko jedna kategoria działalności ma być uprzywilejowana - dodaje. Potrzebna będzie rozwaga Zdaniem Bartosza Opalińskiego, partnera w Kancelarii radców prawnych Bartosz Opaliński, Grzegorz Pieczonka, a jednocześnie dziekana rady OIRP w Rzeszowie, zapowiadane przez MR wprowadzenie urlopu dla start-upów wymaga przeprowadzenia szerokich konsultacji środowiskowych, ponieważ skutki zmian legislacyjnych dotykają zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, a pomysł choć bardzo ciekawy, może rodzić również wiele zagrożeń. Przede wszystkim dlatego, że pracownik zatrudniony w korporacji bardzo często korzysta z wielu kosztownych szkoleń, a podnosząc kwalifikacje zawodowe często wiąże się z pracodawcą umowami zawartymi nawet na okres trzech lat. - Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w przypadku powodzenia start-upu będzie mogło stanowić podstawę żądania zwrotu przez pracodawcę poniesionych przez niego kosztów szkolenia. Przede wszystkim jednak inżynierowie, programiści czy informatycy, a więc osoby ze specjalistyczną wiedzą, będą podejmowały decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim w tych dziedzinach, na których się znają, a to może stanowić działalność konkurencyjną w stosunku do dotychczasowego pracodawcy – zauważa mec. Opaliński. Zmiany w Kodeksie pracy to minimum Z tego względu widzi potrzebę zweryfikowania wielu aktów prawnych, jak chociażby Kodeksu pracy czy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. - Tą sferę działalności regulują ponadto akty prawa wewnętrznego poszczególnych pracodawców i umowy zawierane z pracownikami. Nie wiadomo więc, czy projektowane rozwiązanie zyska na znaczeniu, z uwagi na ryzyko naruszenia przez pracownika zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy o pracę, co grozić może konsekwencjami w postaci wypłaty kar umownych lub odszkodowań – podkreśla Bartosz Opaliński. Jego zdaniem dla pracodawców problemem może być konieczność udzielenia obligatoryjnego urlopu bezpłatnego oznaczać może utratę na okres do 6 miesięcy kompetentnych i wartościowych pracowników, przy utrzymaniu ich miejsc pracy i gwarancji zatrudnienia. - To rozwiązanie może zaburzać konkurencyjność w poszczególnych branżach, podrażać koszty pracy, osłabiać rentowność przedsiębiorców, którzy muszą szukać alternatywnych rozwiązań pozwalających na czasowe zastąpienie urlopowanego pracownika nowym pracownikiem. Z pewnością kwestię tę również trzeba uwzględnić w ramach procesu legislacyjnego i ocenić jej skutki finansowe i społeczne – uważa mec. Opaliński. Jego zdaniem konstruowanie zasad udzielania urlopu dla start-upu na wzór urlopu macierzyńskiego nie byłoby najszczęśliwszym rozwiązaniem. - Jeśli urlop od korporacji miałby przypominać urlop macierzyński, to konieczne byłoby wypłacanie być może z ZUS świadczeń o równowartości dotychczasowych wynagrodzeń, które w branżach technologicznych są stosunkowo wysokie, a takie rozwiązanie byłoby bardzo dużym obciążeniem dla Skarbu Państwa – komentuje.

